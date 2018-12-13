Грустное прощание. «Спартак» проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 22:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Пока Промес принимал участие в разгроме «Краснодара» в Севилье, «Спартак» безнадежно проигрывал в Вильярреале.

Только победа, только вперед!

Проиграв дома в пятом туре венскому «Рапиду», «Спартак» сам поставил себя в положение, когда в заключительном матче в Вильярреале его могла устроить только победа. С одной стороны, армейцы днем ранее продемонстрировали всему миру, что при определенных раскладах даже в гостях у гранда можно брать три очка. С другой – не покидало ощущение, что весь фарт, выделенный российским клубам на этой евронеделе, армейцы израсходовали в Мадриде.

«Вильярреалу», расположившемуся к 6-му туру на первой строчке, в этой встрече было достаточно и ничьей. Примечательно, что в первом матче, сыгранном в Москве (3:3), обе команды возглавляли другие тренеры. «Спартаком» руководил Массимо Каррера, «желтой субмариной» - Хавьер Кальехо. Ответная встреча вообще стала первой для нового тренера испанцев Луиса Гарсии, тогда как Олег Кононов с новым подопечными уже успел познакомиться.

Собственно, Кононов уже приучил нас к тому, что стартовый состав «Спартака» прогнозируется практически полностью. По сравнению с предыдущим матчем в воскресенье в Махачкале он не сделал ни одного изменения. Даже Ивелин Попов, которому тяжело пришлось на позиции центрального полузащитника, сохранил место в основе. Справа, где конкуренция у красно-белых достигает пика, вновь появился Александр Ломовицкий.

Настроение ухудшилось

Первый матч между этими командами в Москве показал, что и у тех, и у других серьезные проблемы в обороне. И эта встреча подтвердила первоначальные наблюдения. Хозяева быстро открыли счет после удачного для себя рикошета и удара Самуэля Чуквезе между ног Мельгарехо, после чего прижались к своим воротам, что не помешало спартаковцам провести несколько опасных атак. Зе Луиш попал в голкипера, а Глушаков и Адриано были недостаточно точны.

Москвичи быстро доставляли мяч в финальную треть поля, но пока футболистам не хватает взаимопонимания, чтобы проводить сложные многоходовые комбинации. Большинство атак завершились невынужденными потерями или неточными передачами. Софьяна Ханни плотно прикрыли, и хороший последний пас отдать оказалось некому. Привыкнув к действиям оппонента, «Вильярреал» отодвинул игру от своих ворот и стал регулярно добираться до штрафной Максименко.

Наиболее полезно первый тайм в составе гостей провел Зе Луиш, выполняющий в каждом матче колоссальный объем работы. Нередко красно-белые начинают атаки длинными передачами на своего нападающего, а уже он сбрасывает мяч кому-то из партнеров. А еще здорово играет в подыгрыше и хорош в дриблинге. В концовке тайма спартаковцы устали и подсели, и именно его активность позволила создать самый опасный момент – оказавшись с мячом в штрафной, он обыграл защитника и выкатил мяч под удар Ханни. Алжирец попал в голкипера Андреса Фернандеса.

А во втором тайме надо было забивать не менее двух мячей.

Из последних сил

После перерыва красно-белые рванулись было вперед (и даже заработали опасный штрафной – Глушаков пробил мимо), но нарвались на ответную атаку, в ходе которой обычная игра в стенку поставила в тупик Рассказова, бросившего Карла Экамби. Форвард расстреливал Максименко в упор.

Спартаковцам надо было забивать уже три мяча, и они чуть ли не всей командой помчались вперед, что привело к катастрофическим разрывам между линиями обороны и полузащиты. Испанцы с удовольствием воспользовались стратегическим преимуществом, и стали тревожить Максименко с пугающей регулярностью. Игра пошла на встречных курсах, команды обменялись ударами в стойку.

Кононов освежил фланги, выпустив на замену Александра Ташаева и Педро Рошу, но желаемого эффекта это не произвело. Спартаковцы атаковали большими силами и очень рисковали, не смогли отыграть даже один мяч. Обе команды ощутимо устали и доигрывали матч на морально-волевых. На последней минуте основного времени Хауме Коста наступил сзади Джано на стопу и увидел перед собой красну карточку.

Тем не менее, «Вильярреал» одержал победу и с первого места вышел в плей-офф, а «Спартак» завершил борьбу в турнире и отправляется в отпуск. Зимой красно-белые отдохнут, подзарядят батарейки, подготовятся к новому сезону и с новыми силами вступят в борьбу за место в тройке РПЛ и Кубок России.

Лига Европы

Групповой этап

Группа G. 6-й тур

«Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: Чуквезе, 11; Экамби, 48

«Вильярреал»: Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Касорла, 80), Хави Фуэго, Морено (Педраса, 77), Токо-Экамби (Бакка, 72).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий (Ташаев, 55), Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Педро Роша, 67), Луис Адриано (Ананидзе, 74), Зе Луиш.

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 71 – Ломовицкий, 22; Зе Луиш, 85; Джикия, 90

Удаление: Коста, 90