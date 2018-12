«Спартак» нашел замену Комбарову, а российский игрок едет в «Манчестер Юнайтед»

Главное футбольное событие России в понедельник – жеребьевка стадий плей-офф в еврокубках. Для нас это означает – имена соперников «Зенита» и «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Номинально нам достались серьезные команды. «Зенит» попал на турецкий «Фенербахче», а «Краснодар» - на немецкий «Байер». Но все не так плохо. «Фенер» в кризисе и занимает предпоследнее место в чемпионате Турции, а «Байер» в Германии никак не может пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Так что, играть можно.

