Из «Спартака» в «Зенит»? Где окажется весной Роман Еременко

Футбол 21 декабря 2018 14:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Зимой Роман Еременко скорее всего покинет «Спартак» и будет искать новый клуб.

Во вторник состоялся совет директоров московского «Спартака». На нем был принят ряд решений, в том числе и по будущему Романа Еременко. Если верить неофициальной информации, контракт игрока с клубом, который истекает в январе, не будет продлен – футболист не подошел «Спартаку». Хотя, есть и конспирологическая теория, согласно которой игрок не нужен клубу из-за того, что его агентом является Марко Трабукки. Но мы в нее верить не будем.

Вместо этого мы хотим прикинуть, какому российскому клубу мог бы пригодиться такой футболист, как Роман Еременко, учитывая, что в тех матчах «Спартака», в которых он появлялся на поле, выглядел он не так плохо, как можно было ожидать. Футболисту важно как можно скорее найти себе команду, чтобы в межсезонье поправить физику, пострадавшую за два года отстранения от профессионального футбола за употребление кокаина.

Вариант идеальный: «Краснодар»

Почему-то самым приоритетным вариантом выглядит «Краснодар». В клубе Сергея Галицкого ценят комбинационный футбол и игроков, которые такой футбол помогают команде прививать. К тому же «Краснодар» не чурается использовать достаточно возрастных футболистов, когда другие клубы могут от них отвернуться. Похожая история была с Романом Широковым, успевшим стать в «Краснодаре» своим. так почему бы не попробовать и с Еременко? Там бы он отлично раскрыл свой талант. Есть, правда, у Романа один минус, который для быков будет очень актуальным – у него финское гражданство, а на Кубани и так переизбыток легионеров.

Вариант реальный: «Рубин»

Реальнее всего Роману Еременко сейчас отправиться в Казань. Он уже жил в этом городе, он уже играл в «Рубине» и он очень даже отлично работал с Курбаном Бердыевым. Футболист со скандалом покидал клуб, но было это уже после того, как уволили Курбана Бердыева. Да и деньги клуб за игрока в итоге получил. Сейчас в руководстве не осталось ни одного человека с тех пор, а Бердыев вернулся в клуб не только в роли тренера, но и в качестве совладельца. Так что, в Казани для Романа будут созданы идеальные условия. Правда, зарплата будет не такой высокой, но для него сейчас не это главное.

Вариант интересный: «Локомотив»

Роман Еременко в «Локомотиве»… Звучит непривычно, но такой вариант очень даже возможен. Не стоит забывать, что именно благодаря Юрию Семину на постсоветском пространстве вообще узнали о существовании такого игрока, как Еременко. Будучи тренером киевского «Динамо» Юрий Павлович несколько раз ездил в Италию, чтобы просмотреть игрока в «Удинезе». Потом Роман играл у Семина в «Динамо». С тех пор нынешний тренер «Локомотива» отзывался о Романе только в положительном ключе, даже после истории с кокаином. А железнодорожникам никогда не помешает опытный, классный и недорогой креативный игрок в центр поля.

Вариант утопический: «Зенит»

У «Зенита» в центе тоже не хватает креативных футболистов. Роман Еременко там точно каши не испортил бы. Вот только питерский клуб вряд ли захочет связываться с футболистом, пропустившим полгода по такой скандальной причине и пока не показавший, что сумел полностью восстановить форму. В «Зените» могут пригласить футболиста на просмотр на один из сборов, не гарантируя ему ничего, но в случае с Еременко футболисту рисковать не стоит – нужен железобетонный вариант, чтобы в марте не остаться без клуба еще на полгода.