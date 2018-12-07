Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» уже готов бороться за золото

Футбол 07 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

18-летний нападающий «Краснодара», забивший в этом сезоне пять голов после выходов на замену, верит в то, что его команде по силам выиграть чемпионат России.

«УСТАЛОСТИ НЕ ЧУВСТВУЮ»

– В четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграл 2:2 с «Ростовом». Как оцениваете результат?

– Впечатления двоякие. Содержание игры было неплохое, но упустили перевес в два мяча. Не провал, конечно, однако и хорошего мало. Хорошо, что есть ответная игра в Ростове, где в феврале можно будет все исправить.

– А в декабре придется провести еще один тур в РПЛ. Думаете о том, что есть шанс уйти на перерыв лидерами таблицы?

– Команда об этом точно не думает. У нас и так максимальные задачи, мы выходим на каждый матч с мыслями о победе. А итоги будем подводить не сейчас, после 17-го тура, а весной.

– Своей игрой довольны? В последних матчах вы регулярно забиваете.

– Говорил бы об удачной игре всей команды. И в премьер-лиге, и в Лиге Европы. А себя никогда не хвалю. Всегда есть, что улучшать, к чему стремиться. Иначе остановишься в прогрессе.

– Хочется поскорее уйти в отпуск?

– Лично у меня усталости нет. Готов играть еще и еще. Надеюсь, мы удачно завершим первую половину сезона. В группе Лиги Европы не все так однозначно, борьба за плей-офф продолжается. Но игра команды позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

«АТМОСФЕРУ ОБЕСПЕЧИЛ МУСАЕВ»

– У вас потрясающая статистика: 5 голов в РПЛ за 165 минут, еще один забитый мяч за 67 минут в Лиге Европы. Как добились такой скорострельности?

– Да, мне говорили о том, что забиваю каждые 46 минут. Но если честно, для меня эта статистика ничего не значит. Просто выхожу на поле – и стараюсь отработать на сто процентов. Повторюсь, мне еще нужно прибавлять во многих моментах.

– Но сейчас вы и «Краснодар» вышли на игровой пик?

– Я начал подключаться к основе весной. Все это время в команде была отличная атмосфера. И в этом главный залог наших успехов. У нас очень дружный коллектив. Часто устраиваем командные ужины. Россияне, легионеры, молодые, ветераны – все вместе. В такой обстановке играть в футбол – одно удовольствие.

– Как охарактеризуете главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева? Он ведь тоже в РПЛ – только с весны.

– Мурад Олегович интересуется делами каждого игрока. К нему всегда можно обратиться с любым вопросом. Эту доброжелательную, открытую атмосферу в коллективе создал именно он.

– При этом номинально главным тренером значится Олег Фоменко – из-за отсутствия у Мусаева необходимой лицензии.

– Главным по факту считается Мурад Олегович. Однако заслуг Фоменко в наших успехах тоже нельзя умалять. Он активно участвует и в тренировочном процессе, и в ведении матчей.

«В АКАДЕМИИ ВСЕ БЫЛО СТРОГО»

– Свой первый еврокубковый гол вы забили еще в 2017 году, выйдя на замену в матче квалификации Лиги Европы против «Люнгбю». Знали, что стали тогда самым юным российским бомбардиром турниров УЕФА?

– Когда забивал – разумеется, не знал. Но после игры мне об этом сообщили. Понимаете, все эти цифры, рекорды, серии подмечаете вы, журналисты. А футболистам это не так интересно. Главное – хорошо играть, выполнять установку тренера.

– Расскажите о своих первых шагах в футболе.

– Родом я из Махачкалы. Играть начал в 5 лет, у тренера Семена Борисовича Валявского. А в Краснодар меня пригласил Мхитар Амаисович Давидян. После матча одного детского турнира он подошел и предложил попробовать силы в его команде. Я согласился. И очень благодарен этому специалисту за все, что он для меня сделал.

– Уже тогда поняли, что займетесь футболом профессионально?

– Мама сначала довольно скептически отнеслась к этой идее. Но я кое-как уговорил ее. Стать футболистом было моей мечтой.

– В академии «Краснодара» вас ждали серьезные испытания?

– Да, там все было очень строго. Мы ходили в школу, но почти все время посвящали футболу. Имели только один выходной. При этом в академии всем давали шанс, тренеры возились с каждым игроком. Потому что «Краснодар» заинтересован в том, что в главной команде было как можно больше своих воспитанников. Это философия клуба.

– В Махачкале бываете часто?

– Один раз зимой и один летом. Все остальное время я провожу с командой. Поэтому часто выбираться в родной город не получается.

– Знаете о финансовых проблемах «Анжи»?

– Слышал, конечно. Печальная история. Но я надеюсь, что все наладится. У Дагестана должна быть своя команда – никак иначе.

– Может ли в Махачкале появиться такая же академия, как в Краснодаре?

– Если найдется талантливый человек, управленец, который будет вкладывать деньги и душу в футбол, почему бы и нет?

«БУДУ РАД ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХАБИБОМ»

– С тренерами сборной России уже контактировали?

– Я играл в сборной по своему году, в молодежку меня не вызывали. Ну а о главной национальной команде страны речь пока, естественно, не шла. Не время еще. Для этого нужно много работать.

– В российском чемпионате можно выйти на мировой уровень? Или для этого нужно пробовать силы в Европе?

– Не хочу загадывать наперед. Может, когда-нибудь и окажусь в каком-нибудь европейском топ-клубе. Но в ближайшие годы я хочу играть за «Краснодар». И, считаю, в нашей премьер-лиге есть все возможности для прогресса молодых футболистов. У нас очень конкурентный чемпионат, проходных матчей нет и сильных мастеров хватает.

– «Краснодар» готов уже в этом сезоне побороться за золото?

– Конечно. У нас хорошая команда, и я не вижу причин, которые не позволяли бы нам претендовать на первое место. Если продолжим играть , как сейчас, то все возможно. Другое дело, что претендентов на золото в России много.

– С кем больше всего общаетесь?

– С Иваном Игнатьевым, Маурисио Перейрой. Да могу всех перечислить. Я же сказал, что «Краснодар» – одна большая дружная семья.

– Успеваете следить за популярными в Дагестане боевыми искусствами?

– Да. Смотрел бой Хабиба с Конором. Переживал за нашего бойца. Как и за всех других россиян на международных соревнованиях.

– Знакомы с Нурмагомедовым?

– Нет. Но буду рад познакомиться. Посмотрим, как жизнь сложится. А перед его боем с Конором ни секунды не сомневался в победе Хабиба. Так и произошло.

Но посмотрим, как жизнь сложится, может, как-нибудь мы с ним познакомимся при случае. Я был уверен, что Хабиб ему шансов не оставит, что собственно и произошло.