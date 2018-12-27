Евгений Ловчев: Падение Глушакова началось с миллеровской самогонки

Футбол 27 декабря 2018 19:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подвел итоги уходящего 2018 года.

ЧМ-2018 в России – все было великолепно

Побывал на многих чемпионатах мира и Европы – сначала как футболист, потом в роли туриста – и не могу не отметить, что ЧМ-2018 в России был проведен на самом высоком уровне. Атмосфера, которая царила в стране во время мундиаля, была потрясающей. Руководители ФИФА всегда хвалят организаторов турниров, но в первую очередь это все-таки дань уважения, а в этот раз все действительно было по высшему разряду. Я был и на Красной площади, и на Никольской, моя семья ездила в Сочи – все было великолепно, особенно учитывая политический контекст жизни нашей страны.

Есть фраза о том, что мысли материальны, но, может, и дела материальны? Возможно, именно прекрасная подготовка к ЧМ-2018 повлияла на нашу сборную. Не сказать, что она сделала что-то выдающее, но и не провалилась, что ожидалось большинством специалистов. Лично я особой веры в нашу команду не испытывал, но выступили достойно, и теперь нам есть чем гордиться в новейшее время помимо бронзового Евро-2008.

Очень большое дело сделано по постройке современнейших стадионов. Помню, когда «Локомотив» в 2002 году открыл первый в России современный стадион, я ходил и чувствовал, что это европейский уровень. А эти новые арены – еще более высокого, мирового уровня.

Кроме того, помимо футбола, организованного Российским футбольным союзом, благодаря удачному выступлению на чемпионате мира у нас стал развиваться уличный, дворовый футбол, соревнования между школами. Буквально только что, например, подобный турнир проводился в Сочи на «Фиште». Все это наследие ЧМ-2018.

Год Дзюбы – Артем подкрепляет слова делом

На примере Артема Дзюбы все мы стали свидетелями того, что каждый кузнец своего счастья. Дзюба не выдающийся нападающий, но вот взял, слепил себя и смог понравиться всем не только тем, что назабивал кучу голов. Перед ЧМ-2018 он же вообще не был основным нападающим сборной. В этой роли ожидали увидеть Федора Смолова или Александра Кокорина.

А еще Дзюба – очень харизматичный человек. Не только своими высказываниями, вспомните его жест (рука к голове), который теперь все повторяют. А самое главное в том, что на чемпионате мира не только Дзюба, но и вся команда из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. Кого не вспомнишь, все прилично играли. А Дзюба стал лидером этого коллектива. Причем ему же не предписывали эту роль, никто не просил его перед пробитием пенальти в игре с Хорватией толкать речи. Он нередко позволяет себе высказывания вроде знаменитого «тренеришки», но после таких заявлений он выходит на поле и подкрепляет слова делом.

В «Зените» Дзюба остался один. Это среди россиян он был лидером, а для зенитовских аргентинцев и прочих иностранцев – нет. Ну, кто такой Дзюба для ежедневно тренирующего с ним Клаудио Маркизио, если раньше он играл с футболистами уровня Гонсало Игуана и Поля Погба?

Кокорин и Мамаев – эпизод со стулом перечеркивает все

Так долго мы, и я в том числе, хаяли наших футболистов за непомерные зарплаты и бездарную игру, что подобный инцидент не мог пройти бесследно. Если бы они покурили кальян, это забылось бы моментально – покурили и покурили, они ж не играли на чемпионате мира, бог с ними. Но они ж безобразничали, да еще неоднократно. Это распущенность, в том числе и со стороны клубов, которые перестали воспитывать футболистов, а стали просто заманивать большими деньгами.

Родители Кокорина и Мамаева сейчас говорят, какие они хорошие, детей любят. Особенно про Мамаева много рассказывает его обколотая жена Алана, на которую мне страшно смотреть. Там все надутое, и любовь к детям, по-моему, тоже. Мне ее хочется спросить: «Если Мамаев так любит детей, чего он ночью помчался бродить по стриптиз-барам, а не к детям, которых он не видел какое-то время?».

Кокорин и Мамаев повели себя как негодяи, потому что бить вчетвером одного человека или стулом – обкуренный ты или упитый – неправильно по своей сути. В бочке меда всегда есть ложка дегтя. Так сложился 2018 год – кто-то заслужил всенародную любовь, а кто-то – презрение.

Футболисты стали намного более публичными людьми, чем были раньше, хотят они того или нет. Поэтому в любой ситуации им надо вести себя достойно. Может, Кокорин, как рассказывают, действительно помог ребенку, оплатив лечение, но публичный эпизод со стулом перечеркивает все.

Еврокубки – наши клубы сильны только в зарплатной ведомости

Мы доигрались уже до того, что если выйдем в весеннюю часть еврокубков, уже здорово. А когда-то Валерий Лобановский научился выходить в весну на постоянной основе. И «Спартак» выходил в плей-офф довольно часто. Хорошо проведенный чемпионат мира не должен создавать иллюзию, что у нас все в порядке.

Футболисты у нас средненькие или ниже среднего. Неслучайно наш любимец Дзюба не интересует лондонский «Арсенал», как в свое время заинтересовал Андрей Аршавин. На то, что он там заиграет, мы действительно надеялись, потому что он совершенно иного уровня таланта и мастерства.

Слабый у нас и чемпионат, что и показал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Можно сколько угодно говорить о том, в последнюю еврокубковую неделю наши клубы уже готовились к зимней паузе, но факт остается фактом – класса, на котором они могли бы сыграть, у них нет.

Когда-то Пеле, объясняя, как ему удается играть по 80 матчей за сезон, ответил: «Мы научились играть на мастерстве». А у нас «Зенит» проигрывает «Анжи», «Спартак» – «Тосно» и далее по списку. Получается, что команды, которые, по нашему мнению, сильнее, сильнее в зарплатной ведомости и именами игроков, но не качеством футбола.

Денис Глушаков – на каждый вызов судьбы надо отвечать голом

Дружу с Глушаковым, однако, как говорил нам Николай Старостин, «Платон мне друг, но истина дороже». Когда в чемпионский сезон в угоду всем Глушаков пил миллеровскую самогонку и прыгал по машинам, что так понравилось болельщикам, впереди у «Спартака» был еще один матч чемпионата – в Туле. Тогда и началось его падение.

Недавно в разговоре с ним сказал: «Плохо играешь, Денис». А он в ответ: «Ну, как? В последних играх-то ничего!». Плохо, что он так думает. Но он умеет играть в футбол, и в том, что он еще принесет пользу «Спартаку», не сомневаюсь. Более того, тут определили список спартаковцев, выставленных на трансфер, и Глушакова среди них нет. Как нет ни Дмитрия Комбарова, ни Андрея Ещенко, ни Артема Реброва.

Беда не приходит одна. Никто ведь не пишет, что я четыре раза разводился. Просто не было таких денег и, соответственно, скандалов. Уходя, я оставлял квартиру или что-то еще. А Глушакова жена начала выслеживать. Знаю Дениса, он хороший парень. Ему надо все это перетерпеть. Как-то Йохана Кройффа спросили: «Почему вы не отвечаете тем, кто бьет вас по ногам?». И он ответил: «Ринус Михелс научил меня на все оскорбления, столкновения и стычки надо отвечать голом». Того же хотел бы пожелать Глушакову – на каждый вызов судьбы отвечать голом.

Перезапуск ЦСКА – Гинер ведет мудрую политику

Уже давно среди футбольных профессионалов превалирует мнение о том, что Евгений Гинер – лучший менеджер в российском футболе. Все, что происходило в ЦСКА, – смена половины команды, появление нового тренера (чуть раньше), отношение к нему со стороны футболистов – делалось без громких афиш и заявлений. ЦСКА ведет самую правильную внутреннюю жизнь.

В начале года я предполагал, что армейцев ждут очень тяжелые времена, а оказывается, что не все так страшно. Ушли братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, но ЦСКА неожиданно для многих не кончился. Фраза «король умер, да здравствует король!» в футболе применима, как нигде. Ушли ветераны, появились молодые ребята. Это еще раз говорит о том, что не существует настолько выдающихся футболистов, что их нельзя заменить.

А главное в ЦСКА – работа Виктора Гончаренко. Его видение игры, доверие молодым поражает. Во многом благодаря его усилиям на наших глазах расцвела интересная команда, которая еще только складывается. Удача при приобретении молодых иностранцев практически всегда была на стороне армейцев, в отличие от многих. Но если раньше в клубе были деньги, то теперь приходится выбирать футболистов среди тех, кого можно взять в аренду или за бесценок. Гинер мудрый и правильный руководитель, он ведет очень правильную политику. Не могу сказать того же о «Спартаке».

Единственным российским футболистом, который мог заинтересовать европейские клубы, был Александр Головин, уехавший летом в «Монако». Только он играл в современный, быстрый футбол. Но, во-первых, он по натуре не лидер, а во-вторых, ему очень сложно перестроиться после медленного российского чемпионата. И он стал получать травмы даже на тренировках, где скорости намного выше. То же, к слову, касается и других россиян, уезжающих в Европу. Поэтому для меня очевидно, что первый год у Головина уйдет на адаптацию, и только потом он сможет показать себя.

«Локомотив» после золота – слишком много опыта

«Локомотив» после выигранного чемпионства почти шаг в шаг повторил путь «Спартака». Оказалось, что даже опытным футболистам, которых очень много в «Локо», непросто пройти огонь, воду и медные трубы. «Железнодорожники» сделали ставку на опытных игроков, но немного переборщили. Слишком много опыта тоже плохо – как я не раз уже говорил, «того, кто сгорел, уже не подожжешь».

Оптимальный состав команды: несколько опытных футболистов, группа футболистов среднего возраста и молодые. Тогда этот конвейер не останавливается – возрастных игроков начинают подпирать «средние» и становиться лидерами, а тех, в свою очередь, молодые. А в «Локо» слишком много возрастных иностранцев. Они же приезжают к нам доигрывать, заработать денег.

Ведран Чорлука, которого я раньше считал лучшим защитником чемпионата России, с Соломоном Кверквелией такое творили… Особенно в игре с «Зенитом» (3:5). Я был просто в шоке от того, что они отскакивали от Дзюбы, как от стенки.

Куда неожиданнее для меня, что потухли молодые – в первую очередь братья Миранчуки. Бывает два типа игроков – те, кого проблемы заводят («нам не дали сыграть на ЧМ, мы всем докажем!»), и те, кого они прибивают. Миранчуки оказались из второй категории. Плюс не стоит забывать такой футбольный закон – молодые ребята, которые выстрелили в первый сезон, проваливают второй, а на третий играют так, как будут играть всю оставшуюся карьеру.

Атака «Краснодара» – игрокам самим нравится такой футбол

Игроку должен нравиться тот футбол, в который он играет. В «Краснодаре» атакующие традиции заложил Славолюб Муслин, а затем продолжили Олег Кононов, Игорь Шалимов и теперь Мурад Мусаев. И клубная академия работает в этом же направлении. «Краснодар» играет в привлекательный футбол, в который когда-то играли мы. С броуновским движением у чужой штрафной и выводом на удар свободного игрока.

Очень здорово в этой игре смотрятся Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, но в силу молодости наверняка в следующем сезоне сдадут. Это со всеми случается.

Уход Мутко из РФС – одного питерского меняет другой

Виталий Мутко уходит из РФС, но говорить о том, что вместе с ним уходит эпоха я бы не стал, потому что одного питерского меняет другой. И все это в руках людей, которые сегодня управляют страной.

В 2012 году я выставлял свою кандидатуру на пост президента РФС, прекрасно понимая, что на выборах имело место телефонное право. Тогда победил Николай Толстых. С его приходом стало понятно, что важнейшим качеством президента является умение найти финансирование. А финансирование могут найти те люди, которые могут попросить у Алишера Усманова или Леонида Федуна, как было в случае с оплатой контракта Фабио Капелло. Или это должны быть люди, которые близки к Кремлю. Будет Александр Дюков – это все равно «Газпром» и большие деньги.

Правильнее было бы, чтобы РФС возглавлял футбольный человек, а люди, которые могут помочь финансово, составляли бы попечительский совет. Еще недавно в исполкоме были люди, которые должны были бы как раз состоять в этом попечительском совете – Сергей Степашин, Сергей Иванов, Алексей Миллер, глава «РЖД». Зачем? Они ведь хуже понимают и могут развивать футбол, чем я и другие люди, которые прошли через профессиональный футбол. Мы должны находиться в РФС, а были они. И они определяли футбол.

Но важнейшим все равно является финансовое благополучие, и при Мутко оно было. Вот когда я шел на выборы, совсем ведь не думал, где доставал бы деньги. Но, к сожалению, кто платит, тот и заказывает музыку. И что получается? Федун долгое время думал, что понимает в футболе, поэтому «Спартак» 16 лет не был чемпионом.

«Золотой мяч» Модрича – он заслужил награду по праву

Несколько лет назад, когда на «Золотой мяч» помимо Криштиану Роналду и Лионеля Месси претендовали Хави, Андрес Иньеста, Франк Рибери, Арьен Роббен и прочие, царствовали португалец и аргентинцем. Они были моложе и лучше, чем сейчас, хотя сейчас они опытнее. И пропала яркость восприятия их игры. И мы начинаем искать на стороне – кто же наш новый герой?

Лука Модрич не с неба к нам свалился, мы его давно знаем, он заслужил свою награду. Никто ведь Хорватию не ожидал увидеть в финале чемпионата мира, а кто там лучший игрок? Конечно, Модрич. Но в следующем сезоне лучшим он не будет.