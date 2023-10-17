«Ман Сити» и «Атлетико» игры сборных не помеха. А кто хуже всех возвращается после пауз?

Считается, что топ-клубы страдают из-за матчей сборных больше всего. Они не только рискуют тем, что кто-то из лидеров получит травму в игре за национальную команду, но ещё и есть расхожее мнение, что это негативно влияет на следующую игру клуба. Вроде как футболисты буквально сразу с дороги вынуждены играть, а некоторым приходится лететь через половину мира.

Давайте разбираться, если ли какие-то основания для таких рассуждений. За основу возьмём топовые команды пятёрки ведущих чемпионатов и результаты их матчей после паузы на игры сборных за последние три года. В Англии это «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль», в Германии «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг», в Испании «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Италии «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи», а во Франции «ПСЖ».





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Очевидными фаворитами оказались «Манчестер Сити» и, что довольно неожиданно, «Атлетико», которые за последние три года потеряли очки только в одном из матчей после международной паузы. «Горожане» три года назад уступили «Тоттенхэму» (0:2), а «матрасники» в том же сезоне не справились с «Севильей».

В предыдущие два года оба клуба были в подобных ситуациях безупречными. Правда, видимо, по разным причинам. Успехи английского клуба скорее можно списать на шикарную глубину состава, а у испанцев – на выстроенную игровую модель.

Далее на приличном отставании находятся «Ливерпуль», «Милан» и «Реал». У мерсисайдцев были неудачные встречи, но хороших всё-таки значительно больше. Например, они дважды били «канониров» – 3:0 и 4:0. А единственное поражение после матчей сборных потерпели только от «горожан».

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Неожиданно здорово себя проявили в подобной ситуации «россонери». В прошлом сезоне они трижды после паузы играли в гостях, но умудрились победить в каждом случае. Единственное поражение за три года они получили в зубодробительной встрече с «Фиорентиной» – 3:4.

От «Королевского клуба» мы и ждали хороших цифр. Однако и он был отнюдь не идеален, проиграв в позапрошлом розыгрыше Ла Лиги дома «Кадису», а в прошлом поделил очки с «Осасуной».

Ещё целая группа топовых команд немного отстала от перечисленных выше. Речь про «Барселону», «Баварию», «Челси», «Ювентус» и, пожалуй, «ПСЖ». Каталонцы теряли очки против таких непритязательных коллективов, как «Хетафе» и «Эспаньол». Мюнхенцы тоже оказались далеко не идеальны, чего стоило хотя бы поражение от совсем уж скромного «Аугсбурга».

«Аристократы» тоже порой откровенно проваливаются: 1:4 от «Брентфорда» и 2:5 от «Вест Бромвича» как можно объяснить? Кажется, настолько провальные результаты как раз в немалой степени являются следствием только что прошедших игр сборных. «Ювентус» сейчас немного сдулся, но в прошлом сезоне был стабилен – три победы в трёх таких встречах, а до этого у него было немало сложных соперников, так что не будем слишком строги со «старой синьорой».

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Парижский суперклуб выделяется тем, что последние восемь матчей после игр национальных команд проводил исключительно дома. Уж не пыталось ли руководство лиги и без того сильнейшей команде страны помочь хотя бы таким образом? Но на совпадение такая ситуация тянет с большим трудом. Тем более Неймар и Лионель Месси каждый раз были вынуждены лететь через океан. Но и это не помогло «ПСЖ» остаться безгрешным: он проигрывал «Лиону», «Лансу», «Монако» и «Лиллю».

Следом идёт группа тех, кто лишь слегка перевалил за отметку в половину собранных очков во встречах после паузы на игры сборных – «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Арсенал». Немецкая команда обычно проводит матчи очень результативно – в девяти из десяти было забито по три и более мяча. Разумеется, подобные перестрелки заканчивались для дортмундцев не всегда удачным образом. К неаполитанцам вообще не может быть вопросов, так как они теряли очки исключительно в матчах с топ-клубами, так что у них во всём виноват календарь игр – по два раза как с «Миланом», так и «Интером».

А вот «красные дьяволы», «нерадзурри» и «канониры» определённо недовольны таким раскладом. Англичане – просто тем, что очутились в конце данного рейтинга, а миланцы – из-за того, что оказались безоговорочно слабейшими среди итальянских топ-клубов. Но к кому могут быть вопросы, если «Интер» в прошлом сезоне выиграл только один из таких матчей, а в позапрошлом – два из четырёх?

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Ну а противники манкунианцев и «пушкарей» сейчас вовсю будут смаковать провалы этих команд после возвращения футболистов из стана национальных команд. «Юнайтед» «сгорали» 3:6 соседям из «Сити», получали 0:2 от «Ньюкасла», а также за один позапрошлый сезон были избиты «Лестером» и «Уотфордом» со счетами 2:4 и 1:4 соответственно. «Арсенал» в прошлом сезоне был идеален (три победы, ни одного потерянного очка), но до этого кошмарен, например, 2:2 и 0:3 с «Кристал Пэлас», причём всё это в один сезон, а потом ещё и 0:4 от «Ливерпуля».

Единственные из рассматриваемых команд, кто не добрался до планки в 50% набранных очков после матчей сборных – «Тоттенхэм» и «Лейпциг». Вот только сейчас наверняка найдётся много тех, кто скажет, что они не имеют права называться топ-клубами. Перечислять всех оппонентов, кто отбирал в такой ситуации очки у «шпор», будет слишком долго, разве что заметим, что и этот топовый лондонский клуб был разгромлен уже упоминавшимся чуть выше «Кристал Пэлас». И тоже со счётом 3:0. Ну а немецким «быкам» почему-то постоянно «везёт» после международных пауз играть с баварцами.

Итак, есть ли проблема с возвратом к клубному футболу после игр сборных? Да, но эту проблему некоторые клубы научились сглаживать настолько впечатляюще, что просто не замечают. «Манчестер Сити» с «Атлетико» в этом плане настоящие образцы для подражания. Остальные выступают не так успешно, недобирая очки по сравнению со своими итоговыми результатами в чемпионатах.

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Интересно, что у испанских грандов в среднем очень высокие показатели – у всех 70% и выше. А вот у англичан как раз всё плохо – сразу три гранда из шести оказались ниже показателя в 55%.