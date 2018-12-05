УЕФА исключает "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. За что? Объясняем с картинками

Футбол 05 декабря 2018 17:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Накачанный арабскими деньгами «Манчестер Сити» рискует остаться без Лиги чемпионов. Его сосед «МЮ» стал самым доходным в прошлом году. Объясняем разницу.

Британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на собственные источники, что действующий чемпион Английской премьер-лиги клуб «Манчестер Сити» в сезоне 2019-2020 будет отстранен от участия в Лиге чемпионов. Причина - несоблюдение правил финансового фэйр-плей (подразумевает безубыточность клубов, которые выступают в еврокубках).

По неподтвержденной информации, владелец «МанСити» арабский шейх из ОАЭ Мансур ибн Зайд аль-Нахайян (на фото - в центре) через финансовые схемы скрывал огромные вложения в клуб, чтобы не попасть под санкции УЕФА. Эти схемы раскрыло сообщество Football Leaks, и в итоге УЕФА придется начать расследование, хотя при президенте ФИФА Джанни Инфантино организация проявляла лояльность к «Манчестер Сити».

В Манчестере противоположностью «Сити» выглядит другой клуб из города – «Манчестер Юнайтед». Этот клуб показывает практически стабильную прибыль. Разница между командами из одного города в спонсорах - у одних они реальные, у других - выдуманные.

Короли против потолка зарплат

Владелец «Манчестер Сити» - арабский шейх Мансур, брат главы ОАЭ Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна. Мансур купил контрольный пакет «МанСити» в 2008 году, по информации СМИ, за первые два года он потратил на покупку игроков 300 млн евро. Правила финансового фэйр-плей (FFP) УЕФА действуют с 2011 года, в 2013-м их ужесточили - клубам теперь запрещалось тратить больше, чем они зарабатывают. Эти правила стали проблемой для владельца «МанСити» шейха Мансура, который не отличался скромностью - в его собственности яхта за 500 млн долларов и парк из авто, в котором есть Ferrari и Buggati Veyron.

Яхта Topaz, принадлежащая шейху Мансуру

Вместо сокращения расходов, руководство «Манчестер Сити» стало скрывать источники дохода клуба. Финансовая метаморфоза «Сити» произошла сразу после принятия правил финансового фэйр-плей. Например, по новым правилам затраты на зарплаты игроков не должны превышать 70% от выручки клуба. До того, как УЕФА приняла это правило, «МанСити» тратил на зарплаты больше 100% своей выручки, но затем неожиданно приблизился к идеалу - расходы на зарплаты составляли лишь половину от доходов.

К примеру, в сезоне 2009/10 (шейх Мансур тогда уже полностью контролировал клуб) доход «МанСити» составил 125 млн фунтов, а расходы на зарплату - 133,3 млн фунтов. В 2011-м было примерно также - выручка составила 153,2 млн фунтов, расходы на зарплаты - 174 млн фунтов. В 2013-м (тогда стало известно о запрете УЕФА) «МанСити» стал выходить из отрицательного числа, а уже в сезоне 2015/16 приблизился к идеальному - 50%.

У «Сити» был ориентир - клуб из того же города «Манчестер Юнайтед» еще до финансового фэйр-плей тратил на зарплаты половину от доходов. Это соотношение оптимально для нормальной работы клуба. Если на зарплаты тратят меньше 50% от выручки - недостаточно квалифицированных игроков, больше - высокая финансовая нагрузка. Ниже наглядно показано, как правила FFP повлияли на клубы, на их доходы и зарплаты игроков.

В отличие от «Сити», «Манчестер Юнайтед» - публичная компания, ее акции торгуются на Нью-Йорскской бирже, а крупнейший держатель - семья Глейзеров. Открытость компании должна привлекать спонсоров, и почти половину (47%) средств «МЮ» получает по коммерческим договорам. По бумагам, у «Сити» такое же соотношение в структуре доходов. Разница в самих спонсорах. Если у «МЮ» контракты реальны, то у «Сити» раздуты. В итоге, один клуб показывает прибыль, другой рискует быть исключенным из Лиги чемпионов.

Раздувай и продавай

«Нам нужно бороться с этим (финансовым фэйр-плей - прим. ред.). И делать это незаметно, иначе нас назовут врагом футбола», - написал исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сотрудникам клуба. По информации Football Leaks, в структурах «Сити» было разработано несколько схем ухода от финансового фэйр-плей. Один проект был под названием «Длинный лук» (Project Longbow). Юрист «Сити» Симон Клифф объяснил оригинальное название во внутренней переписке. Он напомнил, что длинный лук был самым известным оружием английских лучников во времена Столетней войны против французов. Экс-глава УЕФА Мишель Платини, который ввел правила финансового фэйр-плей, как раз француз.

Одна из схем, использованных в проекте «Длинный лук» состояла в том, чтобы часть расходов клуба на выплаты игрокам оформить как плату игрокам за маркетинговые права (использование их имени/лица в рекламных целях), - при этом, такие права «Сити» за 11 млн фунтов продал другой компании - Fordham Sports Management (FSM). На самом деле, деньги на покупку этой фирме дал владелец «Сити» шейх Мансур. В результате операции, клуб не только зафиксировал доход в 11 млн фунтов, но и снизил расходы. Средства FSM шейх Мансур переводил через подконтрольную Abu Dhabi United Group, утверждает Football Leaks.

Еще проще выглядит схема «Сити» по раздуванию фиктивных спонсорских контрактов. По правилам FFP владелец не может вкладывать средства в клуб через спонсорские соглашения, а сама сумма по спонсорству должна быть рыночной (условный показатель, блокирует скорее совсем завышенные контракты). Титульный спонсор «Манчестер Сити» - авиакомпания из ОАЭ «Etihad» (это, кстати, государственная компания, а президент ОАЭ, напомним, родной брат Мансура). Сумма сделки «Сити» и «Etihad» в 2011 году стала огромной - 400 млн фунтов на десять лет, но по по утверждению Football Leaks, авиакомпания платит лишь 30%, остальные средства через нее переводит шейх Мансур.

В 2014 году аудиторы PwC выяснили, что вообще до 80% коммерческих доходов «Сити» - это средства арабского владельца клуба. Аудиторскую проверку тогда организовала УЕФА, в итоге «Сити» оштрафовали на 20 млн евро.

Все эти схемы «длинного лука» позволили клубу выйти на безубыточность уже в 2014 году. В прошлом сезоне коммерческие доходы «Манчестер Сити» составили 232,3 млн фунтов. По этому показателю выше него в Английской премьер-лиге только «Манчестер Юнайтед».

Разница двух «Манчестеров»

Выручка «Сити» в прошлом сезоне составила 500 млн фунтов. Больше всего принесло спонсорство, 211,5 млн фунтов клуб заработал на ТВ-правах и еще 56,6 млн фунтов с билетов (и других мероприятий в день матча).

«МЮ» заработал больше – 590 млн фунтов. Коммерческие доходы и спонсорство принесли клубу 276,1 млн фунтов. В отличие от «Сити» у «МЮ» контракты с открытыми, публичными компаниями. Крупнейшие спонсоры - Chevrolet (General Motors) и Adidas, они выплачивают клубу ежегодно 60 млн и 85 млн евро соответственно. Кстати, по меньшей мере 40 млн. долларов заплатил российский "Аэрофлот" за статус официального перевозчика клуба.

Как и «Сити», «МЮ» получает от спонсоров примерно половину средств от всего дохода. За последние восемь сезонов клуб лишь дважды не показывал прибыль - в прошлом сезоне и в 2014/15 (тогда убыток составил только 1 млн фунтов). «Сити» стал выбираться из хронической убыточности (только внешне) с момента, когда ввели правила финансового фэйр-плей. В итоге за восемь сезонов накопленный убыток «МанСити» составил 372,2 млн фунтов. «МЮ» получил прибыль в 243,8 млн фунтов.

Единственное, на чем «Сити» заработал больше «МЮ» в прошлом сезоне - выручка от ТВ-прав. Объяснение простое - «Сити» занял первое место в премьер-лиге по итогам прошлого розыгрыша и получил за это 211,5 млн. фунтов, а «МЮ» финишировал вторым и заработал 204,1 млн фунтов.

Что касается доходов в день матчей (билеты и так далее) - у «МЮ» они в два раза выше, чем у «Сити». По итогам прошлого сезона, «Красные дьяволы» получили с этого 109,8 млн фунтов.

Что дальше?

Финансовая отчетность "Манчестер Сити" давно должна была насторожить ревизоров из УЕФА. Но, как следует из опубликованных материалв Football Leaks, европейский футбольный регулятор до поры смотрел сквозь пальцы на нарушения, которые допускали крупные клубы. Однако времена изменились, материалы анонимных разоблачителей публикуют крупнейшие СМИ (уже отметились The Guardian, Der Spiegel, Le Mond), а в самом УЕФА скоро выборы президента. В такой ситуации у клуба шейха Мансура нет шансов избежать расследования и почти неизбежных санкций - вопрос лишь в том, случится ли уже в следующем сезоне отстранение чемпионов Англии от еврокубков и насколько длительным оно будет.

И конечно мы будем следить за пресс-конференциями Жозе Моуринью: язвительный тренер "Манчестер Юнайтед" не упустит случая сказать что-то особо едкое в адрес заклятых соперников.