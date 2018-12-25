Украина – наш ориентир. Будет ли сборная России среди аутсайдеров в отборе на ЧМ-2022?

Футбол 25 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

В 2019 году помимо отборочного турнира Евро-2020 состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Она запланирована на июль. Но если бы прошла прямо сейчас, не сулила бы сборной России ничего хорошего.

Впервые ниже второй корзины

В настоящий момент ФИФА держит в уме расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира в Катаре с 32 до 48. В этом случае представительство Европы увеличится до 16 сборных. Однако пока путевок 13, как и прежде. А при таких вводных для прямого попадания на ЧМ-2022 необходимо выигрывать свою отборочную группу. Либо занимать в ней второе место и пробиваться в Катар через стыки.

В общем, задача непростая. И для ее решения желательно было бы при жеребьевке оказаться хотя бы во второй корзине. В которой сборная России, кстати, неизменно сеялась перед отборами к предыдущим чемпионатам мира кроме турниров 1998 года (тогда мы оказались в корзине № 1) и 2018-го (на правах хозяев наши попали в финальную стадию напрямую).

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Увы, текущая позиция России в рейтинге ФИФА позволяет рассчитывать на попадание лишь в четвертую корзину. Всего их будет шесть – по девять сборных в каждой. И команда Станислава Черчесова, несмотря на последние успехи, котируется в мировой табели о рангах на 48-м месте. Среди европейцев мы 31-е. То есть, чтобы добраться до третьей корзины, россиянам необходимо опередить четырех вышестоящих представителей Старого Света. До второй – обойти тринадцать таких команд.

«-58» это много или мало?

Кстати, на нижней границе «зоны второй корзины» сейчас располагается Украина. Для нас это ориентир. И весной 2019 года мы должны в отборочных матчах Евро-2020 максимально улучшить свой рейтинг – чтобы оказаться там, где сейчас находятся украинцы. Ведь посев в третьей или четвертой корзинах делает возможным получение в соперники по квалификации ЧМ-2022 одновременно двух грандов. Скажем, Германии и Франции. Или Голландии и Испании. Если бы жеребьевка проходила прямо сейчас, такие пугающие варианты были бы не исключены и очень даже вероятны.

Но велики ли шансы подняться в рейтинге ФИФА на столько мест? Давайте считать.

Сейчас Россия имеет 1424 балла. От Украины (читай второй корзины) нас отделяет 58. По новым правилам расчета рейтинга сумма каждой команды может как уменьшаться, так и увеличиваться после каждого матча. Большинству европейских сборных (за исключением Голландии, Англии, Португалии и Швейцарии, которым в июне предстоит «Финал четырех» Лиги наций) до июльской жеребьевки отбора ЧМ-2022 предстоит провести по четыре игры – все в рамках квалификации Евро-2020. Остается понять – сколько в этих встречах можно потерять/заработать.

На самом деле, не так уж и мало. У России впереди гостевые матчи с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) и домашние с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (10 июня). Изменение нашего рейтинга по окончании каждой игры будет рассчитываться по следующей формуле:

I * (W – Wе),

где I – коэффициент турнира, W – реальный исход матча (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение), а We – ожидаемый исход.

Последний, в свою очередь, равен:

We = 1 / (10-dr/600 + 1),

где dr – разница между местами соперников в рейтинге ФИФА на момент начала игры (если Россия стоит ниже оппонента, этот показатель - отрицательный, если выше – положительный).

«+14» за победу над Бельгией – это точно!

При внешней сложности расчет довольно прост (достаточно иметь под рукой калькулятор). И логика понятна: чем выше рейтинг противника, тем большую прибавку получаешь за победу, чем этот рейтинг ниже, тем больше баллов теряешь в случае поражения. Вот только точные прогнозы на несколько матчей вперед исключены. Рейтинг обновляется после каждой игры – соответственно обновляется и параметр dr. Мы же не знаем заранее, какие места будут занимать Россия и, скажем, Кипр на момент очной встречи. К тому времени те и другие успеют провести по три матча, тем самым скорректировав свои позиции.

Зато с матчем Бельгия – Россия уже сейчас полная ясность. Рейтинги зафиксированы, dr мы знаем (-47, так как бельгийцы лидируют, а мы, напомним, занимаем 48-ю строчку) – и после нехитрых арифметических действий выводим: победа 21 марта принесет в копилку команды Черчесова 14 баллов, ничья – 1, а поражение лишит 12.

Плюс 14 баллов – это 1438 в сумме. То есть, по состоянию на данный момент, третья корзина. До второй останется еще 44. И набрать их в матчах с Казахстаном (119-е место в рейтинге ФИФА), Сан-Марино (211-е) и Кипром (86-е) вряд ли удастся: сегодня победы над этими соперниками принесли бы России соответственно 11, 9 и 12 баллов. Суммарно – 32. Однако, как уже отмечалось, в рейтинге можно не только прибавлять, но и терять. Значит, если мы весной гипотетически можем увеличить свою сумму примерно на 46 (14 + 32), то та же Украина, в случае четырех поражений, рискует с десятками баллов распрощаться.

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Расширение евроквоты – не выход

Иначе говоря, наши нынешние «-58» от предварительной «зоны второй корзины» – уж точно не приговор. Осталось только эти четыре победы одержать. И ждать, что те, кто находится выше, будут, наоборот, в отборе к Евро-2020 проигрывать чаще, чем выигрывать. Кстати, у той же Украины до жеребьевки – два матча с Люксембургом, а также встречи с Португалией и Сербией. График совсем непростой…

Рассчитывать же на расширение континентальной квоты ЧМ-2022 не имеет особого смысла. Ну попадут в Катар 16 европейских сборных вместо 13 – и что? В группе все равно придется занимать хотя бы второе. Уж лучше надеяться на то, что реализуется другая задумка ФИФА – добавить в отбор чемпионата мира дополнительную стадию, по аналогии с Лигой наций и Евро-2020. На это рассчитывают сейчас многие представители так называемого «европейского болота».

Но ведь мы считаем себя элитой, верно? Значит, надо из этого рейтингового «болота» выбираться. Да поскорее.

Оставшиеся до жеребьевки матчи сборной России

21 марта

Бельгия – Россия

24 марта

Казахстан – Россия

8 июня

Россия – Сан-Марино

11 июня

Россия – Кипр

Возможное изменение рейтинга у России*

За победу над Бельгией

25 * (1 – We) = 25 * 0,545 = +14

We = 1/(1,197 + 1) = 0,455

За ничьей с Бельгией

25 * (0,5 – We) = +1

За поражение от Бельгии

25 * (0 – We) = -12

За победу над Казахстаном

25 * (1 – We) = 25 * 0,431 = +11

We = 1/(0,759 + 1) = 0,569

За ничью с Казахстаном

25 * (0,5 – We) = -2

За поражение от Казахстана

25 * (0 – We) = -14

За победу над Сан-Марино

25 * (1 – We) = 25 * 0,349 = +9

We = 1/(0,536 + 1) = 0,651

За ничью с Сан-Марино

25 * (0,5 – We) = -4

За поражение от Сан-Марино

25 * (0 – We) = -16

За победу над Кипром

25 * (1 – We) = 25 * 0,464 = +12

We = 1/(0,865 + 1) = 0,536

За ничью с Кипром

25 * (0,5 – We) = -1

За поражение от Кипра

25 * (0 – We) = -13

* Для текущих значений рейтинга ФИФА у команд.