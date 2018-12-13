Алексей Сафонов: Фернандес и Влашич подорожали до 30 миллионов, Чалов потянет на восемь - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 17:08Источник: «Советский спорт»Автор: Августин Александр

    Алексей Сафонов: Фернандес и Влашич подорожали до 30 миллионов, Чалов потянет на восемь

    Известный футбольный агент считает, что такими победами ЦСКА резко поднял интерес к своим игрокам на трансферном рынке.

    «ЦСКА СДЕЛАЛ СЕБЕ ОТЛИЧНУЮ РЕКЛАМУ»

    - Здорово, что команда ушла в отпуск в таком настроении. И не слушайте тех, кто говорит что ЦСКА в среду противостоял не настоящий «Реал». Да там только Иско или Карим Бензема как целый состав армейцев стоят! Такие победы, конечно, поднимают авторитет. И команды, и игроков, и всего российского футбола. Жаль только, ЦСКА растерял свои очки в матчах с «Викторией». Иначе сейчас готовились бы к плей-офф Лиги чемпионов.

    - СМИ уже сообщают о том, что ЦСКА получил предложения от европейских топ-клубов по Марио Фернандесу, Федору Чалову и не игравшему в Мадриде Ильзату Ахметову. А Виктора Гончаренко могут позвать за границу? Все-таки он когда-то с БАТЭ «Баварию» побеждал, а теперь дважды огорчил «Реал»…
    - Безусловно, взлет обновленного ЦСКА - во многом заслуга Гончаренко, в которого, когда он только приходил в команду, многие не верили. Показательно, как молодые игроки держат удар. После поражений армейцы не разваливаются, а, наоборот, находят дополнительные силы и эмоции.

    Конечно, о Гончаренко теперь узнали в Европе. Но это не значит, что его захочет кто-то пригласить. Тут надо учитывать множество факторов. Вот, Леонид Слуцкий пробует силы за границей. Но какой путь он для этого прошел. И не только футбольный.

    - Состав ЦСКА вырос в цене за групповой этап Лиги чемпионов?
    - Так ведь у армейцев в составе полно игроков, которые летом стоили совсем немного. Разумеется, они подорожали. Вопрос - в какой степени.

    Но главное - именно в ЦСКА игроки получают возможность прибавлять и в мастерстве, и в цене. Тот же Никола Влашич, сиди он сейчас на скамейке «Эвертона», вряд ли кого-то так уж сильно интересовал. А теперь он точно будет востребован. И именно благодаря ЦСКА. Это дополнительная реклама клубу в глазах потенциальных новичков.

    «ЧТОБЫ ПОД ТЕБЯ ПОДСТРАВИВАЛИ ИГРУ, НАДО БЫТЬ СУАРЕСОМ»

    - Этой зимой кто-то из лидеров может покинуть ЦСКА?
    - Сомневаюсь, что клуб ставит задачу кого-то продать до летнего трансферного окна. Но предложения, безусловно, будут. По тем же Фернандесу, Влашичу. Я бы и Георгия Щенникова с Кириллом Набабкиным отметил. Несмотря на возраст, они могут быть интересны, так как держали стабильный уровень в таком турнире, как Лига чемпионов.

    - Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 10 миллионов евро. А за сколько реально стоит арендованный у «Эвертона» полузащитник?
    - Примерно 30 миллионов. Влашич ни в чем не уступает Александру Головину, который был продан в «Монако» за такую сумму. Фернандес - это тоже тридцатка. А Ахметова и, например, Ивана Облякова я бы оценил в 3-5 миллионов. Они будут прогрессировать.

    - А что насчет лучшего бомбардира РПЛ Чалова, который забил «Реалу» победный мяч. Все тот же Transfermarkt указывает напротив его фамилии цену в 5 миллионов.
    - Чалов - зависимый нападающий. Ни один европейский гранд не будет переделывать под него свою игру. Для этого надо быть Златаном Ибрагимовичем или Луисом Суаресом. Поэтому есть нюансы… Не исключаю, что предложения по Чалову поступят, но скорее от клубов-середняков из Испании или Франции. Цена будет варьироваться от 6 до 8 миллионов.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#сафонов алексей#фк цска#фк реал мадрид#фернандес марио#влашич никола#чалов федор
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