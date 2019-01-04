Трансферное задание на зиму. ЦСКА: сохраниться и продолжить прохождение

Футбол 04 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Молодой армейской команде главное – не потерять, а усилиться можно и за счет внутренних резервов.

УСИЛЕНИЕ

Можно ли усилить нынешний ЦСКА? Вопрос глупый. Применительно к любому клубу планеты ответ на него будет положительным. Усилить можно любой клуб, от красноярского «Енисея» до богатейших «Манчестер Сити» и «Реала». Нужно ли усиливаться? Этот вопрос не менее глуп. Футбольный клуб ради того и существует, чтобы становиться сильнее и выигрывать трофеи. Все это решается очень просто – покупкой новых футболистов которые были бы более сильными, чем те, что есть на контракте в клубе.

Все это подводит нас вплотную к самому правильному вопросу: может ли ЦСКА позволить себе усиление этой зимой и будут ли целесообразными эти покупки?

Начнем по порядку. Какая линия требует усиления? По-хорошему армейцам нужен один форвард вместо постоянно травмированного Абеля Эрнандеса – на подстраховку Федору Чалову. Кроме того неплохо было бы прикупить себе хорошего центрального защитника, а то в выздоровление Виктора Васина уже совсем не верится, а полагаться на Никиту Чернова как-то боязно. В полузащите у ЦСКА все более или менее в порядке.

Теперь еще один хороший вопрос: как вы думаете сколько будут стоит конкурентоспособные защитник с нападающим, которые могли бы занять место в основе ЦСКА? Дорого. Особенно зимой, когда клубы с огромной неохотой будут отпускать игроков в середине сезона. Есть ли у ЦСКА деньги? Есть, но их не так много. Да и зимние приобретения красно-синие практикуют редко, обычно полагаясь на селекционную работу, проведенную летом.

Так что, ЦСКА скорее всего этой зимой усилится, но исключительно за счет внутренних резервов. Что касается нападения… Во-первых, еще не до конца адаптировался и раскрылся японский форвард Такума Нисимура. Во-вторых, весной наконец-то сможет начать играть 18-летний малийский вундеркинд Лассана Н’Диайе. Да и на Эрнандесе еще рано ставить крест. Во всяком случае, в ЦСКА на него рассчитывают, раз не разрывают контракт при возможности сделать это.

С защитой дела обстоят хуже. Можно надеяться на Чернова, но это опасно. Можно рассчитывать на возвращение Васина, но это тоже – не самый надежный выход. Можно прикрываться универсальным Кириллом Набабкиным, но это – тоже не идеальный вариант. Усиление необходимо, но и существующих резервов может хватить, ведь у ЦСКА остается лишь один турнир – чемпионат России.

ПОТЕРИ

Пока ЦСКА не планирует никого терять. Вообще еще менее охотно, чем покупать кого-то зимой, ЦСКА кого-то отпускает в межсезонье. Это происходит только в исключительных случаев.

Другое дело, что планировать можно что угодно, но в любой момент может поступить предложение от которого невозможно будет отказаться. Условные 15 млн евро за Чалова, или вариант с серией А или английской премьер-лигой для Ахметова… А ведь такие слухи ходят, и очень даже настойчиво.

В любом случае, все это – вилами по воде. В отличие от того же «Спартака», у которого список игроков на выход уже переполнен, армейцы не планируют никого продавать или даже отдавать в аренду.

БАЛЛАСТ

Не самое приятное слово мы выбрали для нашей рубрики. Да и в ЦСКА редко появляются футболисты, которых можно им окрестить.

Пока больше остальных под такое определение подходит Абель Эрнандес. Уругвайский форвард разочаровал в первой части сезона. Но вряд ли можно сказать, что он тянул команду вниз, да и зарплата у него не такая высокая, чтобы бить тревогу раньше времени.

Отчасти разочаровал Алан Дзагоев. Чем дальше, тем больше времени талантливый полузащитник проводит в лазарете. А ведь на него, в отличие от Эрнандеса, в клубе рассчитывали. Виктор Гончаренко уже почти не скрывает своего раздражения постоянными травмами футболиста. Летом у Дзагоева истекает срок действия контракта и ему лучше доказать ЦСКА, что соглашение стоит продлевать.

У Виктора Васина для бездействия есть веская причина – разрыв крестообразных связок. Травма травмой, но обычный срок восстановления после разрыва «крестов» составляет полгода. Васин лечится с февраля. Если весной он все еще не будет готов играть, есть большая вероятность, что ЦСКА просто разорвет с ним контракт.