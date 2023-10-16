Карпин назвал главную проблему сборной. Но прибедняться не надо, выбор есть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в преддверии матча против Кении рассказал, где, по его мнению, самая слабая позиция в команде: «Центральный защитник. Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами всё видите».

С его слов ситуация вырисовывается какая-то не слишком радужная, если в качестве хороших примеров он называет защитника «Спартака», который в скором времени может потерять статус основного, а также игрока своего же «Ростова», который находится в зоне стыковых матчей в чемпионате России. И это лучшие центральные защитники страны прямо сейчас? Давайте разбираться.

Михаил Шапаев / РФС

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Для начала посмотрим, кто из игроков этой позиции был вызван на октябрьский сборной – Роман Евгеньев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов», Максим Осипенко из «Ростова» и Георгий Джикия из «Спартака». Некоторые другие ребята также могут выйти в центре обороны, но если и делают это, то редко. Соответственно, рассматривать их не имеет смысла.

Самарская команда занимает второе место в чемпионате страны, поэтому вполне понятно, почему её игроки привлекаются в национальную команду. Правда, её оборона далеко не самая эффективная линия, но в пользу Евгеньева и Солдатенкова говорит то, что отметил главный тренер – постоянная игра. В 11 турах один провел все игры без замен, а второй – десять.

Согласно данным «Рустата», эта парочка несколько уступает по полученным оценкам основной паре центральных защитников сборной. Но если обратиться к оценкам международного портала Whoscored, то окажется, что они на одном уровне с тем же Джикией, поэтому почему бы не попробовать подпускать их к играм сборной почаще?

Солдатенков не слишком уверенно провёл первый тайм против Камеруна, так как примерно из его зоны приходили почти все опасные моменты на ворота Матвея Сафонова. Но это можно списать на некоторое волнение и новых партнёров, ведь Александр в отличной форме, что продемонстрировали последние матчи со «Спартаком» и «Пари НН». Евгеньев, возможно, чуть менее стабилен по сравнению со своим партнёром, но и он сильный футболист. Кстати, оба заметно прибавили по количеству отборов по сравнению с предыдущим сезоном, так что футболисты стараются прогрессировать.

Михаил Шапаев / РФС

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Но так ли беден выбор у Валерия Карпина? Конечно, эта позиция нередко вызывала у нас вопросы, из-за чего Сергею Игнашевичу пришлось играть чуть ли не до сорока лет, причём и на домашнем чемпионате мира тоже. Но того же Джикию сложно назвать незаменимым элементом. И речь не только о самарской парочке, которую мы рассмотрели чуть выше. Давайте прикинем, кто ещё из российских игроков в РПЛ на этой позиции проявил себя достаточно хорошо в первой трети чемпионата страны.

По оценкам «Рустата» лучшими российскими центральными защитниками в нынешнем сезоне после Осипенко и Джикии являются Никита Каккоев из «Пари НН» и Иван Кузьмичёв из «Локомотив». Они несильно опережают других парней, но раз уж они чуть лучше, то давайте к ним и присмотримся. Правда, «железнодорожник» молод, 22 года, и провёл в нынешнем розыгрыше РПЛ только три игры, так что в сборную ему пока рановато.

Нижегородцы не только на высоченном для себя пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, но и на втором месте по пропущенным мячам – девять в 11 матчах, реже доставал мяч из сетки только «Краснодар». Каккоев играет почти без провалов на стабильно хорошем уровне. У «Рустата» среди россиян на своей позиции он делит третье место, а у Whoscored вообще на втором. Он, пожалуй, не слишком хорош в пасовой игре, да и в игре головой, но хорошо умеет занимать позицию и в силовой борьбе никому не уступит. Благодаря этому совершает много отборов – в среднем более четырёх за матч.

А вот согласно цифрам Whoscored, сильнейшим центральным защитником оказывается тот, кого ранее в тексте ещё даже не упоминали. Неожиданно это Кирилл Гоцук из всё того же «Пари НН». Да, ему уже 31 год, но если мы говорим о проблемной позиции, то разве нас должен беспокоить возраст? По сравнению с прошлым сезоном защитник стал заметно чаще отбирать мяч у соперников, а также прокачал пасовые навыки.

С другой стороны, понятно, почему Карпин предпочитает Осипенко и Джикию. Они вроде бы гораздо интереснее своих конкурентов в пасовой игре. Вот только тот же Гоцук по ключевым передачам сильно превосходит обоих в текущем сезоне. К тому же он левша, что открывает интересные возможности для его использования как в паре центральных, так и при необходимости в тройке защитников.

Михаил Шапаев / РФС

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Скажем прямо, Осипенко, действительно, хороший оборонец, да ещё и играет за «Ростов», который сейчас тренирует Карпин. Но в данном случае возможный небольшой фаворитизм вполне адекватен. А вот Джикия, как, кстати, и в «Спартаке», кажется, больше важен для хорошей атмосферы в раздевалке. Его сложно назвать незаменимым и на поле. Именно поэтому, возможно, стоит как раз в товарищеских матчах, которых теперь в достатке, просматривать и давать играть потенциальным новичкам сборной. Как минимум несколько человек мы сейчас обозначили. Они заслужили внимание главного тренера сборной России.