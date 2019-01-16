Дмитрий Селюк: «Зениту» имеет смысл подписать Яя Туре

Футбол 16 января 2019 10:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Известный агент Дмитрий Селюк видит две причины, по которым Леандро Паредеса в «Зените» мог бы заменить известный ивуарийский полузащитник Яя Туре.

– Если Паредес уйдет, для питерцев это будет серьезная потеря?

– Я считаю, что за те деньги, которые стоит Паредес, можно найти легионера получше. Верю ли в переход аргентинца в «Челси»? Если честно, такой трансфер выглядел бы странно. Не вижу для лондонцев смысла помогать Питеру с финансовым фэйр-плей за свой счет. Хотя, возможно, Маурицио Сарри с учетом его богатого опыта работы в итальянской серии А и видит Паредеса в составе.

– Кем «Зениту» заменить аргентинца?

– На самом деле рынок полон качественной рабочей силой. Но проблема «Зенита» в том, что клуб постоянно берут хрен знает кого из Латинской Америки. Но лучшие южноамериканцы не поедут в Россию. Здесь оседают только те, кто на фиг никому не нужен в Европе, где этот рынок хорошо освоен.

– Ваш самый звездный клиент – Яя Туре подошел бы «Зениту»? Ему 35 лет. И он сейчас без клуба.

– Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в «Зенит». И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. «Зениту» не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник.

Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнет учиться на тренерских курсах. И из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе – победным, с которым у нынешних лидеров «Зенита» дефицит.

Да и в РПЛ таких футболистов, как Яя, сейчас не найдешь. Какой там еще Паредес…