«Спартак» нашел замену Комбарову, а российский игрок едет в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 09:45 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное футбольное событие России в понедельник – жеребьевка стадий плей-офф в еврокубках. Для нас это означает – имена соперников «Зенита» и «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Номинально нам достались серьезные команды. «Зенит» попал на турецкий «Фенербахче», а «Краснодар» - на немецкий «Байер». Но все не так плохо. «Фенер» в кризисе и занимает предпоследнее место в чемпионате Турции, а «Байер» в Германии никак не может пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Так что, играть можно.

When you realize you’re playing in Russia in February... #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 декабря 2018 г.

Трансферное окно не открылось даже в Европе, не говоря уже о России, а «Спартак» уже сыграл на опережение. Красно-белые, как и ожидалось, сообщили о подписании контракта с 21-летним бразильским левым защитником из «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Неужели его взяли на место Дмитрия Комбарова, играющего в «Спартаке» на левой бровке. Если так, то чем им не нравится Лоренсо Мельгарехо?

«Краснодар», напротив, принялся чистить ряды. Клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Торнике Окриашвили. С 2016 года футболист провел всего 20 матчей в составе быков, в которых забил три гола. За это время он дважды восстанавливался после разрыва крестообразных связок. Клуб сократил свой зарплатный фонд, а футболисту так легче будет найти себе новую команду. В состав «Краснодара» он уже не проходил даже в лучшем своем состоянии.

ФК «Краснодар» и Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



С 2016 года Окриашвили сыграл в 20-ти официальных матчах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.



Мы благодарим Торнике за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/VxR51Hb8tP — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 декабря 2018 г.

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман попал в сферу интересов «Зенита», «Манчестер Юнайтед», «Ромы», «Фенербахче» и «Андерлехта». Владелец «Стяуа» Джордж Бикали не хочет продавать Мана дешевле, чем 30 миллионов евро. Ранее клуб уже отклонил предложение за игрока в размере 13 млн. В текущем сезоне 20-летний румын провел за «Стяуа» 24 матча, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос (знакомая фамилия, не правда ли?) может сменить клубную прописку. Согласно источнику, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, чье название не называется. В текущем сезоне 25-летний Барриос принял участие, но результативными действиями не отметился. Контракт игрока действует до лета 2020 года.

14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели. Пиняев в 2018 году уже побывал на стажировке в английском клубе, где сыграл за юношескую команду в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей. В России Пиняев получил известность после того, как как оформил хет-трик в игре со «Строгино» в матче между командами среди футболистов 2004 года рождения.

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? 😎⚽

📹 @chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.

Исходящий «трансфер» может ожидать и «Локомотив». Генеральный директор железнодорожников Илья Геркус покинет свой пост до конца 2018 года. По информации СМИ Геркус может занять пост в руководстве российской премьер-лиги. Ранее функционер был советником президента РПЛ Сергея Прядкина, а также работал в «Зените».

Старейшая команда мира британский «Шеффилд» летом 2019 года и проведет серию матчей в рамках предсезонной подготовки. Первым соперником англичан станет «Торпедо». встреча, инициированная российской командой, состоится на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию черно-белых. На данный момент команда выступает в восьмом по силе английском дивизионе.

Дениса Глушакова вызвали на допрос в полицию для дачи показаний по делу об угрозах своей супруге Дарье. Наверняка все уже слышали записи разговоров «настоящего мужика» со своей женой, с которой сейчас футболист переживает бракоразводный процесс.

Главное, чтобы Денис не оказался за решеткой, как Александр Кокорин и Павел Мамаев, чтобы не пришлось с внешним миром общаться письмами. Кто знает, что тогда Денис написал бы своей супруге. Вряд ли что-то настолько же трогательно, насколько это сделал полузащитник «Краснодара».

На сладенькое – наш репортаж с выпускных экзаменов в Высшей школе тренеров. Там сейчас как раз сдают экзамены такие звезды, как Дмитрий Лоськов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко…