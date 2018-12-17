Динияр Билялетдинов: Турки – не заоблачные, а с немцами надо быть начеку

Футбол 17 декабря 2018 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов с огромным опытом выступлений в еврокубках за «Локомотив», «Эвертон» и «Спартак», прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«ИНТРИГИ В ФИГУРЕ НОЙШТЕДТЕРА НЕ ВИЖУ»

- Не могу сказать, что нам подфартиро, но и у «Зенита», и у «Краснодара» есть шансы на проход в 1/8 финала. Однако надо учитывать не только силу соперника, но и то, в каком состоянии наши команды подойдут к середине февраля после перерыва в сезоне. Концовка первой части у всех получилась смазанной. А насколько плодотворными получатся зимние сборы, предсказать не берусь. Надеюсь, тренеры все сделают правильно.

- У «Фенербахче» и «Байера» пауза будет гораздо короче.

- Об этом и говорю. Условия не совсем равные. Тем не менее, ЦСКА и «Зенит» в свое время выигрывали Кубок УЕФА, несмотря на длительный перерыв. Зимой важно грамотно подобрать спарринг-партнеров, чтобы, с одной стороны, травмы не получить, с другой - набрать нужный тонус. Было бы неплохо проверить себя на соперниках сопоставимых по классу с «Фенером» и «Байером». Думаю, найти таких не проблема.

- Стамбульский клуб оказался в тяжелой финансовой ситуации и находится в подвале таблицы своего чемпионата. Тем не менее, в составе «Фенера» хватает игроков с именем - Матье Вальбуэна, Андре Айю, Мартин Шкртел… Но у «Зенита» заявка еще звезднее.

- Независимо от класса «Фенербахче», турецкий чемпионат уж точно не сильнее нашего. Мы видели «Галатасарай» в Лиге чемпионов в матчах с «Локо». Ничего заоблачного команда не показала. А это один из лидеров. Понятно, что с турками всегда тяжело играть в гостях. Болельщики умеют завести своих.

- А еще у «Фенера» есть защитник сборной России Роман Нойштедтер. Дополнительная интрига?

- А в чем интрига? Ну сыграет Роман против «Зенита» - и сыграет. Возможно, у него самого будет дополнительная мотивация показать себя. Но уверен, главное и для него, и для «Зенита» - просто пройти в следующий раунд.

- «Зениту» имеет смысл делать ставку на Лигу Европы? Или лучше сосредоточиться на РПЛ, где лидерские позиции уже не так прочны, как еще месяц назад?

- Три поражения подряд - с учетом Лиги Европы - конечно, говорят о многом. У «Зенита» к ноябрю - декабрю наступил спад. Однако после отпуска игроки вернутся в команду посвежевшими. И им должно хватить сил и эмоций для борьбы на двух фронтах. Уверен, никто не собирается жертвовать Лигой Европы ради российского чемпионата. У таких клубов, как «Зенит», есть глубина состава. А еврокубки - еще и имиджевый момент. Для питерцев важно, как их команда смотрится на международной арене.

«НАВЕРНЯКА «БЫКИ» ЗИМОЙ УСИЛЯТСЯ»

- Тем более это важно для «Краснодара», который только в последние годы начал осваиваться в Европе. С другой стороны - у «быков» глубины состава нет, зато появился шанс побороться за чемпионство…

- «Краснодару» до сих пор не хватало стабильности в еврокубках. Вроде бы команда интересная, играющая, но регулярно случались неожиданные осечки. Вот и сейчас в последнем туре чуть не упустили верную путевку в плей-офф. Кто мог подумать, что в «Севилье» команда сгорит 0:3? А ведь могла и крупнее… Как и в случае с «Зенитом», краснодарцы к декабрю подсели физически и психологически. Пауза для них - во благо.

- «Байер» в бундеслиге лихорадит. Но по составу эта команда способная претендовать на место в зоне Лиги чемпионов.

- «Краснодару» нужно готовиться к тому, что немцы не позволят разыгрывать мяч вблизи своей штрафной. С «Байером» нельзя терять концентрацию и надеяться на фирменные короткие передачи, стеночки на третьего и так далее. Потребуется много работать на поле, в буквальном смысле. Иначе соперники перебегают краснодарцев.

- А если «Краснодар» в мобильности «Байеру» не уступит?

- Тогда можно добиться положительного результата. У «Краснодара» мастеровитая, сыгранная команда, которая умеет навязывать свою игру даже соперникам, которые превосходят ее в классе. Мы это видим в премьер-лиге. То же самое было в домашнем матче с «Севильей» в Лиге Европы. Не удивлюсь, если зимой «быки» укрепят состав. Неслучайно сейчас они расторгли контракт с Торнике Окриашвили, вроде бы планируют расстаться с Маурисио Перейрой. Наверняка на эти места будут приглашены новички.

- Предыдущий раз, когда наша команда встречалась с «Байером» в еврокубках, это плачевно закончилось для одного футболиста.

- Имеете в виду допинговый скандал с Романом Еременко после матча «Байер» – ЦСКА?

- Да.

- Армейцы тогда сыграли в Германии очень хорошо. И точно - не из-за найденных у Еременко наркотиков. Это частный случай. И Роман отбыл наказание. Зачем к этому возвращаться? А допинг-контроль сейчас везде жесткий. Думаю, каждый российский клуб предельно аккуратен в этих вопросах. В спорте к России относятся предвзято.

«БЕЗ СТРАХА МОЖНО И «РЕАЛ» ГРОМИТЬ, И С «СИТИ» БОРОТЬСЯ»

- Из пар 1/8 финала Лиги чемпионов какую выделите?

- «Ювентус» - «Атлетико». Интересно понаблюдать и за противостоянием «Порту» с «Ромой». Команды исповедуют разные стили. Чья возьмет? В парах «ПСЖ» и «МЮ» и «Ливерпуля» и «Баварии» тоже много интриг. Но опять же - сейчас мы не знаем, как команды будут выглядеть в феврале.

- ЦСКА и «Локомотив», пробейся они в 1/8 финала ЛЧ, сыграли бы соответственно с «Порту» и «Ман Сити». Что бы их ждало?

- От них самих зависело бы. Армейцы показали, что при хорошем настрое и вере в себя можно громить «Реал» 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Да мы и раньше подобное иногда наблюдали. Помните, как «Рубин» побеждал «Барселону» с Лионелем Месси на «Ноу Кампе»? Не надо никого бояться. И очень жаль, что ЦСКА и «Локо» весной останутся без по-настоящему большого футбола. В таких матчах игроки растут, зажигаются новые имена.

- У не чужого вам «Локо» есть шансы в скором времени вернуться в Лигу чемпионов?

- Разумеется. Уже в этом чемпионате России надо за это бороться. Да, осенью игра команды не всегда вселяла оптимизм. Однако состав у Юрия Семина неплохой. Не слабее, чем тот, который в прошлом сезоне завоевал золото. Надо только вернуть былую уверенность и выбросить из головы все неудачи.