«Ман Сити» и «Атлетико» игры сборных не помеха. А кто хуже всех возвращается после пауз?

Считается, что топ-клубы страдают из-за матчей сборных больше всего. Они не только рискуют тем, что кто-то из лидеров получит травму в игре за национальную команду, но ещё и есть расхожее мнение, что это негативно влияет на следующую игру клуба. Вроде как футболисты буквально сразу с дороги вынуждены играть, а некоторым приходится лететь через половину мира.
Давайте разбираться, если ли какие-то основания для таких рассуждений. За основу возьмём топовые команды пятёрки ведущих чемпионатов и результаты их матчей после паузы на игры сборных за последние три года. В Англии это «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль», в Германии «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг», в Испании «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Италии «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи», а во Франции «ПСЖ».
Очевидными фаворитами оказались «Манчестер Сити» и, что довольно неожиданно, «Атлетико», которые за последние три года потеряли очки только в одном из матчей после международной паузы. «Горожане» три года назад уступили «Тоттенхэму» (0:2), а «матрасники» в том же сезоне не справились с «Севильей».
В предыдущие два года оба клуба были в подобных ситуациях безупречными. Правда, видимо, по разным причинам. Успехи английского клуба скорее можно списать на шикарную глубину состава, а у испанцев – на выстроенную игровую модель.
Далее на приличном отставании находятся «Ливерпуль», «Милан» и «Реал». У мерсисайдцев были неудачные встречи, но хороших всё-таки значительно больше. Например, они дважды били «канониров» – 3:0 и 4:0. А единственное поражение после матчей сборных потерпели только от «горожан».
Неожиданно здорово себя проявили в подобной ситуации «россонери». В прошлом сезоне они трижды после паузы играли в гостях, но умудрились победить в каждом случае. Единственное поражение за три года они получили в зубодробительной встрече с «Фиорентиной» – 3:4.
От «Королевского клуба» мы и ждали хороших цифр. Однако и он был отнюдь не идеален, проиграв в позапрошлом розыгрыше Ла Лиги дома «Кадису», а в прошлом поделил очки с «Осасуной».
Ещё целая группа топовых команд немного отстала от перечисленных выше. Речь про «Барселону», «Баварию», «Челси», «Ювентус» и, пожалуй, «ПСЖ». Каталонцы теряли очки против таких непритязательных коллективов, как «Хетафе» и «Эспаньол». Мюнхенцы тоже оказались далеко не идеальны, чего стоило хотя бы поражение от совсем уж скромного «Аугсбурга».
«Аристократы» тоже порой откровенно проваливаются: 1:4 от «Брентфорда» и 2:5 от «Вест Бромвича» как можно объяснить? Кажется, настолько провальные результаты как раз в немалой степени являются следствием только что прошедших игр сборных. «Ювентус» сейчас немного сдулся, но в прошлом сезоне был стабилен – три победы в трёх таких встречах, а до этого у него было немало сложных соперников, так что не будем слишком строги со «старой синьорой».
Парижский суперклуб выделяется тем, что последние восемь матчей после игр национальных команд проводил исключительно дома. Уж не пыталось ли руководство лиги и без того сильнейшей команде страны помочь хотя бы таким образом? Но на совпадение такая ситуация тянет с большим трудом. Тем более Неймар и Лионель Месси каждый раз были вынуждены лететь через океан. Но и это не помогло «ПСЖ» остаться безгрешным: он проигрывал «Лиону», «Лансу», «Монако» и «Лиллю».
Следом идёт группа тех, кто лишь слегка перевалил за отметку в половину собранных очков во встречах после паузы на игры сборных – «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Арсенал». Немецкая команда обычно проводит матчи очень результативно – в девяти из десяти было забито по три и более мяча. Разумеется, подобные перестрелки заканчивались для дортмундцев не всегда удачным образом. К неаполитанцам вообще не может быть вопросов, так как они теряли очки исключительно в матчах с топ-клубами, так что у них во всём виноват календарь игр – по два раза как с «Миланом», так и «Интером».
А вот «красные дьяволы», «нерадзурри» и «канониры» определённо недовольны таким раскладом. Англичане – просто тем, что очутились в конце данного рейтинга, а миланцы – из-за того, что оказались безоговорочно слабейшими среди итальянских топ-клубов. Но к кому могут быть вопросы, если «Интер» в прошлом сезоне выиграл только один из таких матчей, а в позапрошлом – два из четырёх?
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Ну а противники манкунианцев и «пушкарей» сейчас вовсю будут смаковать провалы этих команд после возвращения футболистов из стана национальных команд. «Юнайтед» «сгорали» 3:6 соседям из «Сити», получали 0:2 от «Ньюкасла», а также за один позапрошлый сезон были избиты «Лестером» и «Уотфордом» со счетами 2:4 и 1:4 соответственно. «Арсенал» в прошлом сезоне был идеален (три победы, ни одного потерянного очка), но до этого кошмарен, например, 2:2 и 0:3 с «Кристал Пэлас», причём всё это в один сезон, а потом ещё и 0:4 от «Ливерпуля».
Единственные из рассматриваемых команд, кто не добрался до планки в 50% набранных очков после матчей сборных – «Тоттенхэм» и «Лейпциг». Вот только сейчас наверняка найдётся много тех, кто скажет, что они не имеют права называться топ-клубами. Перечислять всех оппонентов, кто отбирал в такой ситуации очки у «шпор», будет слишком долго, разве что заметим, что и этот топовый лондонский клуб был разгромлен уже упоминавшимся чуть выше «Кристал Пэлас». И тоже со счётом 3:0. Ну а немецким «быкам» почему-то постоянно «везёт» после международных пауз играть с баварцами.
Итак, есть ли проблема с возвратом к клубному футболу после игр сборных? Да, но эту проблему некоторые клубы научились сглаживать настолько впечатляюще, что просто не замечают. «Манчестер Сити» с «Атлетико» в этом плане настоящие образцы для подражания. Остальные выступают не так успешно, недобирая очки по сравнению со своими итоговыми результатами в чемпионатах.
Интересно, что у испанских грандов в среднем очень высокие показатели – у всех 70% и выше. А вот у англичан как раз всё плохо – сразу три гранда из шести оказались ниже показателя в 55%.