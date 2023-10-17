С Кенией играть неинтересно! Сборной России подавай в соперники топ-сборную

Название турецкого отеля «Титаник» как бы намекало, что, играя на футбольном стадионе этой гостиницы в туристической Анталье, можно легко утонуть. Спасение было в голах, в страсти, в желании, но всего этого джентльменского набора сегодня явно не хватило. Это же не Камерун с европейскими звёздами, а всего лишь скромная Кения - сто какое-то там место в рейтинга ФИФА.

Михаил Шапаев / РФС

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Из четырёх забитых мячей в матче - три можно отнести к разряду курьёзных. Соболев забивал, когда откровенно расхлябанно сыграла оборона африканской команды, а два мяча в ворота дебютанта сборной России Памазуна влетели после совершенно необъяснимых ляпов отечественной обороны. По ходу первого тайма сложилось ощущение, что наши футболисты перед игрой хорошенько оттянулись на пляже.

После обреза Баринова, по его глазам можно прочесть не истеричное «караул», а какую-то апатию. Сейчас бы обратно в отель, так давно не были за границей. А уж когда непонятно как сыграл на входе в свою штрафную капитан Джикия, стало совсем грустно. Георгий и дальше будет негодовать по поводу потери места в составе «Спартака»?

Михаил Шапаев / РФС

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Казалось, что в перерыве импульсивный Валерий Карпин надаёт тумаков своим подопечным. Мнение о сборной после Камеруна заметно улучшилось, однако - хорошенького понемножку. Во втором отрезке обе команды временами напоминали неспешных пешеходов. Что до Кении, то им было нормально. Ведут в счёте, сгоняли в Турцию, заработали денег, подготовились к отбору на чемпионат мира. А россияне… Нам нужна мотивация, желательно с полными трибунами и в соперниках не меньше, чем Бразилия, иначе играть не очень хочется.

Мало того, ещё в середине первого тайма из-за травмы поле покинул ключевой игрок столичного «Динамо» Даниил Фомин. После таких новостей, вряд ли хоть кто-то из подопечных Карпина хотел угодить в похожую ситуацию. Это африканцам ещё играть и играть, а нам?

Михаил Шапаев / РФС

Неизвестно, когда там на горизонте появится вариант с какой-нибудь ещё азиатской или африканской командой, а чемпионат России никто не отменял. Берегли себя футболисты. Не откровенно, но это было хорошо видно. Валерий Георгиевич - фартовый тренер. Обляков на последних минутах сравнял счёт, Карпин вновь не проиграл. Значит можно жить дальше, уповая на то, что кто-то ещё согласится с нами поиграть в так называемый футбол.