«Спартак» заплатит за трансферный провал, а Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Футбол 24 декабря 2018 09:31 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

В России в футбол не играют уже достаточно давно, поэтому мы смотрим европейские чемпионаты, которые скоро тоже возьмут паузу. В Испании радует Денис Черышев. Восстановившийся от очередной травмы россиянин не только попал в стартовый состав Валенсии» на матч с «Уэской», но и отдал результативный пас, который помог «летучим мышам» победить.

И еще новости из Испании – одна из самых авторитетных спортивных газет страны Marca опубликовала Топ-100 футболистов. В свет пока вышел не весь рейтинг, а список игроков с 100 по 91 места. Но нам уже есть чему радоваться. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сотню лучших игроков планеты 2018 года по версии испанских журналистов. Интересно, какое место там займет Акинфеев, чей сумасшедший сейф не позволил испанцам победить Россию в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018?

Итоги чемпионата мира наконец-то подвели и в России. Прошла презентация книги «Россия-2018». Выглядит книга, как говорится, #дорогобогато. Красочные иллюстрации под массивной обложкой, золотое тиснение корешка, внушительный вес. По сути – фотоальбом, возвращающий нас к самым ярким мгновениям чемпионата мира. Видно, что денег потратили немало.

Продолжаем потихоньку подводить свои итоги и мы. Нельзя не отметить тот огромный шаг, который за год сделал российский футбол в социальных сетях. Если раньше клубы обходились скучным формализмом, то теперь они шутят, тролят друг друга и в эту кутерьму даже иногда включается сборная России.

Немного трансферных новостей из стана самого активного пока на рынке клуба – московского «Спартака». «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа. Это – далеко не первый раз, когда красно-белые выкупают обратно собственного футболиста. Благо на этот раз за трансферную ошибку пришлось заплатить не так много. Продав игрока за 500 тысяч евро, «Спартак» имеет право выкупить его за 1 млн евро.

С Денисом Глушаковым надо что-то делать – это понятно всем. Вполне вероятна продажа футболиста – ну не выгонять же его бесплатно с действующим еще пару лет контрактом? Там и игрок потребует компенсацию Но пока продать его будет очень проблематично. И виной всему – фанаты «Спартака».

Не перестает радовать нас свежими материалами рубрика «Вести из СИЗО». Вроде людей изолировали от общества, а новостей они генерируют больше, чем если бы оставались на свободе. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО «Бутырка». Кокорину и Мамаеву планируют сшить толстовки с их действующими игровыми номерами. Футболисты уже дали согласие на участие в матче. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний.