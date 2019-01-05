«Краснодару» не очень нужны усиления. Но вопрос с лимитом необходимо решить

Футбол 05 января 2019 15:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – об отсутствии необходимости усиления для «Краснодара».

У «КРАСНОДАРА» ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Перед паузой в чемпионате возникли слухи, что «Спартак» интересуется Шарлем Каборе, а «Зениту» нравится Кристиан Рамирес. Эти футболисты входят в пул лидеров «Краснодара», терять их на вторую половину сезона, где возможно все – от сказочной победы в Лиге Европы до вполне реального чемпионства – просто нельзя. Команда Мурада Мусаева наконец-то превратилась в монолит, да еще и с характером. Возможно потому что после ухода Федора Смолова коллективу пришлось заново самоопределиться. А возможно по каким-то другим причинам.

Состав у «Краснодара» почти идеальный. С оговорками на наш чемпионат и не самое большое количество матчей даже с учетом еврокубков. Существуют проблемы с лимитом из-за отсидки Павла Мамаева, и кто знает, где был бы «Краснодар» не получи Ари российский паспорт. Как выходить из ситуации с легионерами, вообще непонятно. Если со второй части сезона белорусы перестанут считаться иностранцами, проблема смягчится из-за статуса капитана Александра Мартыновича. Фрагментарно закрыть вопрос могут воспитанники, но в долгую это вряд ли сработает.

НУЖНО ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТЫ С ЛИДЕРАМИ

Летом контракты истекают у важных Мартыновича, Сергея Петрова, Шарля Каборе. Маурисио Перейры и Ари. Скорее всего часть футболистов продлит соглашение на сборах. Но сейчас самый лучший момент для торгов. Системообразующие игроки легко могут заломить повышенный ценник на свои услуги, ведь «Краснодар» идет вторым и всего на очко отстает от «Зенита». Клубу придется выбирать: ссориться с теми, кто может привести к чемпионству, или идти на уступки и не жалеть денег на новые контракты.

Контрактные склоки на самом важном этапе сезона могут помешать. Вряд ли Владимир Хашиг или Сергей Галицкий очень этого хотят. Делать в любом случае что-то нужно, иначе Каборе, Ари и Перейра быстро найдут себе новые клубы. Если футболисты заключат предварительные соглашения с кем-то из конкурентом по РПЛ, это автоматом повлияет на мотивацию игрока в матчах против будущего нового места работы.

СЛИТЬ ШИШКИНА И КУЭВУ, ПОДПИСАТЬ ОЛЬССОНА И ЕРЕМЕНКО?

Несмотря на более-менее сбалансированный состав, «Краснодар» упоминается прессой в трансферных новостях. Команда слила Романа Шишкина в «Крылья Советов» и отказалась отдавать Кристиана Куэву в аренду «Индепендьенте». Зато поговаривают о возможном приобретении классного защитника Сверрира Ингассона, «Ростов» вроде бы готов продать исландца за 3 миллиона евро.

«Бешикташ» несколько раз контактировал с «Краснодаром». Турки хотели подписать Каборе и получили отказ, а также есть вероятность, что в Стамбул уедет воспитанник «быков» Николай Комличенко, разрывающий чемпионат Чехии за «Младу-Болеслав». Согласно сообщениям бывшего спортивного директора «Краснодара» Алексея Зинина, в Краснодар может приехать Роман Еременко – экс-лидер ЦСКА, впустую отыгравший половину осени в «Спартаке».

Главный трансферный интерес «Краснодара» этой зимой связан с полузащитником АИКа Кристоффером Ольссоном. Швед давно интересен российским клубам, а его агент уверяет, что его клиента хотят забрать большие клубы из пяти европейских стран. «Краснодар» вторым после ЦСКА стал осваивать скандинавский рынок, все помнят истории Классона, Сигурдссона и Страндберга. Возможно что-то получится и в этот раз. В СМИ звучит сумма в 5,5 миллионов за 23-летнюю звезду шведского футбола.