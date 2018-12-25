Николай Наумов: Острой необходимости менять Геркуса я не вижу

Футбол 25 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Во вторник усилились слухи об уходе из «Локомотива» генерального директора клуба Ильи Геркуса, которого сватают на руководящую должность то ли в РПЛ, то ли в РФС, то ли в «Зенит». Бывший президент железнодорожников прокомментировал эту ситуацию и подвел футбольные итоги 2018 года.

«ПАЛЫЧ ПОПАЛ В НЕПРОСТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

– Давно в России не было такого хорошего футбольного года. Страна провела классный чемпионат мира, наша сборная выдала феерическую игру – мы должны быть довольны. С «Локомотивом» все не так однозначно. С одной стороны – чемпионство. С другой – досрочный вылет из еврокубков.

– С чем связываете провал команды Юрия Семина в Лиге чемпионов?

– «Локо» давно не участвовал в этом турнире. Плюс фактор чемпионата мира. Сборники долго набирали форму после возвращения из сборных. Свежести осенью не хватало. Да и не только осенью. В заключительной встрече с «Шальке», когда, казалось бы, надо было бежать, давить, мы проиграли все единоборства. Немцы все делали на два-три шага быстрее. В итоге они вырвали победу, в которой особо и не нуждались. А наша команда осталась даже без Лиги Европы.

– Неужели Семин не мог исправить ситуацию?

– Думаю, Юрий Палыч все прекрасно видел и понимал. Какие-то попытки предпринимались, но он действительно попал в непростое положение. Судите сами. Ту молодежь, которая уже подросла и подает надежды, вроде Романа Тугарева и Михала Лысова, в такую мясорубку не бросишь. А старички, которые с «Шальке» сыграли, слишком устали. Это бросалось в глаза.

И все-таки на первое место я бы поставил нехватку турнирного опыта. Именно этим объясняю разгромное поражение от «Галатасарая» в первом туре. С этой игры все проблемы в Лиге чемпионов и начались. А ведь турок вполне можно было побеждать. Тогда бы все пошло по другому сценарию. Сейчас готовились бы к весенним еврокубкам.

«ВИЖУ ТРЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗОЛОТО»

– Почему до весны дожили всего два российских клуба – «Краснодар» и «Зенит»?

– Этому много субъективных причин. Вы посмотрите, какая ситуация была у «Спартака». Нестабильность с Массимо Каррерой, потом история с Денисом Глушаковым. Такие вещи сказываются на игре сразу! Моментально! Вот и результат.

А ЦСКА омолодился – и вместо второго места занял в группе последнее. По игре-то вполне можно было выходить даже в плей-офф Лиги чемпионов. Но армейская молодежь бросилась на «Викторию» с шашками наголо и домашним поражением от чехов обесценила две победы над «Реалом»…

Думаю, «Зенит» тоже не сыграл в свою силу. Очки вроде бы набирались, но качество футбола в Лиге Европы редко радовало. Сергей Семак пока не наладил игровые связи, он только ищет оптимальный состав.

Вот к кому претензий нет, так это к «Краснодару». Просто красавцы! И играют красиво, и побеждают. Мурад Мусаев быстро заработал авторитет одного из лучших тренеров нашей лиги.

– «Краснодар» способен замахнуться на золото в нынешнем сезоне?

– Я вижу трех претендентов на чемпионство. Это «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». А вот Олегу Кононову в «Спартаке» нужно время. Вряд ли красно-белые уже сейчас могут бороться за золото. То же самое с ЦСКА. У команды Виктора Гончаренко наверняка весной будут провалы. Слишком молодой, необстрелянный состав, когда начнется борьба за решающие очки, это скажется.

«СМОЛОВ ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАИГРАЕТ»

– Вы упомянули «Локо» среди претендентов на золото, но высшее руководство клуба недовольно сезоном. Вроде бы Геркус вот-вот покинет свой пост. Как оцените итоги его работы?

– В целом положительно. Но точно не на пятерку. Если ты за несколько лет так и не выстроил нормальные отношения с тренерским штабом – это для гендиректора минус. С другой стороны, при Геркусе был результат. Да и приобретения делались неплохие. Взяли Гжегожа Крыховяка, Джефферсона Фарфана, Эрика Штоффельсхауса. Это все усиление. И Федор Смолов еще обязательно заиграет.

– Уверены? Пенальти, не забитый хорватам на чемпионате мира, его не сломал?

– Смолов переживает непростой период. И в игровой плане, и из-за травм. Но это все временные трудности. Он остается форвардом очень высокого уровня по меркам премьер-лиги. Вот то, что потерялся Мануэл Фернандеш, безусловно, прокол и менеджмента, и руководителей «Локомотива». Португальцу после чемпионского сезона много чего наобещали, а потом начались эти непонятки с контрактом…

Последнее относится не только к Фернандешу. Допустим, зачем нужно было подписывать Виталия Денисова на такую большую зарплату и сразу отдавать его в аренду? Фактически «Локо» продолжает платить футболисту огромные деньги без всякой отдачи.

Можно вспомнить и историю из прошлого сезона с переносом в Москву матча с «Амкаром». Пригласили пермяков к себе домой, оплатили им все расходы и еще очки потеряли… За все это тоже отвечал Геркус. Впрочем, достижения все-таки перевешивают. И я не понимаю, зачем ему уходить.

Трудно судить, откуда берутся такие слухи. Может, Геркус сам рвется из «Локо», может, им недовольны – и поэтому убирают. Я сейчас не нахожусь в клубе. Но, повторюсь, со стороны не видно острой необходимости в таких переменах.

«У КИКНАДЗЕ КАК МЕНЕДЖЕРА БОЛЬШОЙ ОПЫТ»

– Но вы же сами намекнули на то, что Геркус не выстроил отношений с Семиным. При другом гендире главному тренеру будет проще работать?

– Скажу так: с Юрием Палычем только я могу работать президентом (смеется). Шучу, конечно. Просто я хорошо чувствую Палыча и досконально знаю все его требования.

На самом деле ничего сверхъестественного он не просит. Но он сложный, весьма своеобразный человек. И считаю, как мэтр нашего футбола и незаурядная личность Палыч имеет право на свои капризы.

В общем, если новый руководитель сработается с тренером, клуб будет на высоте. Не сумеет – придется тяжело. Думаю, Геркус, к сожалению, не сумел наладить тот контакт, который требуется, чтобы команда боролась за золото, хотя «Локомотив» и стал чемпионом. Наверное, по молодости, по неопытности, по незнанию характера Палыча Геркусу это не удалось. Удастся ли кому-то другому, если он уйдет? Сложно сказать. Мы же не знаем, кто это будет.

– Чаще всего упоминается Василий Кикнадзе, который никогда прежде не руководил клубами. Справится?

– Как у менеджера у него большой опыт. Могу лишь выразить надежду, что у него все получится, если он станет президентом.

– Говорят, Борис Ротенберг тоже может войти в спортивный департамент «Локо». Клуб, правда, опроверг информацию о завершении этим защитником карьеры. А вы верите подобным слухам?

– Почему нет? В спортивном департаменте много должностей. Ротенберг может стать, допустим, селекционером по северным странам. По-моему, он даже за сборную Финляндии играл. Знает этот рынок, может там поработать.

Работы всегда много, было бы желание. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, когда бывшие игроки остаются в клубе и по окончании карьеры. Своих вообще нельзя отпускать. Я в свое время привлек Олега Пашинина, Владимира Маминова, Игоря Черевченко, Евгения Харлачева, Дмитрия Лоськова. Понимал, что в клубе должны работать те, кто за нас играл. Они лучше знают внутреннюю кухню.

«ГИЛЯ – ЛУЧШИЙ, А МИРАНЧУКИ СДАЛИ»

– Кто был лучшим игроком «Локо» в 2018 году?

– Трудно выделить кого-то. Но я очень люблю Гилю и считаю, что это сильнейший вратарь в России. Разговаривал со Станиславом Черчесовым, когда сборная встречалась с турками в Лиге наций. Сказал ему тогда: «Посмотри, Стас, кто голы забивает – Гилерме!». Какой он тогда пас выдал – красота! У Гили есть много сильных качеств. Так что, пожалуй, в 2018-м он был лучшим.

– А кто не оправдал ожиданий?

– Братья Миранчуки. Думаю, мы не напрасно ждем от них прогресса. Имеем право требовать от них большего. Не знаю, почему они сдали. При случае спрошу у них самих.

Сейчас можно только гадать. То ли на ребят надавил груз похвалы. А может, сказался вызов в сборную, где они весь чемпионат мира просидели на скамейке. Да, Алексей вышел на несколько минут – но это не в счет… В любом случае, надеюсь, что 2019 год сложится для обоих намного успешнее.

– При Геркусе «Локо» даже после чемпионского сезона не смог решить проблему посещаемости. ЦСКА зарабатывал миллионы евро, заполняя на Лиге чемпионов «Лужники». А вот на трибунах «РЖД Арены» частенько зияли пустоты…

– У «Локомотива» требовательные и капризные болельщики. На игры ходит много молодежи, много девушек. Они очень тонко чувствуют, когда команда не на ходу и не показывает феерического футбола. Болельщики на это сразу реагируют. Голосуют ногами…

У нас всегда было меньше фанатов, чем у «Спартака» или даже у ЦСКА с «Динамо». Но думаю, ситуация поправима. Как только «Локо» начинает заводиться – а наши поклонники любят бойцовский футбол – трибуны тут же заполняются. Значит, в 2019-м нужно заново включиться в золотую гонку. Или хотя бы за путевку в Лигу чемпионов. И болельщик обязательно вернется.