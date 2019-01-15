Евгений Бушманов: Для победы в премьер-лиге «Зениту» хватит сил и без Паредеса

Футбол 15 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал новость о возможном отъезде лидера «Зенита» на Туманный Альбион.

– Леандро Паредес – классный футболист?

– Безусловно, он игрок высокого уровня. Это было видно с первых его матчей за «Зенит». На футбольном поле его отличают хорошая техника, отличное видение поля, качественный пас и поставленный удар.

– Верите ли вы в то, что он останется в Санкт-Петербурге?

– Нынешней зимой? Это зависит от многих факторов, и в первую очередь от желания всех сторон – «Зенита», клуба-покупателя и самого Паредеса. Сумеют договориться, уйдет, нет – останется в Петербурге.

– Главным фаворитом на Паредеса называется «Челси». Зачем он синим?

– Хороший футболист не помешает и «Челси». Лондонцы зимой потеряли Сеска Фабрегаса, и им необходим дополнительный игрок в центр полузащиты. Паредес вполне может заменить испанца.

– «Зениту» есть резон расставаться с одним из своих лидеров?

– Нет, конечно. На сегодняшний день Паредес – один из ведущих игроков «Зенита», Сергей Семак ему доверяет. Поэтому вряд ли тренерский штаб хочет, чтобы он ушел из команды. Но чтобы конкретно рассуждать на эту тему, надо знать точно, есть ли по нему конкретное предложение, насколько оно выгодно и каково настроение самого игрока.

– В нынешнем сезоне Паредес принял непосредственное участие в 17 голах «Зенита» и по этому показателю идет третьим, а лидер – Артем Дзюба с 25 голами. Как заменить такого сильного в атаке опорника?

– В «Зените» достаточно футболистов высокой квалификации, но понятно, заменить уехавшего лидера сложно любой команде. В атакующих действиях его мог бы заменить Клаудио Маркизио, который пока еще не показывает пой игры, на которую способен. Объективных причин для этого достаточно, тем не менее пока это так.

По своим качествам способен заменить Паредеса и Кристиан Нобоа. Здесь все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится и вернет ту форму, которая была до травмы. К тому же возраст может дать о себе знать. После 30 лет восстановление от разрыва крестообразных связок проходит еще сложнее. Дай бог, чтобы он восстановился и вернулся на свой прежний уровень.

– Какие трудности испытывает футболист после восстановления от разрыва крестов?

– Как правило, когда начинаешь играть после такой травмы, чувствуешь определенный дискомфорт. У кого-то он проходит быстрее, у кого-то задерживается дольше, но в целом первое время он есть у всех. Даже при том, что ты тренируешься в общей группе, играешь в матчах.

– «Зенит» согласится отдать Паредеса только за очень хорошие деньги. Значит, будет возможность усилить какую-то позицию. В какую линию логичнее всего будет взять игрока?

– Наверное, все-таки самый логичный вариант попробовать заменить аргентинца футболистом сопоставимого уровня на его же позицию, то есть в центр поля. Где такого взять? Возможно, зенитовцы привезут нового полузащитника из Европы.

– При всех своих достоинствах Паредес не лучшим образом действовал в обороне. В этом отношении его отъезд может пойти «Зениту» на пользу»?

– Действия в защите – действительно не сильнейшая его сторона. Но недостатки аргентинец компенсировал своими достоинствами в атаке. Возможно, при более склонном к обороне полузащитнике «Зенит» снизит атакующий крен, но все будет зависеть от того, кем Семак конкретно решит заменить Паредеса, будет ли на эту позицию приобретен новый футболист.

– Скажется ли отъезд Паредеса на перспективах «Зенита» выиграть чемпионат России и хорошо выступить в Лиге Европы?

– Вполне возможно, все-таки речь идет не о рядовом футболисте, а об одном из лидеров. Когда такой важный для командных действий игрок выпадает, всегда можно ждать проблем. С другой стороны, у «Зенита» и без Паредеса хватает футболистов высокого класса, так что на внутренней арене ресурсов вполне может хватить.