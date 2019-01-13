Евгений Ловчев: Для Измайлова главное – хорошо выглядеть в глазах Федуна

Футбол 13 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о трансферной политике «Спартака» нынешней зимой и в последние годы.

«КАРРЕРА НЕ ДОКАЗАЛ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ТРАНСФЕРНЫХ ВОПРОСАХ»

Трансферную политику «Спартака» определяют два человека – президент Леонид Федун, как человек, дающий деньги, и главный исполнитель его воли – генеральный директор. В начале 2010-х эту должность занимал Валерий Карпин (он отрядил часть своих полномочий главе селекционного отдела Дмитрию Попову), затем были Роман Асхабадзе и Сергей Родионов. Сейчас исполняющим обязанности генерального стал Наиль Измайлов.

Ключевым для трансферной политики клуба стало поражение на «Открытие Арене» от ЦСКА со счетом 0:4 в мае 2015 года, при Мурате Якине. После этого Федун вышел к прессе и сказал о том, что отходит в сторону и дает возможность руководить клубом профессионалам. Олицетворять новую стратегию стал Родионов, сменивший Асхабадзе (такой большой в футболе человек, что с тех пор нигде так и не засветился). Но проблема в том, что в клубе по-прежнему финансовая и спортивная сторона идут порознь. Меняются генеральные директора и главные тренеры, а ведь у них различный взгляд на футбол и, соответственно, на трансферную политику.

Тренерам же зачастую не по нраву, когда вопросы комплектации решаются без них. Только по-настоящему авторитетным и опытным тренерам в Европе позволяют решать подобные вопросы. Таким как Жозе Моуринью, который имеет право прийти и требовать того или иного футболиста. В «Спартаке» нечто похожее произошло с Массимо Каррерой, получившим карт-бланш. Но разве предыдущей своей работой он доказал свою состоятельность в трансферном вопросе? Раз в год, как мы знаем, и палка стреляет.

Вот Арсен Венгер в «Арсенале» доказал свою состоятельность, как скаута. Я говорю не о титулах и трофеях, а именно об умной комплектации состава. У француза всегда были хорошие игроки, а клуб помимо довольно высоких результатов демонстрировал и финансовое благополучие. То же можно сказать о сэре Алексе Фергюсоне. «Спартак» же в этом отношении шарахается из стороны в сторону.

«КЛУБНЫЕ ДЕНЬГИ НА ПЕТКОВИЧА ПОТРАТИЛ КАРРЕРА»

Например, кто тот умник, который потратил клубные деньги за приглашение Марко Петковича? Лично мне, как не последнему в прошлом защитнику, с первого дня было видно, что этот парень пустой абсолютно, в отличие от Николая Рассказова. В результате он просидел полтора года на скамейке запасных и дождался расторжения контракта. Я задавал этот вопрос Измайлову, и он мне ответил: «Ты что, не понимаешь? Его пригласил Каррера». То есть он расписался в самоустранении от трансферных вопросов. А через год Каррера уволен. Какая здесь может быть трансферная политика? А все потому, что в клубе нет человека вроде Николая Старостина, который определял бы жизнь и стиль «Спартака» во всех аспектах. Впрочем, кроме Евгения Гинера и Сергея Галицкого, таких людей в России больше нет.

Если говорить о тех, кто покидает клуб нынешней зимой, можно взять в пример Александра Самедова. Когда его брали, я думал: «Зачем?», но он принес в чемпионском сезоне много пользы и сыграл важную роль в довольно-таки успешном выступлении сборной России на ЧМ-2018. Он свой трансфер окупил однозначно. И почему с этим парнем надо плохо поступать? Его можно было загнобить, оставить на лавке, отправить в дубль и платить кучу денег в ближайшие полгода. Вместо этого с ним расстались красиво и полюбовно.

Почему нельзя было его продать за минимальные деньги? У российских клубов все меньше денег, поэтому продать его за наличные было бы проблематично.

Или возьмем плеймейкеров Романа Еременко, Джано Ананидзе и Ивелина Попова. У каждого из них свои причины для отъезда. Грузина замучили травмы, болгарину требуется доверие, которого он в полной мере не получил, история Еременко – это вообще история про Карреру и Трабукки. И у каждого не получалось. Так что все логично. Недавно был в эфире с Андреем Аршавиным, и он очень правильно сказал, что все эти расставания со стороны Олега Кононова и «Спартака» логичны. Кононов только пришел и стал избавляться от игроков, которые не будут проходить в состав. Зачем ему недовольные игроки на скамейке запасных, которые получают большие деньги и с каждым годом становится все старше?

К тому же «Спартак», расставшись с высокооплачиваемыми футболистами, разгрузил зарплатную ведомость, то есть сэкономил. Да, не продал футболистов с прибылью, но заметно сократил издержки. Уверен, что это правильный ход с точки зрения очищения внутренней атмосферы в «Спартаке», что на сегодняшний день являлось ключевой задачей после того, что произошло в 2018 году.

«СПАРТАК» СТАЛ ПОКУПАТЬ МОЛОДЫХ, ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

В нынешнем сезоне из всех подписанных клубом футболистов только Еременко было более 25 лет, при этом средний возраст проданных игроков – ровно 30. Это говорит об изменении трансферных принципов. Действительно, «Спартак» стал покупать в основном молодых футболистов, и это, безусловно, правильная политика. Или футболист закрепится в составе и принесет пользу, или будет перепродан с минимальными рисками. Все клубы должны так действовать. Только что ЦСКА в очередной раз показал эффективность подобной модели и оказался даже интереснее самого себя годовой давности.

Если игрок не проходит в основу, но в перспективе может прибавить, его надо отдавать в аренду. Здесь показательная история произошла с Аязом Гулиевым. Летом он был продан в «Ростов» за €500 тыс., а спустя полгода выкуплен обратно за сумму в два раза больше. Это говорит о том, что со своими молодыми игроками «Спартак» работает слабо.

«СПАРТАК» ЖИВЕТ НА СЧЕТ «ЛУКОЙЛА». В ЭТОМ ПРИЧИНЫ РАЗВРАТА»

Чем объясняется, что два предыдущих сезона «Спартак» терял на трансферах более €20 млн ежегодно? Потому что у клуба не было четкой трансферной политики. Как происходило раньше? Приходит условный Якин и говорит, что ему нужен правый защитник. Ему выкатывают список из свободных агентов. А в ЦСКА всегда понимали, что делают ставку на молодых, выращивают и перепродают. На эти средства и живут (но в этих молодых еще надо попасть). А «Спартак» живет за счет средств «Лукойла» и так скрупулезно расходы не считает.

Поэтому если сравнить, за сколько «Спартак» приобретает, а затем продает одних и тех же игроков, мы увидим, что клуб в солидном минусе. Это значит, что с финансовой точки зрения всех бывших генеральных директоров клуба надо было гнать. И мы вновь возвращаемся к вопросу о том, как живет клуб. При всех вариантах на майках «Спартака» будет написано «Лукойл», и клуб живет за счет этих средств, а у ЦСКА написано «Россети», но это только спонсорский контракт, и клубу приходится жить за счет своих средств.

В этом причины разврата в «Спартаке». Какая у него может быть трансферная политика у Измайлова или Асхабадзе? Для них главное – хорошо выглядеть в глазах Федуна и продержаться еще полгода. Кто дольше проработает в клубе – Измайлов у Федуна или Роман Бабаев у Гинера? Ответ очевиден. То есть Измайлов, Асхабадзе и прочие – временщики.

Кто будет отвечать за то, что €12 млн, отваленных за Педро Рошу, просидели на лавке? Он приходил как раз в тот момент, когда трансферы лежали на плечах Карреры. Так что надо внимательно присмотреться, кто на этом заработал. Это же безобразие. А все потому, что «Лукойл» за спиной.

ПОКУПКИ

Приобретение, стоимость (€млн) Статус Результат Сезон-2014/15 Квинси Промес, 11 молодой талантливый легионер стал одним из лидеров, перепродан за €20 млн Роман Широков, бесплатно опытный мастеровитый россиянин уже через полгода уехал в аренду в «Краснодар» Сезон-2015/16 Зе Луиш, 6,5 перспективный легионер 32 гола в 97 матчах, чемпион России Ивелин Попов, 6 опытный адаптированный к РПЛ легионер за четыре сезона провел 97 матчей, чемпион России, контракт расторгнут Владимир Гранат, бесплатно опытный россиянин через год бесплатно уехал в «Ростов» Лоренсо Мельгарехо, 4,5 опытный адаптированный к РПЛ легионер за три сезона 85 матчей, 15 голов, чемпион России Сезон-2016/17 Фернандо, 12,5 опытный, но еще перспективный легионер ключевой полузащитник в чемпионском и последующих сезонах Роман Зобнин, 3 молодой талантливый россиянин безальтернативная основа клуба и сборной России Андрей Ещенко, бесплатно опытный россиянин на проблемную позицию чемпион России Александр Селихов, 3,5 молодой талантливый россиянин главный претендент на позицию первого номера Александр Самедов, 3,5 опытный россиянин на проблемную позицию, воспитанник Георгий Джикия, 2,35 талантливый россиянин чемпион России, основной защитник клуба и сборной Луис Адриано, бесплатно опытный мастеровитый легионер основной форвард последних лет на пару с Зе Луишем, чемпион России Сезон-2017/18 Педро Роша, 12 молодой талантливый легионер не раскрылся, за полтора сезона провел 18 матчей Георгий Тигиев, 1 молодой россиянин не оправдал надежд, ездит по арендам Марко Петкович, бесплатно легионер не оправдал надежд, сыграл 16 матчей, контракт расторгнут Софьян Ханни, 8 опытный мастеровитый легионер основной полузащитник, за год 2018 провел 31 матч, забил 6 мячей Сезон-2018/19 Самюэль Жиго, 8 мастеровитый, но еще перспективный легионер возможно, лучший защитник РПЛ Александр Ташаев, 1,5 молодой талантливый россиянин в первой части сезона почти не играл Роман Еременко, бесплатно опытный мастеровитый русскоязычный легионер, пропустивший два года из-за дисквалификации риск не оправдался, контракт расторгнут Айртон Лукас, 7 молодой талантливый легионер ? Аяз Гулиев, 1 молодой талантливый россиянин ?

ПРОДАЖИ

Потеря Баланс, €млн Причина Сезон-2014/15 Маджид Уорис +4 молодой легионер не оправдал надежд, прокатился по арендам и был перепродан с прибылью Николас Пареха -7,5 возрастной легионер выпал из основы Марек Сухи -1,3 опытный легионер выпал из основы Веллитон -3,6 (с учетом аренд) некогда лучший бомбардир РПЛ растерял форму и мотивацию и был продан за копейки Деми де Зеув -6 возрастной легионер, выпал из основы Андрей Дикань = очень возрастной россиянин (36 лет на момент отъезда) Сезон-2015/16 Хосе Хурадо +5,6 опытный легионер, получивший хорошее предложение Лукас Барриос -0,1 опытный легионер, не проходящий в основу Вячеслав Кротов +0,5 молодой воспитанник, не пробившийся в основу Динияр Билялетдинов -6,7 возрастной россиянин, потерявший место в основе Патрик Эберт -1,3 опытный легионер, не проходящий в основу Хуан Инсаурральде -3,3 опытный легионер, не проходящий в основу Жоао Карлос -0,75 возрастной легионер Ким Чельстрем -2,25 (с учетом аренд) опытный возрастной легионер, не проходящий в основу Артем Дзюба = лучший воспитанник «Спартака» в XXI веке, будущий герой ЧМ-2018 не договорился с клубом о продлении контракта и бесплатно ушел в «Зенит» «за трофеями» Араз Озбилиз -6,7 опытный легионер, не проходящий в основу Антон Митрюшкин +0,38 воспитанник, не пробившийся в основу Роман Широков = опытный возрастной россиянин, один из лучших полузащитников РПЛ Сезон-2016/17 Сергей Паршивлюк = некогда талантливый воспитанник клуба, потерявший место в основе Владимир Гранат = опытный россиянин, не пробившийся в основу Тино Коста -6,5 возрастной легионер, потерявший место в основе Кирилл Комбаров -4 опытный россиянин, потерявший место в основе Сергей Брызгалов = россиянин, так и не пробившийся в основу Павел Яковлев = воспитанник, так и не пробившийся в основу Юра Мовсисян -4,5 возрастной легионер, потерявший место в основе Ромуло -8 опытный легионер, потерявший место в основе Сезон-2017/18 Сергей Песьяков -0,3 опытный россиянин, не пробившийся в основу Евгений Макеев = опытный россиянин, воспитанник клуба, не пробившийся в основу Сезон-2018/19 Квинси Промес +8,5 легионер, лидер клуба, получивший очень хорошее предложение Сердар Таски -1,5 опытный легионер, отказавшийся продлевать контракт Александр Самедов -3,5 опытный возрастной россиянин, потерявший место в основе Роман Еременко = возрастной легионер, не пробившийся в основу Марко Петкович = опытный легионер, не пробившийся в основу Ивелин Попов -6 возрастной легионер, потерявший место в основе

ТРАНСФЕРНЫЙ БАЛАНС «СПАРТАКА» ПО СЕЗОНАМ*

Сезон Баланс, €млн 2014/15 +2,4 2015/16 -0,32 2016/17 -22,35 2017/18 -21,8 2018/19 +2,5

* - доходы от трансферов минус расходы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ «СПАРТАКА» НА БЫВШИХ ФУТБОЛИСТАХ КЛУБА (ПО СЕЗОНАМ)**

Сезон Баланс, €млн 2014/15 -14,4 2015/16 -14,62 2016/17 -23 2017/18 -0,3 2018/19 -2,5

** - стоимость покупки футболиста минус стоимость продажи. Сезон считается на момент продажи.