УЕФА всех UEL: что за новый еврокубок создали чиновники, и кому он нужен

Футбол 03 декабря 2018 17:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь, Зибрак Артем

Исполком УЕФА утвердил новый, третий по счету клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Объясняем, что это такое

Что произошло?

Прошедший в Дублине исполком УЕФА утвердил новый, третий по счету, клубный европейский турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С названием пока не определились, рабочее – UEL2. Окончательное решение, как и по вопросам брендинга, финансовым аспектам и премиальным, будет оглашено в 2019 году.

Зачем нужен новый турнир?

В основных этапах еврокубков смогут выступать больше клубов, из большего количества стран – на групповых этапах будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации против 26, как это происходит сейчас.

- Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все они выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, - прокомментировал решение президент УЕФА Александр Чеферин.

Благодаря созданию UEL2 УЕФА доведет количество участников группового этапа почти до сотни (96 клубов).

Когда турнир будет запущен?

Пока утверждено его проведение на протяжении трех сезонов – с 2021-го по 2024 год. Если эксперимент будет признан успешным, будет продлен уже на постоянной основе.

Каков формат UEL2?

На групповом этапе будут участвовать 32 клуба. Победители восьми групп отправятся в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители раунда плей-офф (здесь сойдутся те, кто занял вторые места в группах UEL2 с теми, кто стал третьим группе Лиги Европы). Далее по стандартной формуле – 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Таким образом, если раньше участники группового этапа ЛЕ, лишившись шансов занять хотя бы вторую строчку, теряли всякую мотивацию, то теперь продолжат биться за выход в евровесну. Пусть и рамках турнира рангом ниже.

Что получит победитель?

Путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. В том, видимо, случае, если не пробьется в Лигу чемпионов через национальный турнир. Хотя нигде это пока не оговорено.

Как изменятся другие еврокубки?

На главном клубном турнире Старого Света Лиге чемпионов эти изменения никак не скажутся. А вот формат Лиги Европы к 2021 году будет приведен в соответствие с форматом нового турнира и будет иметь абсолютно аналогичную формулу проведения: восемь групп по четыре участника (то есть 32 вместо сегодняшних 48), раунд плей-офф для занявших вторые места (они сыграют с теми, кто занял третье место в группе Лиги чемпионов), затем 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Когда будут проводиться матчи?

Тут существующие порядки никак не поменяются. Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы – по четвергам. Единственная разница в том, что теперь параллельно с Лигой Европы по четвергам будут играться матчи нового турнира.

Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе: в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Как изменится представительство России?

Шестое место в рейтинге УЕФА позволяет российским клубам делегировать в Европу шесть представителей.

В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие чемпион и вице-чемпион страны, а бронзовый призер стартует с квалификации. В Лиге Европы Россия будет представлена одним участником (им, по всей видимости, станет обладатель Кубка или тот, кто займет четвертую строчку национального первенства. А в квалификации UEL2 стартуют еще две отечественные команды.

Но все это только в том случае, если нам удастся сохранить шестую строчку в европейской клубной табели о рангах.

К чему приведет появление нового турнира?

Появление третьего европейского турнира проведет еще более четкую градацию между топ-клубами, другими претендентами на высокие места и откровенными середняками своих стран. Лига чемпионов сохранит свою элитарность, а тем, кто туда не попал, останется биться за два других евротрофея.

Но штука в том, что в группе Лиги Европы теперь меньше участников, и часть клубов вынужденно уйдет в UEL2, то есть вместо матчей против пятых команд чемпионатов Италии, Испании или Германии они получат в соперники представителей Люксембурга, Мальты или Кипра. Маленьким в футбольном смысле странам этот формат, наверное, поможет подтянуться к середнякам, а вот для России, Португалии, Украины и Бельгии, входящим в первую десятку ассоциаций, особой выгоды, в том числе маркетинговой, не сулит.

Зато сама ЛЕ, по замыслу авторов, получит второе дыхание, за счет того, что, ужесточив отбор и уменьшив количество участников, поднимет свою «элитарность». Состав участников обещает быть значительно более сильным, чем сейчас, а откровенно слабые команды вроде бронзового призера чемпионата Кипра не будут «загрязнять воздух», сконцентрировавшись в турнире, созданном, по сути, специально для них.

В этом просматривается очевидная тенденция на разделение европейского футбола на несколько уровней. Только для сборных придумали четыре дивизиона в Лиге наций, а для клубов нашли третий еврокубок. Благодаря этим шагам сильные команды все реже встречаются со слабыми. И со спортивной точки зрения это справедливо. Смысл соревнований в том, чтобы выяснить, кто сильнее, а не в очередной раз убедиться в заранее очевидном ответе. К тому же соревнования, имеющие спортивный интерес, выше ценятся зрителями и могут быть дороже проданы. А УЕФА в первую очередь заботится о своей коммерческой силе.

Что для это значит для России?

Для российских грандов, поигравших в Лиге чемпионов, предполагаемое участие в UEL2, конечно, совсем не интересно. Но в ЛЧ и ЛЕ на сильных соперников смогут попасть только четыре российских коллектива. Остальным придется биться за право сразиться с командами Македонии и Лихтенштейна. Вряд ли болельщики расположившегося на пятой строчке в РПЛ «Локомотива» в восторге от такой перспективы.

А вот для условных «Уфы» или «Урала» такие игры в новом еврокубке пойдут только на пользу, ведь у них появится шанс пройти по турнирной сетке действительно далеко, а не лелеять надежду в лучшем случае добраться до группового этапа. Теперь можно будет помечтать и о евровесне. Наверняка еврокубки привлекут новых болельщиков и спонсоров и вызовут живой интерес в регионе. В той же Самаре до сих пор вспоминают участие в канувшем в небытие Кубке Интертото-2002, считавшемся третьим клубным турниром Европы.

Кроме того, обилие еврокубковых турниров задействует все ведущие российские клубы, даже если кто-то из них провалит сезон и откатится на пятую-шестую строчку. А значит, не будет иметь преимущества перед конкурентами, бьющимися не только в чемпионате страны по выходным, но и регулярно выступающими на международной арене. Со спортивной точки зрения это честно.