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38-летний Роналду - лучший бомбардир 2023 года. Холанд и Мбаппе остались в стороне

Криштиану вывел свою команду на чемпионат Европы и стал лучшим бомбардиром года.
38-летний Роналду - лучший бомбардир 2023 года. Холанд и Мбаппе остались в стороне
17 октября 2023 11:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

Вы ведь тоже любите хорошое вино? Форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду наверняка крайне редко балуется этим напитком – у него же режим. Тем не менее, он, как и хорошее вино, с годами только лучше. Сейчас форвард прибывает в потрясающей физической и моральной формах и доказывает своё величие в футбольном мире абсолютно каждый день.

В последнем своём матче Роналду вновь устроил феерию голов. На этот раз звёздный португалец оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной в матче квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Примечательно, что задачу выхода своей команды на главный международный турнир Европы Роналду решил ещё в прошлой встрече. Тогда его гол стал победным в игре со Словакией. Всего он забил два мяча, а португальцы одолели неуступчивого соперника со счётом 3:2. Роналду – вновь лучший игрок матча и кумир молодёжи. Так ещё и сборную свою вывел на Евро. Ну, вообще красавец.

Getty Images

Роналду рассказал, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру

Казалось бы, решать задач больше не нужно. Да и скоро 39 лет исполняется, можно не нагружать себя «лишними» матчами, которые турнирного значения не имеют. Но к игре за сборную Роналду всегда относился с особым трепетом. И решил выйти в стартовом составе и в этот раз. И не прогадал! Вновь оформил дубль и помог своей сборной одержать сухую разгромную победу. Останавливаться он вообще собирается?

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Собирается. Последний крупный турнир Роналду – чемпионат мира 2026 года. Команда Криштиану пойдёт за самым желаемым титулом в заключительный раз со своей главной звездой. Роналду уже будет 42 года, но его амбиции не остановить. Сразу после этого ЧМ он завершит карьеру в «Аль-Насре». Об этом активно сообщают местные инсайдеры. Да и вообще переход в Азию пошёл на пользу Роналду по всем столь важным факторам. Криштиану восполнил утраченные позиции в инфополе, ведь чаша весов в споре Роналду/Месси за последние годы пополнялась лишь в сторону аргентинца. Но то, как выступает, себя позиционирует и чего добивается Роналду в Саудовской Аравии, заслуживает отдельного уважения. Именно после его перехода лига вышла на определённо новый уровень и завезла к себе чуть ли не всех топов мира. Но это не главное.

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Главное, что Роналду снова почувствовал себя ключевой фигурой. А именно эта значимость и приносит Криштиану уверенность в себе, и, следовательно, результаты. И я сейчас не только о командных достижениях, но и национальных. Роналду после перехода в Азию по-другому стал играть и в Европе за сборную. Приезжает туда звезда по-настоящему в звёздном статусе и доказывает, что он всё ещё полезен и приносит столь нужные голы и очки. Следующее важное испытание – чемпионат Европы.

Роналду настолько хорош в 2023 году, что даже обогнал по ключевому показателю двух новых кумиров молодёжи Киллиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Португалец забил большее количество голов за календарный год за клуб и сборную, чем эти футболисты. И это при том, что оба играют в гегемонах своих стран, да и вообще в одних из лучших клубов мира. Но с Роналду всё равно не сравнялись. У 38-летнего нападающего 40 забитых мячей в 2023 году. У Холанда – 39. Уверенное первое место, Криштиану.

Getty Images

В контексте этого игрока мы не живём прошлым, а живём его настоящим. Он делает разницу на поле прямо здесь и сейчас. Роналду всё ещё в порядке и обязательно покажет себя на чемпионате Европы 2024 года. Попав в нужный коллектив с нужным к нему отношением, Криштиану вернул свои позиции и теперь его снова можно назвать лучшим.

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источник: «Советский спорт»
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