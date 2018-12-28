Евгений Ловчев: Смотреть надо не на Год свиньи, а на «девятку»

Футбол 28 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев заглядывает в 2019 год.

«Спартак» был чемпионом в 1969, 1979, 1989 и 1999 годах

– На недавнем банкете Олег Иванович Романцев встал и произнес тост о том, что 2019-й – Год свиньи, а ведь мы «мясо». Значит, должны выиграть чемпионат России. Тем более, что, слава богу, тренер сменился. А я хочу вспомнить о другом.

В январе 2009 года мне исполнялось 60 лет, и я устраивал по этому случаю большой банкет. И в его конце сказал Никите Павловичу Симоняну: «В этом году исполняется 40 лет с того момента, как мы стали чемпионами СССР (кстати, в 2019-м будет юбилей – 50 лет). Давайте проведем празднование, я найду деньги». В конце года дочка мне напомнила об обещании, и я вдруг понял – «Спартак» становился чемпионом в 1969, в 1979, 1989 и 1999 годах.

И не получилось только в 2009-м. Карпин тогда тренировал команду. «Спартак» лидировал в турнирной таблице, но в самой концовке сезона Сослан Джанаев забросил себе мяч в Самаре, и они не стали чемпионами.

Я предложил собрать всех спартаковцев, выигравших чемпионаты в год, заканчивающийся на «девятку». Можно сказать, что тогда впервые собрались и познакомились все поколения спартаковцев.

Так что давайте смотреть не на Год свиньи, а на «девятку».

Что нужно сделать, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат России в 2019 году? Надо поменять даты проведения розыгрыша – вместо формулы «осень-весна» вернуть «весна-осень», чтобы начинать с нуля. Хотя и сейчас все реально. «Зенит» опережает «Спартак» только на шесть очков, и командам предстоит очная встреча в Москве.

К тому же непобедимых в России нет. Одни провалятся, у других лавочка маленькая, у третьих усталость скапливается, у четвертых внутри команды что-то происходит. Даже «Зенит», который, казалось, золото должен был забрать, ничего не показывает в последнее время. Так что возможность выиграть чемпионат есть у всех, в том числе и у красно-белых. Я верю в Кононова, как тренера со спартаковским видением футбола.

От сборной жду выхода на Евро-2020

Считаю, что в будущем году будет очень интересно следить за работой Кононова и Виктора Гончаренко. Последний более всех тренеров РПЛ повлиял в 2018-м на игру своей команды, практически полностью ее перестроив с группой новых молодых исполнителей. У него команды играют здорово. Даже Федора Чалова, который является зависимым форвардом, он сумел встроить в свою модель игры таким образом, что тот стал лучшим бомбардиром года.

По персоналиям лично мне наиболее интересно будет следить за прогрессом молодых футболистов, в первую очередь созидателей – Ильзата Ахметова и Алексея Миранчука. Как бывший крайний защитник, с интересом буду наблюдать за прогрессом Николая Рассказова. Из всех молодых парней, которым дал шанс Массимо Каррера, он единственный играет при всех тренерах.

От сборной России в 2019 году жду выхода в финальный раунд чемпионата Европы. Сборной Бельгии я отдаю первое место в группе, но все остальные нам однозначно по зубам. Наша команда долгое время находилась в загоне, но после чемпионата мира распустила крылья, и нам уже даже шведы не страшны. И проиграли мы им только потому, что у нас основного состава не было. Иначе мы прошли бы дальше.

Как бы мы – специалисты и болельщики – ни ругали наших футболистов за то, что они не умеют играть, все равно будем продолжать переживать за свои команды и свою сборную. И в наступающем году я хочу пожелать, чтобы в России не угас тот всплеск детского футбола и вообще интереса к игре, который подарила нам своим выступлением на чемпионате мира наша сборная. Чтобы его не погасили сами футболисты сборной, потому что именно по ним определяется уровень развития футбола в стране. Чтобы в рейтинге ФИФА они вернулись на высокие места.

Чтобы сами действующие лица захватывали нас зрелищем. Сейчас на стадионы народ ходит, как в торговые центры, потусоваться, потому что это пока что-то новое, а не из-за игры команд. А хотелось бы, чтобы туда ходили на спектакль.