Может Мхитаряна в «Зенит»? 7 звезд, которые перестанут быть легионерами в России

Футбол 12 декабря 2018 17:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В ближайшее время футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана должны перестать считаться легионерами в нашей премьер-лиге.

Министр спорта России Павел Колобков вчера находился в Минске и говорил про белорусов и спорт. В частности он подтвердил, что в ближайшее время белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в российской премьер-лиге. Правда, министр также сказал, что пока к гражданам других стран СНГ это не относится.

Практически параллельно, так что министр этого знать не мог, стало известно, что Суд Евразийского экономического союза вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, выступающих в спортивных клубах государств.

Если не приводить здесь полный текст заключения, насыщенный формализмом и косноязычием, можно сказать, что по решению суда спортсмены из России, Армении, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана должны получать равные права на территории этих государств. Если еще проще: спортсмены из этих стран не должны считаться легионерами в нашего государства.

Сейчас в российских клубах играет 4 игрока из Белоруссии, 2 футболиста из Армении и по одному из Казахстана и Кыргызстана. Они вскоре должны перестать считаться легионерами, если, конечно, Минспорта и Российский футбольный союз подчинятся решению суда. С ними все ясно.

Гораздо интереснее другой момент. Решение суда и отмена статуса легионеров для граждан этих государств означает, что российские клубы смогут теперь по-новому строить свою трансферную политику, укрепляя составы не только российскими игроками, но и белорусами, армянами, казахами и киргизами – повышение конкуренции и снижение уровня неоправданно высоких зарплат.

Мы решили прошерстить рынки этих стран в поисках футболистов, которые по уровню подойти клубам РПЛ.

Павел Савицкий

Полузащитник «Динамо» из Бреста и сборной Белоруссии Павел Савицкий известен всем любителям футбольного менеджера – компьютерной игры, симулирующей работу главного тренера. Несколько лет назад, в одной из версий игры, Савицкий был едва ли не самым талантливым футболистом постсоветского пространства. Купив его за относительно небольшие деньги, можно было через несколько сезонов вырастить игрока ценой в десятки миллионов евро. Перспективным Павел считался и в реальной жизни. Вот только в свое время он пересидел у себя в «Немане» и лишь в 2018 году оказался в брестском «Динамо». Сейчас на его счету в бело-голубом клубе 36 матчей, 18 голов и 9 результативных передач – отличный результат. В РПЛ он точно не затерялся бы. Кстати, в 15 лет он был на просмотре в «Зените», но не приглянулся. Сегодня ему 24 года.

Егор Филипенко

Центральный защитник Егор Филипенко, играющий с лета 2018 года за БАТЭ, конечно, нам хорошо знаком. В свое время он принадлежал московскому «Спартаку», а позже играл в основе испанской «Малаги». Последние годы он провел в чемпионате Израиля и недавно вернулся на родину. Сейчас ему 30 лет, но он может еще помочь многим российским командам среднего уровня.

Станислав Драгун

Вместе с Филипенко в БАТЭ играет 30-летний центральный полузащитник Станислав Драгун. В России он успел поиграть за «Динамо», «Оренбург» и «Крылья Советов» - везде проявил себя, как неплохой футболист. С 2017 года Драгун играет на родине во многом из-за лимита на легионеров в нашем чемпионате. Вполне возможно, что вскоре он решит вернуться в чемпионат России.

Иван Маевский

Он родился в немецком Магдебурге, но уехал на родину и начинал играть в футбол там. Потом была Польша и наконец махачкалинский «Анжи». Речь о 30-летнем центральном защитнике сборной Белоруссии Иване Маевском. Так уж получилось, что он сейчас играет в Казахстане – в составе местного чемпиона, футбольного клуба «Астана». Чем не усиление для российских команд? В этом году он даже гол забил в квалификационном раунде Лиги чемпионов – ворота «Легии», которую раньше тренировал Станислав Черчесов

Бауыржан Исламхан

Одним из лучших центральных полузащитников чемпионата Казахстана и сборной этой страны является 25-летний Бауыржан Исламхан. Андрей Аршавин может рассказать много об уровне этого игрока, ведь последние сезоны он провел вместе с ним в клубе «Кайрат». Он – капитан клуба в котором завершил карьеру лучший российский футболист XXI века.

Юра Мовсисян

1 января 2019 года у армянского нападающего Юры Мовсисяна истекает срок действия контракта с его нынешним клубом, «Чикаго Файер» из МЛС. Юра запомнился нам не только своим «Роллс-Ройсом», но и голами за «Краснодар» и «Спартак». Мы вот его уже успели списать со счетов, а он взял и установил рекорд, в Лиге наций забив 4 мяча за 27 минут в одном матче. Да, забивал он в ворота сборной Гибралтара, но все же. Если не «Спартаку», то клубу классом пониже он пригодился бы.

Генрих Мхитарян

Последний вариант из разряда фантастических – Генрих Мхитарян в России… Да, его в свое время хотел видеть в своих рядах московский «Спартак», но Генрих выбрал Донецк и не прогадал. После этого он успел поиграть в дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», а сейчас – забивает за лондонский «Арсенал». Но в жизни всякое бывает. У условного «Зенита», например, может хватить денег на такого игрока.