Сборная России укротила «львов» из Камеруна. Это вторая победа в последних восьми матчах

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» сборная России сыграла, пожалуй, с самым сильным соперником с тех пор, как нас отстранили от всех международных турниров. Сборная Камеруна, она же «Неукротимые львы», привезла в нашу столицу далеко не всех сильнейших футболистов, но состав всё равно был очень солидный.

Такие футболисты, как Пьер-Эрик Шупо-Мотинг из «Баварии» и Андре Замбо-Ангисса из «Наполи» пропустили игру, но зато приехали, скажем, такие игроки, как основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и Венсан Абубакар, который забивал за «Бешикташ» в последних пяти встречах. В общем, для нашей сборной сразиться с такими оппонентами – то что нужно в ситуации, когда нам так тяжело даётся поиск новых соперников.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Интересно, что в стартовом составе нашей команды было больше всего представителей «Локомотива» – Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев и Александр Сильянов. У Камеруна наши болельщики, вероятно, лучше всего знают игрока группы атаки «Динамо» Москва Николаса Нгамалё, а также имеющего российский паспорт и отлично знающего наш язык Гаэля Ондуа. Остальные представители стартового состава были не так хорошо известны, но многие из них играют в чемпионате Франции, так что их высокий уровень не вызывал никаких сомнений. Интересно, что перед матчем из автобуса африканцы выходили с танцами и плясками, так что в их отличном настроении не было вообще никаких сомнений.

«Если брать по персоналиям, то Камерун сильнее». Валерий Непомнящий — о матче сборной России

Официальный спонсор сборной России по футболу букмекерская компания Fonbet провела акцию в рамках своей благотворительной программы ДоброFON. Количество зрителей, присутствующих сегодня на стадионе, а именно 20 152, будет умножено на 100. Получившаяся сумма чуть более чем в два миллиона рублей пойдет в поддержку Центра поиска пропавших людей и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». Вот ради таких добрых дел уже стоило провести этот матч.

Стартовый удар по мячу нанёс легендарный Валерий Непомнящий, который сыграл большую роль в футболе обеих стран. В Камеруне он работал в 1988-1990 годах и стал первым тренером, который вывел африканскую сборную в плей-офф на чемпионат мира, где его подопечные дошли в итоге до четвертьфинала.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Первый голевой момент создала сборная России. Далер Кузяев, который должен хорошо знать многих камерунцев, ведь играет в Лиге 1, отдал мяч полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, который с линии штрафной пробил в ближний угол, но угодил в штангу. Африканцы ответили опасным выпадом Абубакара, который вышел почти один на один, а также ещё одним выпадом Венсана, удар которого с острого угла не привёл к опасному моменту. К середине первого тайма состоялся полноценный выход на рандеву с Матвеем Сафонова, но Брайан Мбемо затянул с ударом и вышедший из ворот голкипер «Краснодара» отвёл угрозу.

В первой половине тайма игра шла на встречных курсах, после чего несколько успокоилась и общий темп упал. Беспокоило то, что все угрозы нашим воротам приходили из зоны, которую должны были прикрывать Александр Солдатенков и Сильянов. Они совершенно не справлялись с вертикальными передачами им за спину на ход камерунским нападающим.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Игру на 36-й минуте резко взбодрил Кузяев, который откликнулся на кросс в штрафную, выскочил из-за спины соперника по Лиге 1 Жан-Шарля Кастеллетто, но пробил, увы, в одно касание прямо во вратаря. Фабрис Ондоа из «Нима» успел сложиться и отбить удар. А через четыре минуты после розыгрыша углового сборная России вышла вперёд. Фёдор Чалов выиграл борьбу на втором этаже, но первый его удар отразил голкипер. Правда, не очень удачно, а потому на добивании первым снова успел форвард ЦСКА. И на этот раз уже вонзил мяч в сетку. Он же, кстати, и первым заменённым в матче: после перерыва вместо него вышел Александр Соболев.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Второй тайм активнее начали африканцы, но уже на 51-й минуте Пиняев чудом не удвоил преимущество россиян: защитники соперника криво пытались вынести мяч из штрафной, что он дошёл до Сергея, который пробил под перекладину, но мяч от верхней планки отскочил ещё и в штангу, после чего вылетел в поле. Там его мог бы добить другой «железнодорожник» Баринов, но он банально не успел подстроиться под мяч. Вскоре отличился Соболев после несколько корявого удара, но нападающий был в явном офсайде.

Далее игра стала не столько скучной, сколько спокойной, так как до реальных голевых моментов дело не доходило ни у кого. Это спокойствие решила развеять российская оборона на 75-й минуте, которая устроила перепасовку с Сафоновым, что привело к потере мяча прямо в свой штрафной, но в итоге всё обошлось. А 82-й минуте Максим Мухин, вышедший на поле шестью минутами ранее, забил, вот только и этот мяч был отменён из-за офсайда.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Матч спокойно подошёл к своему логическому концу. Сборная России одержала только вторую победу в последних восьми играх, так что сам факт успеха уже можно считать положительным моментом. Качество игры было не блестящим, но вполне солидным. Хотя эпизодические грубые ошибки могли помешать добиться успеха, но сейчас главное результат, который доказывает, что не всё с нашим футболом так плохо, как многим начало казаться после слабых матчей с такими сборными, как Узбекистан, Таджикистан и Катар.

Это’О прилетел в Москву для посещения матча Россия — Камерун