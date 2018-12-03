«Зенит» проиграл в скорости. «Арсенал» бросил фавориту вызов и победил

Футбол 03 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Семак сезона упустил возможность гарантировать «Зениту» лидерство по итогам осенней части сезона.

Дотерпеть до перерыва

Потерпев два поражения в пяти последних турах, зенитовцы позволили «Краснодару» сократить отставание, а к стартовому свистку матча в Туле имели всего двухочковое преимущество над ближайшим преследователем. С каждым матчем зенитовцы выглядят все тяжелее, и создается четкое впечатление, что загнанные футболисты (особенно проведший сумасшедший год Артем Дзюба) уже жаждут начала зимней паузы, чтобы можно было перезарядить батарейки. Игра с «канонирами» стала для Далера Кузяева с учетом ЧМ-2018 аж 49-й (!!!) в нынешнем году. Показатель, достойный ведущих топ-клубов мира.

К тому же в январское трансферное окно можно сделать нужные трансферные изменения, поэтому основополагающая задача на оставшемся до паузы отрезке для Сергея Семака – растерять минимум очков и не подпустить конкурентов. Плюс восстановятся после травм Кристиан Нобоа и Юрий Жирков, восстановится Игорь Смольников, возможно, вернется из СИЗО Александр Кокорин.

Три защитника Семака

В Туле Сергей Семак неожиданно решил сыграть по схеме 3-5-2, определив в центр обороны Александра Анюкова, Бранислава Ивановича и Миху Мевля, при том что звездные Луиш Нету и Эммануэль Маммана остались на скамейке запасных. Ответственность за фланги взяли на себя Роберт Мак (слева) и Далер Кузяев (справа), но в отборе и позиционной борьбе они далеко не безупречны.

Обновленная модель игры в обороне требует понимания футболистами новых требований и хотя бы минимальной практики. Зенитовцы не сразу разобрались, как действовать сзади, и уже к 6-й минуте позволили хозяевам открыть счет. Сергей Ткачев почти убежал один на один с Андреем Луниным, а Эванс Кангва оказался первым не добивании. Удар получился неудачным, но мяч попал во вратаря и по скользкому зимнему газону вместе в голкипером вкатился за линию ворот.

Возрастные защитники гостей уже не обладают былой скоростью, что и продемонстрировал этот матч. На протяжении всего первого тайма быстроногие Ткачев, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов находили свободные зоны в обороне гостей и на скорости прорывали их оборону. Последний в конце тайма классно взял игру на себя, раскачал Анюкова и с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол. В 15 турах «Зенит» пропустил 11 мячей, а тут сразу два мяча за 45 минут!

Мнимое преимущество гостей

«Отъем» одного из защитников позволил Семаку выставить с первых минут атакующий дуэт Дзюба – Себастьян Дриусси, не теряя боевую единицу в середине поля, где вышли Александр Ерохин, Леандро Паредес и Эрнани. «Зенит» вышел раскачивать оборону соперника, но в первом тайме был слишком медлителен с мячом и пропустил несколько контратак. Показательна статистика к перерыву.

По количеству ударов и владению мячом зенитовцы превзошли «канониров», а вот по угловым – проиграли двукратно (два против четырех). Прорывы туляков были банально острее атакующих порывов соперника. В первые 45 минут «Зенит» провел только одну голевую атаку (Кузяев отозвался на прострел Эрнани), но, как отметил в перерыве Дзюба, проиграл слишком много борьбы и уступил по делу.

На встречных курсах

И после перерыва игра по своей сути не изменилась. Зенитовцы старались действовать с позиции силы, регулярно пропуская контратаки соперника. Когда Бакаев разрезающей передачей внешней стороной стопы вывел Кангва один на один с Луневым, казалось, что гостей не спасет уже ничто, но замбиец упустил свой шанс, попав в штангу, а в ответной атаке Дриусси зацепился в чужой штрафной за мяч, поставил оппонентам корпус и скинул под удар Эрнани.

Бразилец на протяжении встречи был очень хорош в атаке, но вот в оборону он возвращается неохотно, из-за чего у гостей случаются регулярные провалы в опорной зоне. В итоге игры в середине поля после перерыва не было почти совсем. Питерцы, получив мяч, сразу отправляли его Дзюбе в штрафную в расчете на то, что ему удастся выиграть борьбу у оппонентов. Подопечные Игоря Черевченко, в свою очередь, стремились убежать по флангам. Неудивительно, что в такой игре потерялся Ерохин.

Вообще желание играть в открытый футбол часто оборачивается для менее мастеровитых команд поражением, но на сей раз все получилось иначе. Зенитовские защитники не справились со скоростями оппонентов, допустили две чудовищные ошибки (особенно Мевля, на ровном месте скинувший мяч под удар Кангва) и абсолютно заслуженно проиграли, позволив «Краснодару» сократить отставание всего до двух очков.

Арсенал – Зенит – 4:2 (2:1)

Голы: Кангва, 6 – 1:0. Кузяев (Эрнани), 21 – 1:1. Мирзов (Ткачев), 39 – 2:1. Эрнани (Дриусси), 57 – 2:2. Кангва, 74 – 3:2. Бакаев (Мохаммад), 77 – 4:2.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Мохаммад, Беляев, Григалава, Комбаров, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Ткачев, Мирзов, Кангва (Ожегович, 90+3).

«Зенит»: Лунев, Мевля (Заболотный, 79), Иванович, Анюков, Кузяев, Мак, Ерохин, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).

Предупреждения: Альварес, 21. Паредес, 41. Мирзов, 41. Кузяев, 53. Дзюба, 71. Анюков.

Судья: Еськов (Москва).