«Спартак» готовят к продаже? 5 версий вывода народной команды из офшоров

Футбол 11 января 2019 21:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Команда, раньше принадлежавшая анонимной компании из офшоров теперь будет платить налоги в России.

Как будто судебного дела капитана, массовой закупки и массового избавления от балласта было мало: в «Спартаке» вновь бомбануло. Стало известно, что в красно-белом клубе сменилась структура владения.

Раньше почти 70% акций «Спартака» принадлежали анонимной компании Moran Trading Resources, зарегистрированной на Британских Виргинских островах – крупнейшем в мире офшоре, в котором не надо платить налоги. Еще 30,56% принадлежали компании связанной с Андреем Червиченко. Теперь все изменилось.

Так чей же «Спартак»?

Те самые почти 70% акций вернулись в Россию. Их между собой разделили две компании: «Спорт-Холдинг» и Капитальные активы». Первой принадлежит 47,44% акций «Спартака», второй – 22% акций. Зачем нужно это разделение – неизвестно, ведь обе компании, спрятанные в структуры других более крупных компаний, как матрешки, по сути принадлежат двум персонам, которые и так связывали с красно-белым клубом: миллиардерам и нефтяным магнатам Леониду Федуну и Вагиту Алекперову. Интересно, что из этих почти 70% больше акций принадлежит не Леониду Федуну, которого до последнего времени все уверенно называли владельцем «Спартака», а Алекперову – 36,7%. Федуну причитается 32,7%.

Компания, владевшая 30,56% акций в 2018 году была ликвидирована, а акции перешли к некоему частному лицу, имя которого не указывается. Им может быть и Вагит Алекперов, и Леонид Федун, а может быть и Андрей Червиченко, который, правда, какое-либо отношение к «Спартаку» в последние 15 лет категорически отрицает.

Структура владения «Спартаком» - штука интересная, но еще интереснее было бы узнать, зачем владельцам, которые с 2003 года успешно уводили свои активы от российских налогов, вдруг понадобилось возвращать их в Россию, где эти самые налоги только выросли?

Этот вопрос мы задали профессору экономики Никите Кричевскому:

- Конечно, только собственник может пояснить, зачем это сделано. Но иллюзий никто не питает: вряд ли клуб, с 2003 года успешно уклонявшийся от уплаты налогов, перешел целиком в российскую юрисдикцию исключительно из патриотических соображений. К тому же сделал он это как раз к моменту повышения этих самых налогов, - считает профессор.

Обычная деофшоризация

Мы тоже не верим в патриотические настроения господ Федуна и Алекперова, но все же такую версию исключать нельзя. И правда, существует вероятность, что перевод «Спартака» под российскую юрисдикцию – обычная деофшоризация. Может быть, это сделано из патриотических побуждений, а может быть бизнесмены знают что-то, чего не знаем мы, например что-то об устрожении законодательства по отношению к офшорным компаниям, которые действуют на российском рынке. В любом случае эта версия – самая слабая.

Подготовка к санкциям

Вторая версия вывода «Спартака» из офшоров – подготовка к новой волне западных санкций по отношению к нашей стране. Виргинские острова, о которых шла речь выше, не просто так называются Британскими. Если Британия введет санкции по отношению к Федуну и/или Алекперову, которым скорее всего и принадлежала компания Moran Trading Resources, то никто не поручится за сохранность их активов, подпадающих под юрисдикцию королевства Великобритания. Версия вполне себе правдоподобна.

Подготовка к IPO

Версия не из самых сильных – подготовка «Спартака» к выходу на биржу, или как это называют экономисты – к выходу на IPO. Этим Леонид Федун грезит уже очень давно, но каждый раз выход откладывается по разным причинам. Чтобы гарантировать компании, выходящей на IPO больший приток инвестиций, в чем владельцы, конечно, заинтересованы, нелишним будет сделать компанию более прозрачной, что и происходит с деофшоризацией активов. Но при выходе на IPO следовало бы ожидать объединения всех красно-белых активов с целью повысить ценность компании, а, например, стадион «Открытие Арена», как принадлежал совершенно другому юридическому лицу, так и продолжает ему принадлежать. Изменения могут произойти в любой момент, но пока сохраняется статус-кво.

- Можно предположить вариант с выходом на IPO. Несколько лет назад «Спартак» об этом заводил речь, но потом тема как-то ушла. А перспективы были бы неплохие: есть имиджевый статус «народной команды», при правильном пиар-сопровождении этот статус можно было бы хорошо монетизировать, - уверен Никита Кричевский.

Подготовка к продаже

Весьма правдоподобный вариант – подготовка «Спартака» к продаже. Об этом говорят, пожалуй, на протяжении всего времени, что Леонид Федун владеет клубом. Сам процесс продажи не зависит от того, как оформлена компания, в офшорах, или нет, но клиент гораздо охотнее пойдет на сделку при максимальной прозрачности актива, который приобретает. Да и аудит такой компании провести будет попроще. А без аудита при покупке – никак. И все равно, нас гложут смутные сомнения… Вряд ли Федун с Алекперовым стали бы соглашаться платить российские налоги просто для того, чтобы облегчить процесс продажи клуба. Да и новому владельцу дополнительные расходы на налоги ни к чему. Если только…

Подготовка к продаже лицу, находящемуся под санкциями

…Если только «Спартак» не покупает лицо, уже находящееся под санкциями. Тогда ему как-то не комильфо владеть активами в той стране, где их могут заморозить. В этом случае вариант с продажей «Спартака» начинает играть новыми красками – уже и деофшоризация к месту и готовность платить налоги в России вполне объяснима. Что произойдет на самом деле? Как уже сказал профессор Кричевский, «только собственник может пояснить, зачем это сделано». Так что, поживем увидим.