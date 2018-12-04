Футболист «Локомотива» замерз насмерть, а «Спартак» покупает бразильца

Футбол 04 декабря 2018 09:20 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Пока какой-то там французский журнал выявляет лучших футболистов мира, в России происходят не менее интересные события. Например, от преимущества питерского «Зенита» над соперниками не остается и следа. После того, как тульский «Арсенал» подчистую переиграл сине-бело-голубых у себя на поле со счетом 4:2, от «Краснодара», идущего вторым, лидеров отделяет всего два очка. Это даже форой не назовешь.

Еще один из итогов прошедшего тура в чемпионате России – травма защитника «Спартака» Андрея Ещенко, которая может стать последней в его футбольной карьере. Дело в том, что у 34-летнего игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если так, то минимальный срок восстановления займет полгода.

Днем ранее Россия узнала своих соперников по квалификационной группе чемпионата Европы 2020 года, матчи которого пройдут в том числе и на территории России – в Санкт-Петербурге. На фоне жеребьевки главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал приоритетную задачу команды на ближайшее время. Вы не поверите, но это – выигрывать в каждом матче. Тренер в огне!

Футболист бразильского «Флуминенсе» Айртон Лукас, выступающий на позиции левого защитника, продолжит карьеру в московском «Спартаке». По данным бразильских СМИ, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро, из которых 3,5 миллиона достанутся «Флуминенсе», так как клуб владеет лишь 50% спортивных прав на 21-летнего игрока. В ближайшее время Лукас пройдет медосмотр в Италии. После этого он может подписать контракт со «Спартаком».

В «Локомотиве» – трагедия. И это слово мы, к сожалению, используем не в переносном смысле. Полузащитник молодежки «Локомотива» Алексей Ломакин пропал после застолья с другом. Ломакина обнаружили мертвым в воскресенье, 2 декабря.

18-летний футболист был найден мертвым в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти парня – мороз. И уж совсем дико выглядит видео, уже опубликованное в сети. На нем видно, как футболист идет к реке, падает, теряет куртку. Ее потом на тропинку вытащит… лиса.

Какая-то жесть. Ломакин идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку, падает. Позже его куртку вытащила на тропинку лиса pic.twitter.com/83Gsiumpun — Руслан Абушкин (@abushkin) 3 декабря 2018 г.

Под конец – традиционная рубрика «Вести из СИЗО». Алана Мамаева в очередной раз психанула. На этот раз жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева вышла в прямой эфир и рассказала, что даже из тюрьмы ее муж поддерживает отношения с любовницей, защищая которую он и начал драться с водителем Первого канала. Подробности – по ссылке.