Деклассированный чемпион. Колонка Юрия Цыбанева

Футбол 12 декабря 2018 01:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Такого профнепригодного носителя высшего российского титула, как «Локо», не было давно…

Если вы, читатель, отмучили у телеэкрана полтора часа очередного суррогата «Локо» – против полурезервного состава «Шальке», я готов вам посочувствовать. Но зато мне не понадобятся дополнительные доводы в подтверждение того, что команда Юрия Семина на осеннем отрезке попросту деклассировала звание чемпиона России. Как никто в другой в последние годы.

Так плох, так безобразен не был год назад даже «Спартак» с полуфабрикатом от тренерской профессии Каррерой. «Спартак»-то тогда все ж таки доблестно побил «Севилью», а вслед за ней «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Даже ЦСКА со Слуцким, из сезона в сезон сливавшийся на групповой стадии Лиги чемпионов, не прилагая никаких усилий для тактической перезагрузки под большую Европу. Но на тот ЦСКА порой было все же приятно смотреть – хотя бы против тех соперников, которые чинами не вышли.

На нынешний «Локо» смотреть – невыносимо. Это абсолютно антифутбольная команда. У которой марка фирмы – не стиль, а исполнительский брак, гуляющий по полю в пугающем изобилии. У которой дельный точный пас проходит один раз из десяти, и то случайно.

За фактическими доказательствами провала недалеко ходить. Год назад в чемпионате России «Локо» раздербанил всех топ-соперников, забив «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару» и «Зениту» двенадцать мячей на круг. Минувшей осенью – вымучил единственную победу над ЦСКА, не успевшим к тому времени догулять легендарную викторию над «Реалом».

Это провал, Юрий Палыч. Ваша команда брала этой осенью только то, что плохо лежит. И еще пользовалась иногда по прошлогодней инерции широкой улыбкой фортуны – как в давешнем фантастическом матче с «Оренбургом», где гости честно наиграли-наострили на крупную победу, но сподобились остаться ни с чем.

В Лиге чемпионов та же история. Путейцы осилили только быстро сдувшийся на групповой дистанции «Галатасарай».

Заметьте: я все откладываю и откладываю разговор об игровой составляющей «Локо». Ибо ловлю себя на крайне странном, почти небывалом ощущении: мне нечего сказать о футболе в исполнении «Локо»…

Будто команда в прошлом сезоне наработала кое-какие фишки – как, например, стремительная и слаженная атака с ходу или с отбора, а потом это дело взяла, да и забросила. Ограничив тренировки сугубо физподготовкой.

Вследствие чего из матча в матч выходила на поле в худшем случае – толкать суету, а в лучшем (совсем не частом) – гнать пургу.

Словно за чемпионский сезон Юрий Палыч до дна опустошил свой тренерский багаж, поднакопленный за годы простоя. И больше ему просто нечего команде предложить.

И совершенно непонятно – что же дальше?