Как «Зенит» теряет лидеров: от Аршавина до Халка

Футбол 15 января 2019 17:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Питерцам не впервой расставаться со своими лидерами, поэтому возможный отъезд Леандро Паредеса в «Челси» катастрофой не станет.

Халк (Бразилия)

Возраст: 30 лет

Позиция: правый нападающий

Клуб-покупатель: «Шанхай СИПГ», Китай

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €55,8 млн (+15,8)

Главная звезда в истории питерского клуба – как минимум по уровню популярности и раскрученности имени. «Зенит» отвалил «Порту» за его приглашение до сих пор астрономические для российского футбола €40 млн и магическим образом сумел их даже отбить, продав через четыре сезона на €15 млн дороже.

Значение Халка для «Зенита» сложно переоценить. Достаточно вспомнить, какую могучую связку бразилец составил с Артемом Дзюбой в своем последнем сезоне в Санкт-Петербурге. Почти половину всех мячей будущий российский герой ЧМ-2018 (11 из 23) забил с передач звездного партнера – прочти столько же, сколько за весь следующий сезон (14).

Халк эволюционировал в «Зените», превратившись из безмозглого качка, ставившего только на собственную пробивную мощь, в куда более умного и разностороннего футболиста – 4+4 по системе гол плюс пас в 7 матчах Лиги чемпионов и 17+16 в 27 матчах РПЛ. Столь результативных футболистов после его отъезда в РПЛ не появлялось.

Андрей Аршавин

Возраст: 28 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб-покупатель: «Арсенал», Англия

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €16,5 млн (+16,5)

Лучший российский футболист XXI века уехал покорять Туманный Альбион в 2009 году, уже имея в коллекции кубок УЕФА, бронзовые медали Евро-2008 и золотые – чемпионата России. Ни на игровом поле, ни за его пределами заменить Аршавина, бывшего ко всему прочему еще и клубным воспитанником, было невозможно. Его популярность в городе не знала границ.

Аршавин ушел из «Зенита» в январе 2009 года. Тогда сезон в РПЛ проводился еще по системе «весна – осень», и без своего самого харизматичного лидера питерский клуб финишировал в турнирной таблице ниже казанского «Рубина» и заклятого врага московского «Спартака», пробившись лишь в квалификацию Лиги чемпионов, где оказался слабее французского «Осера».

Аксель Витсель

Возраст: 28 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб-покупатель: «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €20 млн (=)

В сознании российских болельщиков напарник Халка по жизни. Они оба пришли в «Зенит» летом 2012 года, оба обошлись клубу в €40 млн и покинули берега Невы, отправившись на заработки в Китай с разницей в полгода. В плане звездности Витсель оставался в тени бразильца, но играл важнейшую роль в построении командных действий. Вписал себя в историю «Зенита» в качестве автора 1000-го гола клуба в РПЛ.

Потеря моторного полузащитника прямо по ходу сезона негативно сказалась на игре подопечных Луческу, и они вылетели из Лиги Европы в первом же раунде плей-офф от «Андерлехта» (3:1 дома, 0:2 в гостях), после чего четыре раза оступились в шести следующих турах РПЛ. Маурисио и бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хави Гарсия не смогли полноценно восполнить потерю. Шесть побед в семи последних матчах РПЛ позволили питерцам спасти лишь бронзовые медали.

Виктор Жулиано (Бразилия)

Возраст*: 27 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб-покупатель: «Фенербахче», Турция

Стоимость трансфера (прибыль/убыток)**: €7 млн (=)

Бразилец очень ярко стартовал в Петербурге. В восьми первых матчах РПЛ он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи, а также стал главной движущей силой зенитовского фантастического камбэка в Тель-Авиве (4:3 с 0:3 к 77-й минуте, на счету Жулиано гол и три толевые передачи). Выдав еще несколько классных матчей, он стал лучшим футболистом розыгрыша ЛЕ-2016/17 по системе «гол плюс пас» (14 очков в 8 матчах) и наряду с Эдином Джеко стал его лучшим бомбардиром (по 8 голов).

Однако по ходу сезона «Зенит» под руководством Мирчи Луческу с каждым матчем все больше терял легкость и привлекательность, а с ними и массу очков, финишировав в итоге лишь на третьем, лигоевропейском месте. По окончании сезона румына сменил еще более неудачливый Роберто Манчини. Ему Жулиано оказался не нужен, и полузащитник был продан в Турцию.

Поначалу питерцы легко справлялись с отсутствием недавнего лидера атаки и даже разгромили дома будущего чемпиона «Спартак» (5:1), но завалили концовку осенней части чемпионата и уже не пришли в себя, завершив сезон на почти позорном для себя пятом месте. До того момента «Зенит» на протяжении 10 лет не покидал пьедестал почета.

Анатолий Тимощук

Возраст: 30 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб-покупатель: «Бавария», Мюнхен

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €11 млн (-3,5)

Ключевой футболист «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА-2007/08, и один из лучших опорников своего поколения. Благодаря неуступчивому характеру и невероятной трудоспособности чуть ли не в одиночку подчищал за партнерами. Вместе с Константином Зыряновым и Игорем Денисовым составлял мощнейший кулак в центре поля.

Через год после европейского триумфа уехал в мюнхенскую «Баварию», оставив центр поля на Зырянова, Денисова, Игоря Семшова, Сергея Семака, Виктора Файзулина и Романа Широкова. В принципе, питерцы довольно безболезненно пережили это расставание – слишком уж хороший выбор исполнителей был у них в те годы.

Александр Кержаков

Возраст: 24 года

Позиция: нападающий

Клуб-покупатель: «Севилья», Испания

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €5 млн (+5)

Лучший бомбардир в истории «Зенита», сборной России и всего российского футбола. Уехал из Петербурга за полтора года до победы в Кубке УЕФА и стал его обладателем на год раньше бывших партнеров.

Как ни странно, расставание получилось почти безболезненным для сине-бело-голубых. Уже в следующем сезоне Павел Погребняк наколотил в Лиге Европы 10 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира, а Кержаков пролетел мимо исторического Евро-2008. Гус Хиддинк предпочел взять на турнир Дмитрия Сычева, Романа Адамова, Ивана Саенко и Романа Павлюченко. Последнему было суждено стать героем турнира и уехать на волне славы в «Тоттенхэм».

Игорь Денисов

Возраст: 29 лет

Позиция: опорный полузащитник

Клуб-покупатель: «Анжи»

Стоимость трансфера (прибыль/убыток): €15 млн (+15)

Самый скандальный российский полузащитник XXI века. Собственный воспитанник «Зенита» блистал в том золотом «Зените» и помимо Кубка УЕФА выиграл с ним три чемпионских звания, но пал жертвой собственного обостренного чувства справедливости. В его понимании. Сверхвысокие зарплаты новичков Халка и Витселя вызвали у полузащитника зависть, и он начал мутить воду в команде, в результате чего был продан в «Анжи».

Расставание оказалось судьбоносным для обеих сторон. Денисов менял «Анжи» на «Динамо» и «Динамо» на «Локомотив», но за пять последующих лет лишь раз взобрался на пьедестал, выиграв золото с «железнодорожниками» в 2018-м. «Зенит» в этот период тоже сдал, выиграв только один чемпионат страны (в 2015-м). Столь же качественного разрушителя с тех пор в опорной зоне питерцев так и не появилось.

*- на момент осуществления трансфера.

** - разница между стоимостью продажи и покупки футболиста «Зенитом».

