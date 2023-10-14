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Скандал в Серии А продолжается. Польский футболист сделал ставку на собственный фол

В итальянском чемпионате творится настоящее беттинговое безумие.
Скандал в Серии А продолжается. Польский футболист сделал ставку на собственный фол
14 октября 2023 13:15
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Сезон итальянской Серии А только вступил в активную фазу, однако внезапно разразившийся беттинговый скандал задвинул футбольную составляющую на второй план. Местные правоохранительные органы уже ведут расследование главного скандала европейского футбола, в котором замешаны десятки игроков.

Речь идет о ставках, которыми промышляли футболисты. По итальянскому законодательству, спортсменам разрешено ставить, но не на свою дисциплину и только в легальных букмекерских конторах. Однако топ-футболисты лиги не посмотрели на правила и активно «грузили» на матчи чемпионата, в котором сами же и выступают.

Полузащитник «Ромы» Залевски может стать ещё одним фигурантом дела о совершении ставок на спорт

Самым «ярким» нарушителем закона стал польско-итальянский футболист «Ромы» Никола Залевски. Как сообщает издание La Repubblica, игрок поставил на то, что получит жёлтую карточку в матче против «Салернитаны». Встреча состоялась в мае и закончилась со счетом 2:2, а полузащитник действительно получил «горчичник». Ради выигрыша Залевски агрессивно схватил за футболку Булайе Диа на 94-й минуте. С одной стороны может показаться, что Никола хотел спасти команду от опасной атаки, однако детали дела поставили под сомнение желание спортсмена помочь клубу в концовке игры.

Источник фото: Getty Images

И это лишь один из множества эпизодов громкого скандала, главным инициатором которого является журналист Фабрицио Корона. На родине инсайдера называют «злой Фабрицио Романо» из-за своей скандальности. Свою карьеру Корона построил на «грязных» расследованиях в итальянском футболе. В 2007 году Фабрицио посадили в тюрьму на 77 суток за то, что тот шантажировал знаменитостей - просил выкуп за скандальные фотографии. Одним из пострадавших стал Давид Трезеге, игравший тогда за «Ювентус».

После этого случая Фабрицио сбежал в Португалию, однако в 2013 году его вернули на родину, где спустя два года приговорили к тюремному заключению. По одной информации, инсайдера посадили на 13 лет и 2 месяца, однако некоторые источники сообщают о сроке в 5 лет. Большую часть наказания журналист просидел дома, но при этом, продолжал заниматься своей деятельностью. В сентябре Корона создал портал Dillinger News, на котором публикуются различные инсайды. Именно здесь появилась первая информация о футболистах-игроманах.

Источник фото: Getty Images

Фабрицио пообещал «самый громкий скандал в истории футбольной Италии», и кажется, что инсайдер вовсе не врет. Всё началось с обвинений в игромании футболиста «Ювентуса» Николы Фаджоли. Как утверждает блогер, полузащитник активно занимается ставками и имеет крупный долг в размере миллиона евро. Чуть позже из уст журналиста прозвучали две более громкие фамилии: Тонали и Дзаньоло (последний, по его словам, ставил прямо во время игр). Вскоре Корона пообещал больше горячих подробностей и заговорил о сексуальной ориентации футболистов, однако местные правоохранительные органы заставили инсайдера удалить все публикации, связанные с игроками.

Однако скандала избежать не удалось. Вскрытые подробности вынудили руководство итальянской сборной и полицию начать расследование. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Тонали и Дзаньоло около часа общались с представителями полиции и руководством национальной команды. После диалога игроки вышли в подавленном состоянии.

Вскоре Корона сообщил, что в изъятых телефонах подозреваемых были обнаружены чаты, в которых он и огромное количество футболистов делали ставки. Важно понимать, что все вышеперечисленное - пока лишь слухи. Однако факт остаётся фактом - Тонали и Дзаньоло отстранили от матчей сборной и на время разбирательств отправили в расположение своих команд. Примечательно, что в сборной пребывают игроки, которые также подозреваются в организации нелегальных ставок, но их по каким-либо причинам оставили в составе. Во время пресс-конференции главный тренер Лучано Спаллетти не стал разбрасываться обвинениями в адрес футболистов.

Источник фото: Getty Images

Если обратить взор на список подозреваемых, то больше всех футболистов потеряет «Лацио» (Дзакканьи, Ровелла, Лаццари Ровелла и Лука Пеллегрини), но и помимо них в шорт-листе присутствуют не менее важные игроки итальянских топ-клубов. К примеру, Барелла из «Интера». И этот список продолжает регулярно пополняться.

Спаллетти высказался об исключении Тонали и Дзаньоло из сборной Италии

Благодаря усилиям журналистов удалось спровоцировать одно из крупнейших расследований в истории итальянского футбола. На данный момент лишь известно, что Фаджоли согласился на сотрудничество со следствием. Если вся инсайдерская информация подтвердится и причастность игроков к нелегальным ставкам будет доказана, то их ожидает дисквалификация, а в самом худшем случае - тюремный срок.

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