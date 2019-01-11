Азбука Андронова. «Б» - Бомбардир: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 11 января 2019 20:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.



Давно прошли времена, когда 20 результативных ударов за сезон считались для российского чемпионата нормой. С годами он становился все более закрытым, и пусть феноменальный результат Сейду Думбия (28 голов) не вводит вас в заблуждение. Это было в так называемом «переходном», полуторном по своей сути чемпионате-2011/12. В XXI веке только Веллитону (2009) удалось забить больше - 21. Вагнер Лав (2008) и Федор Смолов (2016/17) останавливались ровно на отметке в 20 пораженных мишеней. В лихие 90-е все было совсем иначе - только что теперь вспоминать времена, когда трава была зеленее.

Интересный факт - в последние годы бомбардирская корона доставалась либо игроку (как правило - легионеру), значительно превосходившему всех по мастерству (такими были Промес, Халк и Вагнер Лав), либо тому, на кого играла вся команда (Павлюченко, Смолов и Веллитон).

Ничего подобного сейчас ожидать не приходится. Таблицу лучших снайперов возглавляет армеец Федор Чалов, игрок, чья карьера, по-большому счету, только начинается. Определять его в одну из этих категорий - было бы неправильно. 9 мячей, проведенных Чаловым в 17 встречах - результат не великий. Возможно, он сможет забить 15, но 20 - очень вряд ли.

Следующий в списке - Зе Луиш (7 голов в 14 играх). Тоже «идет на 15», но тут уж слишком многие факторы для нас неведомы. Будет ли он всегда играть в основе, например?

К слову, практически всегда лучшие бомбардиры чемпионата были и штатными пенальтистами своих команд. Чалов с точки забил однажды, Зе Луиш - дважды. Но в их командах есть Влашич и Комбаров (прошу громко не смеяться).

Далее - трио из «Краснодара». Ари (6), Классон (6), и юный Магомед-Шапи Сулейманов (5). Кстати, по 4 мяча на счету Игнатьева и Вандерсона. В командах с столь обширным списком голеадоров - лучшие бомбардиры случаются редко. Кто из них пенальтист - тоже неизвестно. За 17 матчей «Краснодар» лишь раз забил «с точки» - сделал это Павел Мамаев. Кому и когда он забьет пенальти в следующий раз - неизвестно.

Было бы неправильно говорить о том, что в России разучились забивать. Во-первых, все-таки сошло поколение Павлюченко, Гусева, Кириченко, Лоськова и Кержакова. Во-вторых, никаких Халков и Промесов в ближайшее время в РПЛ ждать не стоит - иные времена. Поговаривают, может вернуться Вагнер Лав, но ему уже 34...

Изменился и сам футбол. Веллитон сегодня вряд ли бы смог играть, как тогда. Тем более - сложно представить себе успех форвардов, похожих на Романа Адамова или Дмитрия Вязьмикина. Не говоря уж о Викторе Панченко.

Внимательный читатель заметил - в тексте ни разу не упомянуты нападающие сборной России на ЧМ-2018. Увы, именно оттуда начались злоключения Федора Смолова, становившегося лучшим бомбардиром 2 раза подряд. Невнятный чемпионат, скандал с аварией, спешный трансфер в «Локомотив»... Ждать от Федора подвигов я бы не стал - ему бы в себя вернуться.

А вот Артем Дзюба еще вполне может все наверстать. Пока у него 5 результативных ударов. Всего то «-4» от Чалова и «-2» от Зе Луиша. Как он может бить пенальти - известно. В первой части чемпионата он, очевидно, «бродил» после феерического ЧМ-2018. Если «Зенит» найдет свою игру, а Дзюба будет хорошо готов - он вполне может выиграть эту гонку.

Тем более, такого звания у него еще нет.

Но все-таки хочется пожелать нашим голеадорам чисел чуть побольше. Посмотрите, на Харри Кейна - вгоняет из своей пушки без устали направо и налево. Впрочем, не будем брюзжать. Хорошо вам пройти сборы, бомбардиры!