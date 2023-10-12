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«Камерунцам важны будут деньги, а не игра». Непомнящий дал прогноз на матч сборной России

Бывший тренер также рассказал на кого стоит обратить внимание в составе африканской команды.
«Камерунцам важны будут деньги, а не игра». Непомнящий дал прогноз на матч сборной России
12 октября 2023 15:15
автор: Никита Плохих
автор фото: ФИФА

С момента отстранения в 2022 году сборная России не так часто встречается с соперниками высокого класса на футбольном поле. Однако уже сегодня, 12 октября, наша национальная команда проведёт встречу с командой-участницей ЧМ-2022 Камеруном.

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий, который в скором времени вернётся в африканскую страну, чтобы помочь в создании новой команды местной лиги, в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» дал прогноз на предстоящий матч. А также рассказал, на каких игроков в составе нашего соперника стоит обратить внимание российскому зрителю.

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- Сегодня, 12 октября, сборная России сыграет с нечужим для вас Камеруном, какие у вас ожидания от игры, кого считаете фаворитом?

- Если брать по именам, по качеству игроков, то там 90 с лишним процентов играют в европейских чемпионатах на высоком уровне. У нас ситуация иная. Если брать по персоналиям, то Камерун сильнее. Если говорить конкретно по этой игре, то у нас оптимальный состав. В сборной России тоже есть очень сильные футболисты. Роль сыграет ещё то, что мы играем дома. Но мотивация у камерунцев тоже есть. Будет на игре две тысячи болельщиков из Камеруна.

Камерунцам нравятся игры, которые их ни к чему не обязывают. Но в тоже время они думают о том, чтобы зарабатывать деньги, может, они их даже больше будут волновать, не будут столько же думать об игре. Скорее всего, они будут не так мотивированы. Поэтому наша сборная является фаворитом. Хотя, я не исключаю, что игра закончится вничью.

Источник фото: архив Непомнящего

- Как вы считаете, наша сборная может по уровню игроков сравниться с Камеруном, где играют футболисты уровня топ-5 лиг?

- Вы знаете, тут трудно так судить. Наши ребята поехали играть в Европу. У них все не очень хорошо сейчас складывается. Команды не самые топовые, к тому же они не являются ключевыми фигурами в составе. Из исключений, наверное, есть Александр Головин.

- Есть ещё Далер Кузяев, который неплохо себя проявляет во Франции, за 8 игр забил два мяча.

- Я с большим уважением отношусь к этому игроку. Он молодец, настоящий профессионал. Дай бог, чтобы он нашёл клуб сильнее. Не подумайте, что я говорю о том, что у нас слабые игроки. У нас очень приличные игроки, но по спортивному принципу наш чемпионат значительно уступает европейским по всем параметрам. Но по накалу, по драматургии наш чемпионат очень интересный. Я с большим удовольствием смотрю сейчас Российскую Премьер-лигу. Особенно интересным был последний тур, где играли ЦСКА со «Спартаком».

- Многие выделяют Андре Онану, как главного лидера команды, вы согласны с такой оценкой?

- Если говорить о нем, то там всегда есть скандалы, там всегда что-то происходит. Он лидер, конечно. Лидер со знаком плюс и минус. Онана очень хороший вратарь, играет в одной из лучших команд мира, но его скандалы являются проблемой.

- Кого еще вы можете выделить из сборной Камеруна?

- Я с большим удовольствием наблюдал за игрой сборной на чемпионате мира. Большое удовольствие мне доставляет игра Нгамалё, который выступает за «Динамо». Он очень здорово сейчас стал играть. По остальным игрокам я не могу ничего сказать.

Источник фото: архив «Совспорта»

- Ждете ли вы что-то особенное от Ондуа, как никак, воспитанник «Локомотива»? Он много раз рассказывал, с каким теплом относится к России?

- Я не думаю, что он выйдет сегодня в стартовом составе. Я очень хорошо к нему отношусь. Он не только классный футболист, но и человек. Но в этой сборной он не самая яркая звезда.

- Вы можете назвать Камерун самым ярким соперником, который был у нас с момента отстранения сборной?

- Я склоняюсь к тому, что это самый сильный соперник с момента отстранения нашей сборной. Как я уже упомянул, у Камеруна приличный состав. Игроки высокого класса, плюс сборная сама по себе высоко котируется.

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