«МЮ» определится с тренером за 48 часов. Претенденты – Зидан, Гиггз и даже Венгер!

Футбол 18 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – о возможных преемниках Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Английские букмекеры открыли прием ставок на то, кто станет новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" вместо уволенного Жозе Моуринью. Корреспондент "Советского спорта" изучил котировки и не согласился с мнением букмекеров.

ЗИНЕДИН ЗИДАН

Иностранные коллеги считают этот вариант самым реалистичным. Зидан приходил в «Реал» по ходу сезона и выиграл тогда Лигу чемпионов. Но не забывайте, что он был в клубе, помогал Карло Анчелотти и работал с футболистами, которых к тому времени хорошо знал. К тому же у «Реала» есть ген победителя, а у «МЮ» он давно отсутствует. В клубе нужна качественная чистка состава, перестройка и вообще новый взгляд на мир. Но почему именно Зидан? Как он связан с Манчестером? Француз никогда не играл и не работал в АПЛ. Хотя это не аргумент…

МАУРИСИО ПОЧЕТТИНО

Вот это похоже на правду. Аргентинец выстроил «Тоттенхэм» и уже несколько лет держит его в элите английского футбола. Благодаря Почеттино сборная Англия получила чуть ли не половину классных футболистов, летом тренера всерьез рассматривали «Реал» и «Барселона». Но пока Маурисио работает в Лондоне, где у него играющая команда, на которую приятно смотреть. Причина перейти на работу в «Юнайтед»? Другой уровень финансовых возможностей, профессиональный рост и команда с мировым именем.

АРСЕН ВЕНГЕР

С лета француз отдыхает и ждет предложений. Слухи активно провожали его в «Баварию» на место Нико Ковача, а теперь журналисты связывают его с «Манчестер Юнайтед». Если в порядке бреда, то Венгер мог бы поработать в «МЮ». Все-таки лучшего него АПЛ знает только отошедший от дел сэр Алекс Фергюсон. Но в этот вариант верится мало. Во-первых, больше двадцати лет отдано «Арсеналу», во-вторых, чемпионат Англии не вызывает былого интереса, а в-третьих, кто вообще позовет Арсена в «Ман Юнайтед»?

РАЙАН ГИГГЗ

Легендарный валлиец вряд ли придет в команду именно сейчас. Хотя связь Райана Гиггза с клубом настолько тесная, что еще нужно найти футболиста, кто мог бы переплюнуть его в этом отношении. Все-таки «Юнайтед» нужен опытный тренер. С именем и авторитетом. Если назначить Гиггза, нужно готовиться к возможным провалам. В таком случае молодому специалисту нужно дать время на осознание себя в новой роли. Но времени у «МЮ» как у топ-клуба просто нет. Результаты нужны здесь и сейчас.

АНТОНИО КОНТЕ

Итальянец приходил в «Челси» как раз после Моуринью, и сделал команду чемпионом Англии. На выжженной после Жозе земле Антонио построил классную команду, но по факту этого импульса хватило ровно на сезон. Если боссы «Юнайтед» хотят яркой вспышки, а не постоянных результатов в долгую, кандидатура Конте оправдана. Но нужно готовиться к тому, что последствия его работы будут во многом похожи на руины как после Моуринью. В энергетически мощных и тактически подкованных тренерах нет ничего плохого. Но их система и видение футбола скоротечны.

ЛЕОНАРДУ ЖАРДИМ

Можно подумать о Леонарду Жардиме. Он как прокачанный Курбан Бердыев, выстраивает систему, пользоваться которой можно долго и весьма успешно. В «Монако» его жестко подставили, продав практически всех лидеров и оставив с игроками дубля, переломанным Фалькао и не знающим языка Александром Головиным. В «Юнайтед» у Жардима будет возможность еще раз продемонстрировать свои профессорские навыки по выстраиванию монолитной команды на несколько лет вперед.

КТО ЕЩЕ?

Также в числе претендентов Лоран Блан, Микел Артета, Массимилиано Аллегри, Дидье Дешам, Диего Симеоне и Брендан Роджерс.

КАК БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Больше верится, что Майкл Кэррик доведет команду до зимнего ТО. Если будет получатся, его оставят до конца сезона. Топ-тренеры вроде Аллегри и Симеоне смогут покинуть свои клубы только по окончании этого сезона, Дешам вряд ли захочет совмещать работу со сборной Франции, а Артета еще не работал самостоятельно. Роджерс? Да ну.