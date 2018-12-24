Рейтинг ФИФА на конец 2018 года: на каком месте наша сборная сейчас? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 19:02Источник: «Советский спорт»

    Рейтинг ФИФА на конец 2018 года: на каком месте наша сборная сейчас?

    Сборная

    Баллы

    1 (1*). Бельгия

    1727

    2 (2). Франция

    1726

    3. Бразилия

    1676

    4 (3). Хорватия

    1634

    5 (4). Англия

    1631

    6 (5). Португалия

    1614

    7. Уругвай

    1609

    8 (6). Швейцария

    1599

    9 (7). Испания

    1591

    10 (8). Дания

    1589

    11. Аргентина

    1582

    12. Колумбия

    1575

    13. Чили

    1565

    14 (9). Швеция

    1560

    15 (10). Голландия

    1560

    16 (11). Германия

    1558

    17. Мексика

    1540

    18 (12). Италия

    1539

    19 (13). Уэльс

    1525

    20 (14). Польша

    1518

    21. Перу

    1518

    22 (15). Австрия

    1509

    23. Сенегал

    1505

    24 (16). Румыния

    1501

    25. США

    1497

    26. Тунис

    1493

    27 (17). Словакия

    1483

    28 (18). Украина

    1482

    29 (19). Сербия

    1481

    30. Иран

    1481

    31. Венесуэла

    1478

    32. Парагвай

    1476

    33 (20). Ирландия

    1474

    34 (21). Босния

    1472

    35 (22). Северная Ирландия

    1465

    36. Коста-Рика

    1464

    37 (23). Исландия

    1452

    38 (24). Шотландия

    1446

    39 (25). Турция

    1443

    40. Марокко

    1440

    41. Австралия

    1436

    42 (26). Чехия

    1435

    43 (27). Греция

    1428

    44. Нигерия

    1427

    45 (28). Черногория

    1427

    46 (29). Болгария

    1425

    47 (30). Норвегия

    1425

    48 (31). Россия

    1424

    * Место среди европейских команд.

    #рейтинг фифа#фифа
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта