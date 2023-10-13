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В Месси плюнул экс-футболист «Барселоны». Реакция Лео впечатляет

Парагваец же свою вину не признал.
В Месси плюнул экс-футболист «Барселоны». Реакция Лео впечатляет
13 октября 2023 21:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

От любви до ненависти один шаг или один футбольный матч. А если ты ещё и входишь в число лучших футболистов в истории футбола, то легко точно не придётся. Хейтеры и завистники найдутся везде.

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Вот и эта история не об очередном фанате аргентинского кудесника мяча Лионеля Месси, а о его завистнике. По-другому тут и не скажешь. Отвратительная ситуация произошла в матче отбора чемпионата мира 2026 года, где сборная Аргентины со своим лидером выступает крайне уверенно и единолично лидирует после первых трёх туров, заработав девять из девяти очков. В игре между Аргентиной и Парагваем повздорили Месси и футболист другой команды Антонио Санабрия. Всё началось со словесной перепалки, а после того, как Месси отвернулся, ему сразу же прилетел плевок в спину. Данный эпизод был виден всем и на телетрансляции матча, и футболистам обеих сторон.

Случай произошёл на 85-й минуте игры. Тогда аргентинцы вели в счёте 1:0. Свою победу они довели до последнего. А вот сборная Парагвая успехами похвастаться не может. За три матча они не забили ни разу. Вот вам и форвард Санабрия. Два раза проиграли и один раз скатали нулевую ничью. Команда пока что ни о каком чемпионате мира и мечтать не может.

Getty Images

Санабрия – запасной форвард в «Торино». В этом сезоне настоящий страйкер ни разу не забил. Самое примечательное, что он является воспитанником «Барселоны». Ну и у какого же молодого игрока «Барсы» в кумирах не был Месси? Но спустя время зависть взяла своё. Лео же отреагировал на случившееся абсолютно спокойно, конфликт раздувать не стал – поступил по-взрослому, на опыте.

«Честно говоря, я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Правда в том, что я даже не знаю, кто он… Я не знаю, кто этот парень», — приводит слова Месси CBS Sports.

А вот его оппонент продолжил свои грязные делишки. После игры он заявил, что ни в кого не плевал. Вот как выходит, нас обманул и прямой эфир, и игроки сборной Аргентины. А вот честный и добросовестный парагваец открыл глаза. Футболисту-завистнику смелости признаться в содеянном не хватило.

Парагвайский футболист Санабрия отрицает, что плюнул в спину Месси

источник: «Советский спорт»
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