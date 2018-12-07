Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» уже готов бороться за золото - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 12:00Источник: «Советский спорт»Автор: Августин Александр

    Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» уже готов бороться за золото

    18-летний нападающий «Краснодара», забивший в этом сезоне пять голов после выходов на замену, верит в то, что его команде по силам выиграть чемпионат России.

    «УСТАЛОСТИ НЕ ЧУВСТВУЮ»

    – В четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграл 2:2 с «Ростовом». Как оцениваете результат?
    – Впечатления двоякие. Содержание игры было неплохое, но упустили перевес в два мяча. Не провал, конечно, однако и хорошего мало. Хорошо, что есть ответная игра в Ростове, где в феврале можно будет все исправить.

    – А в декабре придется провести еще один тур в РПЛ. Думаете о том, что есть шанс уйти на перерыв лидерами таблицы?
    – Команда об этом точно не думает. У нас и так максимальные задачи, мы выходим на каждый матч с мыслями о победе. А итоги будем подводить не сейчас, после 17-го тура, а весной.

    – Своей игрой довольны? В последних матчах вы регулярно забиваете.
    – Говорил бы об удачной игре всей команды. И в премьер-лиге, и в Лиге Европы. А себя никогда не хвалю. Всегда есть, что улучшать, к чему стремиться. Иначе остановишься в прогрессе.

    – Хочется поскорее уйти в отпуск?
    – Лично у меня усталости нет. Готов играть еще и еще. Надеюсь, мы удачно завершим первую половину сезона. В группе Лиги Европы не все так однозначно, борьба за плей-офф продолжается. Но игра команды позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

    «АТМОСФЕРУ ОБЕСПЕЧИЛ МУСАЕВ»

    – У вас потрясающая статистика: 5 голов в РПЛ за 165 минут, еще один забитый мяч за 67 минут в Лиге Европы. Как добились такой скорострельности?
    – Да, мне говорили о том, что забиваю каждые 46 минут. Но если честно, для меня эта статистика ничего не значит. Просто выхожу на поле – и стараюсь отработать на сто процентов. Повторюсь, мне еще нужно прибавлять во многих моментах.

    – Но сейчас вы и «Краснодар» вышли на игровой пик?
    – Я начал подключаться к основе весной. Все это время в команде была отличная атмосфера. И в этом главный залог наших успехов. У нас очень дружный коллектив. Часто устраиваем командные ужины. Россияне, легионеры, молодые, ветераны – все вместе. В такой обстановке играть в футбол – одно удовольствие.

    – Как охарактеризуете главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева? Он ведь тоже в РПЛ – только с весны.
    – Мурад Олегович интересуется делами каждого игрока. К нему всегда можно обратиться с любым вопросом. Эту доброжелательную, открытую атмосферу в коллективе создал именно он.

    – При этом номинально главным тренером значится Олег Фоменко – из-за отсутствия у Мусаева необходимой лицензии.
    – Главным по факту считается Мурад Олегович. Однако заслуг Фоменко в наших успехах тоже нельзя умалять. Он активно участвует и в тренировочном процессе, и в ведении матчей.

    «В АКАДЕМИИ ВСЕ БЫЛО СТРОГО»

    – Свой первый еврокубковый гол вы забили еще в 2017 году, выйдя на замену в матче квалификации Лиги Европы против «Люнгбю». Знали, что стали тогда самым юным российским бомбардиром турниров УЕФА?
    – Когда забивал – разумеется, не знал. Но после игры мне об этом сообщили. Понимаете, все эти цифры, рекорды, серии подмечаете вы, журналисты. А футболистам это не так интересно. Главное – хорошо играть, выполнять установку тренера.

    – Расскажите о своих первых шагах в футболе.
    – Родом я из Махачкалы. Играть начал в 5 лет, у тренера Семена Борисовича Валявского. А в Краснодар меня пригласил Мхитар Амаисович Давидян. После матча одного детского турнира он подошел и предложил попробовать силы в его команде. Я согласился. И очень благодарен этому специалисту за все, что он для меня сделал.

    – Уже тогда поняли, что займетесь футболом профессионально?
    – Мама сначала довольно скептически отнеслась к этой идее. Но я кое-как уговорил ее. Стать футболистом было моей мечтой.

    – В академии «Краснодара» вас ждали серьезные испытания?
    – Да, там все было очень строго. Мы ходили в школу, но почти все время посвящали футболу. Имели только один выходной. При этом в академии всем давали шанс, тренеры возились с каждым игроком. Потому что «Краснодар» заинтересован в том, что в главной команде было как можно больше своих воспитанников. Это философия клуба.

    – В Махачкале бываете часто?
    – Один раз зимой и один летом. Все остальное время я провожу с командой. Поэтому часто выбираться в родной город не получается.

    – Знаете о финансовых проблемах «Анжи»?
    – Слышал, конечно. Печальная история. Но я надеюсь, что все наладится. У Дагестана должна быть своя команда – никак иначе.

    – Может ли в Махачкале появиться такая же академия, как в Краснодаре?
    – Если найдется талантливый человек, управленец, который будет вкладывать деньги и душу в футбол, почему бы и нет?

    «БУДУ РАД ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХАБИБОМ»

    – С тренерами сборной России уже контактировали?
    – Я играл в сборной по своему году, в молодежку меня не вызывали. Ну а о главной национальной команде страны речь пока, естественно, не шла. Не время еще. Для этого нужно много работать.

    – В российском чемпионате можно выйти на мировой уровень? Или для этого нужно пробовать силы в Европе?
    – Не хочу загадывать наперед. Может, когда-нибудь и окажусь в каком-нибудь европейском топ-клубе. Но в ближайшие годы я хочу играть за «Краснодар». И, считаю, в нашей премьер-лиге есть все возможности для прогресса молодых футболистов. У нас очень конкурентный чемпионат, проходных матчей нет и сильных мастеров хватает.

    – «Краснодар» готов уже в этом сезоне побороться за золото?
    – Конечно. У нас хорошая команда, и я не вижу причин, которые не позволяли бы нам претендовать на первое место. Если продолжим играть , как сейчас, то все возможно. Другое дело, что претендентов на золото в России много.

    – С кем больше всего общаетесь?
    – С Иваном Игнатьевым, Маурисио Перейрой. Да могу всех перечислить. Я же сказал, что «Краснодар» – одна большая дружная семья.

    – Успеваете следить за популярными в Дагестане боевыми искусствами?
    – Да. Смотрел бой Хабиба с Конором. Переживал за нашего бойца. Как и за всех других россиян на международных соревнованиях.

    – Знакомы с Нурмагомедовым?
    – Нет. Но буду рад познакомиться. Посмотрим, как жизнь сложится. А перед его боем с Конором ни секунды не сомневался в победе Хабиба. Так и произошло.

    Но посмотрим, как жизнь сложится, может, как-нибудь мы с ним познакомимся при случае. Я был уверен, что Хабиб ему шансов не оставит, что собственно и произошло.

    #сулейманов магомед-шапи#рпл#Футбол-Россия#фк краснодар
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