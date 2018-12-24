Рейтинг ФИФА на конец 2018 года: на каком месте наша сборная сейчас?

Сборная
Баллы
1 (1*). Бельгия
1727
2 (2). Франция
1726
3. Бразилия
1676
4 (3). Хорватия
1634
5 (4). Англия
1631
6 (5). Португалия
1614
7. Уругвай
1609
8 (6). Швейцария
1599
9 (7). Испания
1591
10 (8). Дания
1589
11. Аргентина
1582
12. Колумбия
1575
13. Чили
1565
14 (9). Швеция
1560
15 (10). Голландия
1560
16 (11). Германия
1558
17. Мексика
1540
18 (12). Италия
1539
19 (13). Уэльс
1525
20 (14). Польша
1518
21. Перу
1518
22 (15). Австрия
1509
23. Сенегал
1505
24 (16). Румыния
1501
25. США
1497
26. Тунис
1493
27 (17). Словакия
1483
28 (18). Украина
1482
29 (19). Сербия
1481
30. Иран
1481
31. Венесуэла
1478
32. Парагвай
1476
33 (20). Ирландия
1474
34 (21). Босния
1472
35 (22). Северная Ирландия
1465
36. Коста-Рика
1464
37 (23). Исландия
1452
38 (24). Шотландия
1446
39 (25). Турция
1443
40. Марокко
1440
41. Австралия
1436
42 (26). Чехия
1435
43 (27). Греция
1428
44. Нигерия
1427
45 (28). Черногория
1427
46 (29). Болгария
1425
47 (30). Норвегия
1425
48 (31). Россия
1424
…
* Место среди европейских команд.