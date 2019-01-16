От Мхитаряна до Еременко? 6 вариантов замены Паредесу, который уходит в «Челси»

Футбол 16 января 2019 16:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Фабрегас переехал из Лондона в Монако, его в «Челси» заменит Паредес из «Зенита». Теперь уже питерцам нужен игрок на замену.

Два российских олигарха, владеющие европейскими футбольными клубами запустили очередную любопытную цепную реакцию на трансферном рынке, одним из звеньев которой в ближайшее время должен стать питерский «Зенит».

Сеск Фабрегас перешел из «Челси» Романа Абрамовича в «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Главный тренер «аристократов» Маурицио Сарри потребовал замены ушедшему футболисту. Главным претендентом на вакантное место является полузащитник «Зенита» и один из лучших игроков чемпионата России аргентинец Леандро Паредес. За хавбека англичане предлагают порядка 35 млн евро, а сине-бело-голубые стараются торговаться, но все идет к тому, что до конца января сделка будет закрыта.

В этом случае уже «Зениту» понадобится замена самого полезного игрока клуба. Наставник питерцев Сергей Семак и до этого говорил о дефиците футболистов, а теперь уже для давления на руководство, которое затягивает с трансферами, принялся использовать социальные сети.

Но найти полноценную замену Паредесу, да еще и зимой – дело непростое. Либо игрок будет уступать аргентинцу в каких-то качествах, либо успешный кандидат будет стоить совсем уж космических денег.

Мы решили слегка помочь селекционному отделу «Зенита» и подобрали несколько футболистов со схожим с Паредесом функционалом и относительно щадящим ценником. Начнем с тех, к кому «Зенит» и так проявлял интерес.

Ласло Кляйнхаслер

Центрального полузащитника из Венгрии, Ласло Кляйнхайслера, «Зенит» достаточно неожиданно присмотрел в «Астане», за которую сейчас и выступает 24-летний игрок. Благодаря своему рыжему цвету волом он получил прозвище венгерского Скоулза, а за быстрые ноги и по-футбольному светлую голову его из академии Пушкаша сразу взяли в «Видеотон», а оттуда быстро увезли в немецкий «Вердер». В Бундеслиге у молодого венгра дела не пошли и его сначала отдали в аренду, а потом и продали по прописанной заранее опции в «Астану». В казахском клубе Ласло появлялся на поле в 53 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Игрока оценивают в 1,5 млн евро. «Астана» в свое время купила его за 750 тысяч евро.

Уле Сельнес

Еще одно необычное сочетание национальности футболиста и места его трудоустройства – в сферу интересов «Зенита» попал норвежец из французского «Сент-Этьена» Уле Сельнес. В свое время он считался одним из главных талантов Норвегии, но пока смог дорасти только до середняка чемпионата Франции, хоть и с великим прошлым. В этом сезоне «Сент-Этьен» пока прыгает выше головы, а Уле отлично смотрится в центре поля французского клуба. Правда, в отличие от Паредеса, который в «Зените» все же играет ближе к атаке, Уле – более оборонительный хавбек – цепкий, с хорошим первым пасом, но практически бесполезный в атаке. С октября ценник на игрока вырос вдвое и вместо 4 млн евро составляет 8 млн евро. «Сент-Этьен» зимой 2016 года покупал полузащитника из «Русенборга» за 3,2 млн евро.

Игорь Коновалов

Третий футболист из нашего списка, которым уже успел поинтересоваться «Зенит» - полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов. 22-летний футболист отлично проел первую часть сезона и привлек к себе внимание российских топ-клубов и даже тренерского штаба национальной команды. «Рубин» готов расстаться с игроком из-за сложной финансовой ситуации. Вопрос заключается только в том, сможет ли коновалов играть на уровне Паредеса? Кстати, с этим трансфером связана еще одна небольшая сложность: Коновалов – воспитанник «Спартака». Неизвестно, как его переход воспримут фанаты. Трансферная стоимость игрока на данный момент – порядка 3 млн евро. Но «Рубин» вряд ли захочет расставаться с футболистом по номиналу.

Генрих Мхитарян

Еще один игрок, о котором говорили применительно к «Зениту», - капитан сборной Армении Генрих Мхитарян. И речь не об интересе десятилетней давности, когда футболист выбрал не Питер, а Донецк. О том, что «Зенит» хотел бы видеть полузащитника лондонского «Арсенала» в своих рядах сообщил один из армянских журналистов. С точки зрения замены Паредесу, Мхитарян – вариант интересный. Вот только в последнее время он слишком подвержен травмам, и не до конца понятно, в чем дело, в сложной с физической точки зрения английской премьер-лиге, или в здоровье футболиста. На данный момент трансферная стоимость Генриха – 30 млн евро. Учитывая, что высокооплачиваемый игрок частенько просиживает штаны в запасе, «Арсенал» должен быть счастлив отпустить его по номиналу. Вот только нужен ли «Зениту» без пяти дней 30-летний футболист за такие деньги?

Роман Еременко

Зимой совершать трансферы сложно – никто не захочет отпускать важного игрока в середине сезона. Другое дело – найти временный вариант. Идеальным с этой точки зрения выходом для «Зенита» было бы подписание полугодичного контракта с Романом Еременко, которого забраковали в «Спартаке». Роман – классный игрок на позицию Паредеса. В сложившейся у него ситуации он готов идти на контракт с низкой заработной платой и на короткий срок, правда, с перспективой продления на один-два года. Если бы сделка состоялась, футболист получил бы место работы как минимум до лета, когда можно уже серьез заняться поиском вариантов продолжения карьеры, а клуб получил бы высококлассного футболиста, знакомого с российским футболом, на проблемную позицию.

Эсекиэль Паласиос

Один из самых роскошных вариантов замены Паредеса для «Зенита» - 20-летний центральный полузащитник из той же самой Аргентины. Речь о хавбеке «Ривер Плейта» Эсекиэле Паласиосе. Он уже успел стать крепким игроком основы легендарного клуба, завоевать чемпионское звание в Аргентине и стать победителем Кубка Либертадорес, финал которого проходил в Мадриде. В декабре ценник на футболиста подскочил с 3,5 млн евро до 20 млн евро. Пока топ-клубы Европы не спохватились, футболиста можно взять по номиналу, особенно, если ему рекомендуют «Зенит» его приятели-аргентинцы. Для игрока должно быть интересно попасть в клуб с почти гарантированным игровым временем и заманчивыми перспективами в Лиге Европы. У Паласиоса уже есть два матча в составе сборной Аргентины, в которой он дебютировал в сентябре прошлого года. За «Ривер» Эсекиэль успел провести 41 матч, в которых он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Игрок будет стоить немало, но в потенциале принесет клуб еще больше.