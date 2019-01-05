Трансферное задание на зиму. «Спартак»: скинуть балласт и укрепить центр обороны

Футбол 05 января 2019 17:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Красно-белые одними из первых в РПЛ приступили к комплектации состава. Из Бразилии выписан защитник Айтон, теперь нужны центрбэк и форвард.

УСИЛЕНИЕ

После того, как новый Олег Кононов ознакомился с футболистами, было принято решение перетасовать имеющийся состав. Зимой команду должны покинуть возрастные Александр Самедов (уже покинул команду - прим.ред.), Роман Еременко, Сальваторе Боккетти и Ивелин Попов (всем – за 30), а также не раскрывшие свой потенциал воспитанники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев (видимо, временно).

Вместо них спартаковцы приобрели защитника Айртона Лукаса и двух молодых полузащитников «Чертаново» Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Задачи до закрытия трансферного окна – найти центрального защитника, центрального полузащитника и форварда.

Оборона

Еще в декабре 2018 года «Спартак» объявил о подписании контракта с левым защитником «Флуминенсе» Айртоном Лукасом (стоимость трансфера – €7 млн). Теперь у Дмитрия Комбарова, считающегося самым слабым звеном в оборонительных построениях красно-белых, появился реальный конкурент, а Лоренсо Мельгарехо, изредка подменявший россиянина, окончательно вернется в среднюю линию.

В связи с планирующимся отъездом Боккетти москвичи находятся в поиске четвертого центрального защитника (в команде остаются Георгий Джикия, Илья Кутепов и Самюэль Жиго, завершающий восстановление после травмы крестообразных связок). Уже объявлено о том, что на первый январский сбор с первой командой отправятся 21-летние воспитанники Илья Гапонов и Артем Мамин (оба – центрбэки).

Также спартаковцы рассматривают кандидатуры 24-летнего защитника сборной Чили Гильермо Марипана из «Алавеса», привлекшего внимание «Ромы», «Фенербахче», «Краснодара», «Локомотива» и даже «Барселоны», и 23-летнего тунисца Дилана Бронна из «Гента» (им также интересуются «Лион», «Сассуоло» и «Галатасарай»). Трансферы обоих оцениваются в € 3-5 млн.

Полузащита

В средней линии красно-белые неплохо укомплектованы и осенью имели больше трудностей с переизбытком центральных атакующих и правого полузащитников. С отъездом Еременко, Джано, Попова и Самедова этот вопрос будет решен. Однако «Спартаку» следовало бы укрепить центр полузащиты, где под конец осени они испытывали колоссальные трудности.

У Олега Кононова в распоряжении остаются Лукас Фернандо, Денис Глушаков и Роман Зобнин, но четвертый футболист в центр поля однозначно не помешал бы – травма или дисквалификация хотя бы одного из тройки игроков лишит наставника вариативности и увеличит давление на двоих оставшихся. Поэтому отнюдь не стал бы лишним 22-летний хавбек «Рубина» Игорь Коновалов, «выстреливший» минувшей осенью. Его стоимость также вполне подъемная – около €3 млн.

Сообщалось также, что красно-белые хотели вернуть из «Ростова» своего воспитанника Аяза Гулиева, недальновидно проданного летом за €500 тыс. 22-летний полузащитник совершил пока главный поступок января, отказавшись возвращаться родной клуб и таким образом щелкнув по носу своего бывшего работодателя. Действительно, зачем ему возвращаться, если в Москве его не ценили, а в Ростове он получил место в основе и за полгода увеличил трансферную стоимость в шесть раз (до €3 млн), став одним из открытий РПЛ?

Сообщалось также, что «Севилья» готова продать обратно в «Спартак» Квинси Промеса, бывшего лидером клуба с 2014 года по лето-2018, но в это верится с трудом. Ни голландец не захочет ехать в Россию из одного из ведущих европейских чемпионатов, ни «Спартак» не станет вкладывать почти €20 млн за 27-летнего футболиста, которого вряд ли сможет с успехом перепродать. Да и нынешняя форма Квинси вызывает много вопросов.

Нападение

С переходом на игру в два нападающих «Спартаку» требуется как минимум третий форвард. Косвенным доказательством тому, что руководство красно-белых считает так же, сообщения в СМИ об интересе москвичей к Маноло Габбьядини из «Саутгемптона» и Кирилу Деспотову (именно так – с одной «л») из софийского ЦСКА.

Бывший нападающий сборной Италии опытен, сравнительно недорог (€10 млн против €18 млн на пике карьеры в 2015-м) и находится в поисках нового дома из-за раздутого состава «святых». Молодой болгарин интересен высокой результативностью на местном уровне (10 голов и 11 передач в 22 матчах текущего сезона), большими перспективами и относительно невысокой трансферной стоимостью – около €4 млн.

ПОТЕРИ

Настоящей потерей может стать отъезд Луиса Адриано, имеющего несколько предложений из-за рубежа. Впрочем, агент нападающего отрицает возможность продажи бразильца и утверждает, что его будущее связано со «Спартаком». В клубе также не горят желанием расставаться с опытным и мастеровитым игроком, тем более что кроме него в распоряжении Кононова остается только Зе Луиш. Если Адриано все же уедет, красно-белым потребуются как минимум два форварда, чтобы сохранить текущую игровую модель.

Не исключено, что на правах аренды уедет в «Динамо» Александр Ташаев, со скандалом выдернутый из стана бело-голубых минувшим летом. Сходу повторить путь Романа Зобнина у Ташаева не получилось, и вполне вероятно, что он отправится за игровой практикой в родную команду. Так как Самедов покинул команду, вполне вероятно, что у Ташаева появится больше игрового времени, а значит, есть смысл рискнуть.

БАЛЛАСТ

Тут и гадать нечего. Еще в середине декабря стало известно, с кем «Спартак» хочет расстаться. Джано на правах аренды до конца сезона может оказаться в «Витессе», в чьем переходе, по уверениям СМИ, заинтересован лично Леонид Слуцкий. Другим претендентом на полузащитника называются «Крылья Советов» (аренда). Также самарцы готовы арендовать Тимофеева, этот переход практически «на мази».

Несколько предложений есть и у Попова, в том числе из Китая. Курбан Бердыев хотел бы видеть его в «Рубине», где болгарин играл прошлой весной, но вряд ли казанцы осилят финансовые запросы «Спартака» и самого футболиста. Еще один вариант – «Ростов», готовый подписать заодно и Романа Еременко.

Выставленный на трансфер Боккетти продолжает поиски нового клуба, хотя агент итальянца во всех данных интервью подчеркивает, что его клиент не хочет покидать стан красно-белых.