УЕФА всех UEL: что за новый еврокубок создали чиновники, и кому он нужен

Исполком УЕФА утвердил новый, третий по счету клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Объясняем, что это такое
Прошедший в Дублине исполком УЕФА утвердил новый, третий по счету, клубный европейский турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С названием пока не определились, рабочее – UEL2. Окончательное решение, как и по вопросам брендинга, финансовым аспектам и премиальным, будет оглашено в 2019 году.
В основных этапах еврокубков смогут выступать больше клубов, из большего количества стран – на групповых этапах будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации против 26, как это происходит сейчас.
- Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все они выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, - прокомментировал решение президент УЕФА Александр Чеферин.
Благодаря созданию UEL2 УЕФА доведет количество участников группового этапа почти до сотни (96 клубов).
Пока утверждено его проведение на протяжении трех сезонов – с 2021-го по 2024 год. Если эксперимент будет признан успешным, будет продлен уже на постоянной основе.
На групповом этапе будут участвовать 32 клуба. Победители восьми групп отправятся в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители раунда плей-офф (здесь сойдутся те, кто занял вторые места в группах UEL2 с теми, кто стал третьим группе Лиги Европы). Далее по стандартной формуле – 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.
Таким образом, если раньше участники группового этапа ЛЕ, лишившись шансов занять хотя бы вторую строчку, теряли всякую мотивацию, то теперь продолжат биться за выход в евровесну. Пусть и рамках турнира рангом ниже.
Путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. В том, видимо, случае, если не пробьется в Лигу чемпионов через национальный турнир. Хотя нигде это пока не оговорено.
На главном клубном турнире Старого Света Лиге чемпионов эти изменения никак не скажутся. А вот формат Лиги Европы к 2021 году будет приведен в соответствие с форматом нового турнира и будет иметь абсолютно аналогичную формулу проведения: восемь групп по четыре участника (то есть 32 вместо сегодняшних 48), раунд плей-офф для занявших вторые места (они сыграют с теми, кто занял третье место в группе Лиги чемпионов), затем 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.
Тут существующие порядки никак не поменяются. Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы – по четвергам. Единственная разница в том, что теперь параллельно с Лигой Европы по четвергам будут играться матчи нового турнира.
Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе: в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).
Шестое место в рейтинге УЕФА позволяет российским клубам делегировать в Европу шесть представителей.
В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие чемпион и вице-чемпион страны, а бронзовый призер стартует с квалификации. В Лиге Европы Россия будет представлена одним участником (им, по всей видимости, станет обладатель Кубка или тот, кто займет четвертую строчку национального первенства. А в квалификации UEL2 стартуют еще две отечественные команды.
Но все это только в том случае, если нам удастся сохранить шестую строчку в европейской клубной табели о рангах.
Появление третьего европейского турнира проведет еще более четкую градацию между топ-клубами, другими претендентами на высокие места и откровенными середняками своих стран. Лига чемпионов сохранит свою элитарность, а тем, кто туда не попал, останется биться за два других евротрофея.
Но штука в том, что в группе Лиги Европы теперь меньше участников, и часть клубов вынужденно уйдет в UEL2, то есть вместо матчей против пятых команд чемпионатов Италии, Испании или Германии они получат в соперники представителей Люксембурга, Мальты или Кипра. Маленьким в футбольном смысле странам этот формат, наверное, поможет подтянуться к середнякам, а вот для России, Португалии, Украины и Бельгии, входящим в первую десятку ассоциаций, особой выгоды, в том числе маркетинговой, не сулит.
Зато сама ЛЕ, по замыслу авторов, получит второе дыхание, за счет того, что, ужесточив отбор и уменьшив количество участников, поднимет свою «элитарность». Состав участников обещает быть значительно более сильным, чем сейчас, а откровенно слабые команды вроде бронзового призера чемпионата Кипра не будут «загрязнять воздух», сконцентрировавшись в турнире, созданном, по сути, специально для них.
В этом просматривается очевидная тенденция на разделение европейского футбола на несколько уровней. Только для сборных придумали четыре дивизиона в Лиге наций, а для клубов нашли третий еврокубок. Благодаря этим шагам сильные команды все реже встречаются со слабыми. И со спортивной точки зрения это справедливо. Смысл соревнований в том, чтобы выяснить, кто сильнее, а не в очередной раз убедиться в заранее очевидном ответе. К тому же соревнования, имеющие спортивный интерес, выше ценятся зрителями и могут быть дороже проданы. А УЕФА в первую очередь заботится о своей коммерческой силе.
Для российских грандов, поигравших в Лиге чемпионов, предполагаемое участие в UEL2, конечно, совсем не интересно. Но в ЛЧ и ЛЕ на сильных соперников смогут попасть только четыре российских коллектива. Остальным придется биться за право сразиться с командами Македонии и Лихтенштейна. Вряд ли болельщики расположившегося на пятой строчке в РПЛ «Локомотива» в восторге от такой перспективы.
А вот для условных «Уфы» или «Урала» такие игры в новом еврокубке пойдут только на пользу, ведь у них появится шанс пройти по турнирной сетке действительно далеко, а не лелеять надежду в лучшем случае добраться до группового этапа. Теперь можно будет помечтать и о евровесне. Наверняка еврокубки привлекут новых болельщиков и спонсоров и вызовут живой интерес в регионе. В той же Самаре до сих пор вспоминают участие в канувшем в небытие Кубке Интертото-2002, считавшемся третьим клубным турниром Европы.
Кроме того, обилие еврокубковых турниров задействует все ведущие российские клубы, даже если кто-то из них провалит сезон и откатится на пятую-шестую строчку. А значит, не будет иметь преимущества перед конкурентами, бьющимися не только в чемпионате страны по выходным, но и регулярно выступающими на международной арене. Со спортивной точки зрения это честно.