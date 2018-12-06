Валерий Рейнгольд: Тимофеев, Попов и Рассказов игру с «Уралом» провалили

Футбол 06 декабря 2018 11:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

– По сравнению с недавней встречей в чемпионате в игре у «Спартака» ничего не изменилось. Этот матч был ничейным. Каким-то тренировочным он получился. Без особого усердия действовали футболисты. Мол: «Ты меня не трогай, и я тебя не трону».

В «Спартака», конечно, по-прежнему безобразие. Некоторые моменты меня удручают особенно. Во-первых, пропущенный мяч от «Урала». Картина – стоит неподвижный Джикия и смотрит, как молодой парень (Ильин) расстреливает ворота Максименко. Но ведь Джикия – центральный защитник, игрой национальной сборной.

Что на поле делает Тимофеев?! Он один раз обрезал команду, находясь у штрафной площади противника! За него, кстати, Глушаков отпахал. Ну, нельзя так играть, даже с учетом того, что Тимофеев – молодой парень. Каждый матч он наступает на одни и те же грабли.

Несмотря на то, что мне Глушаков несимпатичен, эту игру он отыграл достойно. У меня нет к нему претензий. Он работает. Он не порет игру, выбирает правильные позиции. В первом тайме был эпизод, где Глушаков здорово пробил – вратарь мяч поймал.

А вот Тимофеев, Попов и Рассказов эту игру провалили. Можно сказать, что Рассказов – молодой парень, неопытный. Ну и зачем тогда играть? «Спартак» - это не детский сад. Зачем-то идет в обводку, обрезает полкоманды, потом догоняет...

После прихода Кононова я пока не вижу, чтобы что менялось. Пока новый тренер ищет тот оптимальный вариант состава, который можно собрать из нынешних футболистов.

Те моменты, которые возникали все-таки у «Спартака», надо все-таки реализовывать. Что мешало забивать опытному Мельгарехо. Стал бы счет 2:0 – и на этом все закончилось.

«Урал» - молодец. Он гнул свою линию и тоже имел шансы забить несколько мячей. По общей совокупности моментов матч получился ничейным. Поэтому счет 1:1 справедлив.

Нужно ли на «высоких» стадиях Кубка проходить с соперником две встречи – дома и в гостях? Обязательно! Так играют в Европе. Нужно, чтобы команды привыкали к двухраундовым играм.

То, что стадионы при этом оказываются пустыми – следствие матчей зимой. Да и дело не только в этом. Все скандалы, передряги внутри «Спартака» повлияли на посещаемость. Болельщикам это надоело и они решили греть ноги дома и смотреть футбол по телевизору.