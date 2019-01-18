Мацей Рыбус: О смене руководства в «Локо» узнал из твиттера

Футбол 18 января 2019 10:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

29-летний польский полузащитник чемпионов России Мацей Рыбус рассказал о сборах команды в Катаре, где на следующей неделе железнодорожники сыграют с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком», песчаной буре, Василии Кикнадзе и отсутствии новичков.

«НЕ УСПЕВАЮ ДАЖЕ ФИЛЬМ ДОСМОТРЕТЬ»

- Всегда очень трудно войти в рабочий режим после отпуска, - поделился ведущий легионер «Локо» впечатлениями от первых дней тренировок на Ближнем Востоке. - Проводим по два занятия в день. Силовая нагрузка, кардио-упражнения. Вечером больше работы с мячом, играем в футбол, а вот с утра приходится потяжелее.

- Не набрали за время каникул лишнего веса?

- У меня все в норме, лишних килограммов нет. Не знаю точно, как у других ребят. Но на вид у всех вес нормальный. Если кто-то вдруг добавил один килограмм, его спокойно можно скинуть за пару дней на сборах. Вообще, команда в хороших кондициях, с отличным настроением готовится к предсезонному турниру в Катаре.

- Что для вас самое сложное на сборах?

- Есть усталость. Ноги болят. Все-таки мы выполняем тяжелую работу. Нелегко. Свободного времени вообще нет. Повторюсь, у нас проходит по две тренировки в день, нужно еще доехать до поля. Это занимает 25 минут. А потом восстанавливаемся: делаем массажи, плаваем. Первая неделя – самый тяжелый период. Надо это пережить. А потом уже привыкаешь, и становится легче.

- С кем делите номер?

- Мы всегда живем по одному человеку в номере, только молодые ребята селятся вместе. Если выдается немного свободного времени, стараюсь общаться с семьей. А так, даже не успеваю досмотреть фильм, который начал смотреть по дороге в Катар. Называется True Story.

«ДРАКИ И УДАЛЕНИЯ – В ПРОШЛОМ»

- Вы как-то подрались на тренировке в «Тереке», за который тогда выступали, с Джереми Бакилой. Как это случилось?

- Это было в Грозном. Драки, как таковой, там не было. Мы столкнулись на поле, я сказал, что он жестко сыграл, в итоге тренер выгнал нас с занятия и отправил в гостиницу, где мы жили. Потом очень быстро померились. Так бывает. Это просто эмоции.

Вообще, с Джерими мы хорошо дружили, вместе ездили в рестораны кушать, просто случился такой вот инцидент. Но в «Локомотиве» ничего подобного нет. Дружная команда.

- У вас вообще взрывной характер? Помнится, вы красную карточку получили.

- Вы, наверное, опять про карьеру в «Тереке» вспоминаете?

- Да, матч с «Волгой».

- Действительно, было дело. Это случилось в кубке России в дополнительное время. Еще одна красная карточка была в чемпионате Польши против «Леха». Два горчичника умудрился получить за двадцать минут (улыбается). Я переживал тогда, молодой был, но мы выиграли матч, слава богу.

«ГЕРКУСУ – СПАСИБО, С КИКНАДЗЕ УЖЕ ОБЩАЛИСЬ»

- В Катаре сейчас не жарко? Какие погодные условия для занятий?

- Нет, не жарко. 20-24 градуса. Правда в четверг у нас должна была быть вечерняя тренировка, но поднялась песчаная буря. Мы остались в гостинице и работали в зале. На пятницу прогнозы такие, что на поле не сможем выйти.

- Какие-то местные блюда успели попробовать?

- Нет. На сборах мы всегда едим то, что положено спортсменам. Как и на базе в Баковке. У нас здоровое питание. Пока ничего катарского не пробовали. Даже из гостиницы не выходили. Нет времени. В послеобеденные три часа я всегда сплю. А вечером иногда играем с ребятами в PlayStation. Времени немного, чтобы куда-то выходить.

- В руководстве клуба недавно произошли изменения – свой пост покинул Илья Геркус и его сменил Василий Кикнадзе. Как вы это восприняли и были ли удивлены?

- Да, знаю. Это было в конце декабря. Я тогда находился в Польше и прочитал эту новость в твиттере. Новый президент находится с нами в Катаре. Мы с ним встречались. Он рассказал про себя, минут двадцать мы поговорили. Но на данный момент ничего не могу о нем сказать. Надо больше общаться.

Кикнадзе пообещал, что до матча с «Зенитом» поговорит с каждым футболистом. Посмотрим, какие у него планы. А что касается Ильи Геркуса, от себя лично хотел бы поблагодарить его за то, что он сделал для клуба. Ну и новому руководителю желаю удачи, конечно же.

«ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ТРАВМ – ЭТО УЖЕ УСИЛЕНИЕ»

- У «Локомотива» пока нет новичков. Это может стать проблемой весной?

- Не знаю, придет ли к нам кто-то, но сейчас самое главное, чтобы не было травм. Повреждение имеет только Боря Ротенберг. Все остальные здоровы и работают. Это очень хорошо. Осенью «Локо» мешали кадровые потери. Надеюсь, что к весне подойдем в полном составе - и уже это само по себе можно будет считать усилением.

- Как оцениваете турнирные перспективы «Локомотива» во второй части чемпионата?

- Будет тяжело повторить прошлогодний успех, но мы находимся близко к лидерам. За оставшиеся тринадцать матчей сделаем все, чтобы занять как можно более высокое место. Понятно, что «Зенит» - фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» очень хорошо играет. Поэтому неплохим результатом будет попадание в Лигу чемпионов.

Впрочем, мы и от борьбы за золото не отказываемся. В прошлом сезоне перед перерывом у нас было восемь очков отрыва, а потом осталось всего два. Так почему теперь мы сами не можем вплотную приблизиться к тому же «Зениту»? Главное - ударно начать решающий отрезок чемпионата. И тогда все возможно.

- В Дохе на следующей неделе как раз можно будет проверить себя на фоне лидеров РПЛ - «Зенита», «Спартака», «Ростова».

- На данном этапе имена соперников не имеют значения. Думаю, в основном, футболисты будут проводить на поле в каждом матче по 45 минут. Сложно определить, кто в какой форме. Да и рано еще выходить на пик.

Но все равно - турнир интересный. Правда, специально к нему не готовимся. Важнее обойтись без травм и четко выполнять предлагаемый тренерами объем работы.

- С основой «Локомотива» сейчас работает много молодых ребят. Кто-то среди них выделяется?

- Не хочу никого отмечать. Нужно просто дать им время хорошо поработать. Ребята стараются. У каждого из них неплохие перспективы. Роман Тугарев уже играл за первую команду. И остальные тоже не тушуются. Это будущее нашего клуба.

- Наверняка следите за трансферами в других клубах. Какой из них стал самым громким, на ваш взгляд?

- Если честно, внимательно не слежу. В отпуске хотел отдохнуть от футбола. Знаю, что в «Ахмат» пришел мой земляк Дамиан Шиманьски. А про другие команды ничего не могу сказать.