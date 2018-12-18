Моуринью – все: почему его увольнение из «МЮ» было неизбежным

Футбол 18 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о главных причинах увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

МОУРИНЬЮ ПРОИГРАЛ ВРЕМЕНИ

Кажется, это должно было случиться намного раньше. Моуринью попросту закончился. Как тренер «Манчестер Юнайтед». На эту мысль навел прошлый сезон, когда ничего существенного нового «МЮ» не показал. Почему? Почти во всем можно винить главного тренера. Во-первых, потому что так принято, а во-вторых, потому что так есть на самом деле.

Португалец погряз в себе. Вспомните его пресс-конференции, где он постоянно затирал про уважение и призывал вспомнить его былые заслуги. Но АПЛ – очень жесткое и жестокое место, чтобы в качестве брони использовать прошлогодние успехи.

Моуринью настолько замкнулся на себе, что не смог выстроить нормальные отношения с Полем Погба, Ромелу Лукаку и Алексисом. Последний, кстати, самый высокооплачиваемый игрок команды. Жозе стал заложником собственных взглядов на футбол. Как оказалось, уже вышедших из моды и потерявших всякую актуальность. Это как если бы вам пытались втюхать автомобиль предыдущего поколения по цене последнего. Вы бы все равно выбрали новый вариант. Он интереснее, мощнее, современнее и отвечает всем нормам безопасности.

ОН ПОЗДНО ЗАДУМАЛСЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Моуринью можно похвалить за попытку перестроить себя. Осенью специалист пытался изменить стиль команды, классно сыграл в дерби против «Сити», круто выглядел с «Тоттенхэмом». И тогда показалось, что Жозе перешагнул через себя, стал меняться, попутно меняя свой футбол. Но оказалось поздно. Либо он не вовремя осознал, что земля под ним уже выжжена (раньше так было только после ухода – «Порту», «Интер» и оба раза «Челси»), либо в его голове произошел какой-то важный щелчок.

И если бы чемпионат Англии был турниром имени «Манчестер Юнайтед», мы бы облили Моуринью овациями с ног до головы. Но рядом есть другие тренеры, и на их фоне фоне Жозе кажется застрявшим во временной петле. Юрген Клопп совсем скоро доведет свой футбол до совершенства, Пеп Гвардиола вывел «Ман Сити» на пик еще в прошлом сезоне, Маурицио Сарри переупаковывает «Челси» в нечто яркое и свежее, Унаи Эмери показывает с «Арсеналом» что-то немыслимое, а Маурисио Почеттино старается развивать успешную конструкцию прошлых лет. Что делает «МЮ»? Эпизодами проявляет тактическую гибкость, заставляет нас вспомнить раннего Моуринью, но в конечном итоге все равно оказывается в точке невозврата.

ОН РАСТЕРЯЛ СВОИ СИЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Борьба с внутренними демонами не должна происходит на глазах у всего мира. От этого бесятся фанаты (недовольны отбором капитанской повязки у Погба), руководство (Эд Вудворд не купил нужных игроков), журналисты (дикий информационный пресс). А в конечном итоге страдаешь ты сам.

Клубу, до сих пор самому дорогому и самому успешному в АПЛ, необходимо развитие. Последние полтора года Моуринью не показывал нужных результатов на долгой дистанции и терпение семьи Глейзеров лопнуло. «МЮ» Моуринью не совершенствовался, не приобрел нового лица, не шокировал прогрессом.

А ведь когда-то именно Жозе прославился способностью в короткие сроки выстроить команду (всегда разного стиля) для самых амбициозных задач. В Манчестере этого у него не получилось. Возможно он забыл, как это делать, или просто остался где-то в прошлом.