Питерский левак: 6 вариантов для «Зенита», как потратить деньги этой зимой

Футбол 18 января 2019 14:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» собрал кандидатов на позицию левого защитника в сине-бело-голубом клубе.

Головная боль главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака этой зимой связана с позицией левого защитника. Эльмир Набиуллин – единственный профильный игрок сине-бело-голубых на это место, но его игра крайне не устраивает наставника. Вот «Зенит» и прочесывает два континента, Европу и Южную Америку, в поисках вариантов на дефицитную позицию.

Давид Ганцко

Самый неожиданный, вариант рассматриваемый «Зенитом», находится в Италии. Речь о 21-летнем словацком защитнике Давиде Ганцко. Что из себя представляет этот футболист, знают только очень узкие специалисты, которые хорошо знакомы со словацким футболом. С тех пор, как игрок перешел из «Жилины» в «Фиорентину» летом 2018 года. он появился на поле лишь дважды и провел в игре в общей сложности 44 минуты. «Фиалки» полгода назад заплатили за игрока 3,5 млн евро и пока никак его не используют. «Зенит» предлагал вполне резонный вариант с арендой на полгода за 500 тысяч евро и опцией приобретения игрока за сумасшедшие 20 млн евро. «Фиорентина» по каким-то причинам ответила на это предложение отказом.

Ренан Лоди

Еще меньше можно сказать о 20-летнем Ренане Лоди, левом защитнике бразильского середняка «Атлетико Параненсе». На этого футболиста «Зенит» переключил свое внимание после того, как «Спартак» увел из-под носа сине-бело-голубого клуба Лукаса Айртона, предложив за футболиста слишком уж высокую цену в 7 млн евро. Постоянно Ренан начал появляться на поле в составе «Атлетико» только в этом году. Всего он провел на поле 37 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Футболист обладает высокой скоростью, неплохой техникой и частенько подключается к атакам по своему флангу. Оценочная стоимость футболиста – 400 тысяч евро. Клуб готов отпустить Ренана по достаточно демократичному ценнику, но в «Зените» вернутся к этому рискованному варианту только в крайнем случае.

Алехандро Гримальдо

Естественно, для «Зенита» приоритетом является звездный футболист хорошего европейского уровня, такой, чтобы сразу приехал и начал играть. Одним из кандидатов стал 23-летний испанский защитник португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо. По сообщениям португальской прессы «Зенит» предлагал за футболиста 16 млн евро, но получил отказ. На данный момент игрок оценивается в 28 млн евро, а в его контракте с «орлами» прописана сумма отступных в 60 млн евро. Гримальдо в детстве занимался в академии «Валенсии», а позже перебрался в школу «Барселоны», где поднялся до молодежной команды каталонского клуба. В 2016 году его за 2,1 млн евро приобрела «Бенфика». С тех пор он провел в составе португальского клуба 92 игры, забил 7 голов и отдал 13 результативных пасов. Алехандро может и любит подключаться к атакам, иногда даже появляясь на поле на позиции левого инсайда – как раз такой игрок и нужен «Зениту». Но даже рыночная стоимость футболиста уж очень негуманна, а у «Бенфики» уже есть опыт продажи в «Зенит» игрока за 40 млн евро (речь об Акселе Витселе). Так что, предложенными 16 млн евро дело точно не ограничится.

Гильерме Арана

Еще один вариант-лотерея для «Зенита» - 21-летний бразильский защитник «Севильи» Гильерме Арана. Год назад футболист оценивался в 10 млн евро, а испанцы заплатили за него 11-млн евро. Покупка себя не оправдала. Ценник на футболиста упал почти втрое. Теперь футболист стоит 3 млн евро, но в «Зените» полагают, что могут реанимировать его европейскую карьеру. Набор качеств Араны стандартен для бразильского крайнего защитника: скорость и техника. Вопрос только в психологии… Если он не смог адаптироваться в Испании, где гарантии, что он будет чувствовать себя нормально в условиях Санкт-Петербурга?

Маркос Акунья

Приоритетная на данный момент кандидатура на левый край в «Зените» - игрок сборной аргентины Маркос Акунья из лиссабонского «Спортинга». По достоинству оценить его игру можно было в России на чемпионате мира. Единственный матч, в котором он появился на поле, причем с первых минут, Аргентина проиграла Хорватии с разгромным счетом 0:3. Акунья – надежный вариант – футболисту уже 27 лет и он вряд ли станет выкидывать какие-то фокусы. Правда, в Европе Маркос играет не так давно – с 2016 года, когда он из аргентинского «Расинга» перебрался в «Спортинг» почти за 10 млн евро. Сейчас футболиста оценивают в 15 млн евро, а «Зенит» предлагает за него 20 млн евро и неплохой четырехлетний контракт для игрока. В перспективе заработать на таком трансфере вряд ли представляется возможным, но в качестве перехода «здесь и сейчас» Акунья идеален.

Дмитрий Скопинцев

Отличный вариант – возвращение Дмитрия Скопинцева. Воспитанник школы «Динамо» перешел в «Зенит» в 2014 году, а через год отправился в немецкий «Лейпциг», где не смог пробиться в состав. Кривая дорожка завела футболиста в «Ростов», где при Валерии Карпине он принялся прогрессировать. Сейчас трансфер 21-летнего футболиста оценивается в 4,5 млн евро, но «Ростов» не согласится отпустить игрока менее чем за 6 млн евро. Минус Скопинцева для «Зенита» - атакующая направленность, когда питерцам в первую очередь нужен защитник. Зато, пока лимит на легионеров в нашей стране не отменили, паспорт Дмитрия будет являться серьезным подспорьем.