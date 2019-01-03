Трансферное задание на зиму. «Зенит»: усиления требуют все линии

Футбол 03 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Нынешней зимой Семаку требуется избавиться от багажа Манчини, усилить оборону, удержать Паредеса и найти напарника Дзюбе.

УСИЛЕНИЕ

Поразительно, но самую укомплектованную команду России в ближайшие полгода, включающие зимнее и летнее трансферные окна, с большой степенью вероятности ждет масштабная кадровая революция. Усиление Сергею Семаку требуется в каждой линии, за исключением вратарской. А самые большие изменения ожидают оборону, где нужны футболисты на все позиции – на оба фланга (в первую очередь) и в центр обороны (в случае отъезда Бранислава Ивановича или Луиша Нету, чьи контракты истекают летом).

Также «Зениту» предстоит найти Артему Дзюбе партнера соответствующего уровня и разобраться в центре полузащиты, где прослеживается избыток не устраивающих Семака футболистов при дефиците подходящих под его игровую философию.

Оборона

На флангах обороны осенью Семак перепробовал массу вариантов – 36-летний Александр Анюков появлялся осенью и слева, и справа, и в центре обороны. Но все равно фланги у команды проседают. Анюкову не хватает скорости, Игорю Смольникову – оборонительных навыков, а Эльмиру Набиуллину, наоборот, атакующих. Последний начинал сезон в статусе основного левого защитника, но в итоге настолько разочаровал наставника, что с начала октября не вышел ни в одном матче чемпионата (хотя довольно стабильно играл в Лиге Европы). Семак стал ставить на фланг Евгения Чернова или вовсе играть в три центральных. Сообщалось, что «Зенит» готов переманить из голландского «Витесса» воспитанника армейцев Вячеслава Караваева.

Если проблема флангов уже имеет место быть, то в центре она пока только в перспективе. Здесь все зависит от позиции «Зенита». В современных реалиях при наличии финансового фэйр-плей, конечно, надо использовать любую возможность заработать. Если питерцы не хотят отдавать Ивановича и Нету через полгода бесплатно, придется расстаться с кем-то из них уже сейчас. Вполне вероятно, что в клубе это понимают. Неслучайно появились новости о том, что питерцы интересуются Сверриром Ингасоном из «Ростова» (его трансфер оценивается около €3 млн).

На Ивановича, между прочим, претендует «Барселона», испытывающая временные трудности в связи с травмами Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.

Полузащита

В средней линии у «Зенита» все было бы отлично, если бы не травма Кристиана Нобоа. Благо, его восстановление близится к завершению, и в клубе надеются, что он сможет приступить к тренировкам уже в январе. Однако неясно, сможет ли он сходу вернуться на прежний уровень, так что в опорную зону питерцам нужен еще один квалифицированный игрок.

Ни Матиас Краневиттер, ни Эрнани, ни Клаудио Маркизио, ни тем более Магомед Оздоев осенью не убедили в своей необходимости, да и у Леандро Паредеса озарения случаются через раз. Вопросов не должно быть, наверное, только к Далеру Кузяеву, отыгравшему в 2018 году с учетом игр за сборную более полсотни матчей. Так что новый футболист в эту зону необходим.

В поддержку этой логики сообщения о том, что питерцы рассматривали кандидатуру Александра Головина (кажется, что он идеально подошел бы «Зениту», но в его планы возвращение в Россию пока не входит), связывались с «Лионом» по поводу 21-летнего Люка Тузара (отказ) и с «Сент-Этьеном» по 24-летнему норвежцу Уле Сельнэсу. Последний выступает за сборную Норвегии, в нынешнем сезоне является лидером своего клуба по количеству голевых передач и оценивается около €10 млн.

Нападение

Если бы не стул Александра Кокорина, Дзюбе не пришлось бы пахать всю осень за двоих. Более того, совершенно неясно, чем завершится эта история и когда нападающий-дебошир сможет вернуться к одноклубникам. Еще у Семака есть Антон Заболотный со средней результативностью 234 минуты/гол. Тут комментарии излишни. «Зениту» необходим забивной форвард, но это амплуа в футболе, по традиции, самое дорогостоящее, а правила финансового фэйр-плей еще никто не отменял.

ПОТЕРИ

Серьезной потерей может стать гипотетический отъезд Паредеса. Он действительно квалифицированный футболист, хотя в России периодически ленится напрягать мышцы, и имеет довольно стабильный интерес из Европы. Питерцы, понимая это, не спешат расставаться с дорогостоящим активом и набивают цену. Утверждается, что они имели предложение на $35 млн, но готовы вести переговоры, только если оно потяжелеет до $50 млн. В услугах 24-летнего полузащитника сборной Аргентины заинтересованы финалист Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс», «ПСЖ» и «Милан».

БАЛЛАСТ

У «Зенита» чрезвычайно раздута зарплатная ведомость. Точно пора искать новые клубы не имеющим игровой практики Юрию Лодыгину (1 матч, третий вратарь в команде), Магомеду Оздоеву (9 матчей, но в сумме 211 минут), Матиасу Краневиттеру (12 матчей) и Антону Заболотному (23 матча, из них в основе – 6). Непонятно, вернется ли в футбол пропустивший из-за травмы всю осень Юрий Жирков.

На Оздоева претендуют «Крылья Советов», готовые взять его в аренду, но сам он горит желанием уехать в турецкий «Трабзонспор» и даже подписался в инстаграме на президента клуба Ахмеда Агаоглу. По информации СМИ, идею с этим переходом Агаоглу предложил Гекдениз Карадениз, знакомый с Оздоевым по совместной игре за «Рубин». Также за ним следят «Брюгге», «Гент» и «Сивасспор».

Краневиттер уже не стесняется вслух выражать недовольство количеством игрового времени и хочет в «Ривер Плейт», воспитанником которого является. Хотя бы в аренду. Помимо него победитель Кубка Либертадорес-2018 хочет подписать Эмилиано Ригони, отправленного в аренду в «Аталанту». Сам он тоже поездке в Россию предпочитает возвращение на родину. Ожидается, что у «Ривер Плейт» после продажи лидера Гонсало Мартинеса, признанного лучшим футболистом Южной Америки-2018, будут серьезные средства на этот трансфер. Так что шансы есть. Агент Ригони четко дал понять, что в Петербург его клиент не вернется.