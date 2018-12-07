Спортивный директор Премьер-Лиги Виктор Пышкин: «Краснодар» всегда играет на хороших полях

Футбол 07 декабря 2018 20:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Спортивный директор Премьер-Лиги Виктор Пышкин отвечает на актуальные вопросы о календаре РПЛ.

- Матч 16-го тура РПЛ «Оренбург» - «Крылья Советов», запланированный на 1 декабря, был перенесен. Известно ли уже, когда он будет сыгран?

- «Оренбург» участвует в Кубке России, и 24 февраля ему предстоит ответный матч с «Арсеналом». Если «Оренбург» пройдет в полуфинал, у нас останутся только 22 мая (резервный день). Если «Оренбург» проиграет «Арсеналу», у нас откроется 3 апреля – это дата ответных полуфинальных матчей Кубка. Так что ждем весны.

- Если «Оренбург» выйдет в финал Кубка России, его матч будет сыгран только 22 мая, то есть до 30-го тура турнирная таблица будет немного неровной.

- Согласен. Но из-за того, что формат Кубка России в нынешнем сезоне изменился (полуфиналы и четвертьфиналы проводятся в два матча, в следующем сезоне ответные матчи останутся только в полуфиналах – прим. ред.) у нас остался всего один резервный день.

- В прошлом сезоне похожая история была со «Спартаком», участвовавшим в Лиге Европы и Кубке России…

- Так и было. Смотрели, как «Спартак» выступает в турнирах. Так же и с «Оренбургом» будет. Это делается для того, чтобы не ждать до резервного дня, 22 мая.

- Сколько в следующем сезоне запланировано резервных дней?

- Пока в проекте только один резервный день.

- Крупные турниры сборных команд проходят раз в два года, и российский календарь оказывается зажат в тисках между ними.

- Точно, в тисках. В этом году чемпионат мира проходил в России. Вы же понимаете, что игрокам необходимо немного времени для отдыха и еще для подготовки к новому сезону. А в 2020 году чемпионат Европы, и мы это уже сейчас учитываем.

- ЧМ-2022 в Катаре вообще запланирован на декабрь. Каким будет внутрироссийский календарь?

- Мы об этом уже думаем, но предметно пока не обсуждали. Надо получить циркуляр УЕФА и календарь международных матчей от ФИФА.

- ФИФА/УЕФА присылают итоговый вариант календаря?

- Да. И отталкиваясь от него мы составляем календарь РПЛ.

- Получается, что между сезонами-2018/19 и 2019/20 остается зазор всего в один месяц. Не слишком ли это мало?

- Не месяц, а полтора. Но это, конечно, маловато.

- На ваш взгляд, после 30-го тура в 2019 году футболисты отправятся в отпуска или на подготовительные сборы к новому сезону?

- Не забывайте, что 6-11 июня 2019 года запланированы еще матчи сборных, плюс после 30-го тура 30 мая и 2 июня предусмотрены стыковые игры за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. И когда определится полный состав участников на сезон, приступим к составлению календаря по турам.

- Почему нельзя сыграть 30-й тур в июне?

- Потому что до 1 июня мы должны завершить чемпионат и подать в УЕФА список наших участников еврокубков – чемпиона, обладателя Кубка России и других участников еврокубков. Можем проводить только стыковые матчи, они не влияют на состав участников Лиги чемпионов или Лиги Европы.

- Как команды будут меняться кругами в ручном режиме?

- Да, у Лиги теперь есть такое право в следующем сезоне.

- Сможет ли лига поменять матчи кругами, если команды против?

- Да, у Лиги теперь есть такое право в следующем сезоне, но я убежден, что клубы против не будут.

- Можно так составить календарь, чтобы в зимний период играли команды из северных регионов против клубов из южных? Чтобы была возможность для такого обмена кругами.

- Все будет зависеть от того, как команды распределятся по еврокубкам – кто с какого раунда стартует. Это возможно.

- Когда команды играют по несколько домашних матчей подряд, это пагубно сказывается на их посещаемости. Болельщики «наедаются» футболом, когда матчи проводятся через два дня на третий.

- Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг затронул эту тему на Заседании общего собрания Лиги. Конечно, для болельщиков, с учетом Лиги Европы и Кубка России, получается многовато домашних матчей. Может снизиться посещаемость. Но если говорить об условиях для футболистов и развития футбола, то эта формула оптимальная. «Краснодар» ведь всегда играет на хороших полях – летом в гостях, ближе к осени и зиме – у себя на юге. И сейчас идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера всего на два очка.