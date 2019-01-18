«Краснодар» сделал правильно, купив Олссона. Так можно стать чемпионами России

Футбол 18 января 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о возможно главном трансфере в РПЛ этой зимой.

ГРАМОТНАЯ ТРАСНФЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Пока «Спартак» гадает с бразильцами, «Зенит» медлит, а ЦСКА берет ноунеймов, «Краснодар» качественно закупается. Точечно и под конкретные задачи. В клубе прекрасно знают, кто точно покинет команду летом (Маурисио Перейра – по семейным причинам) и кто уйдет с большой долей вероятности (Шарль Каборе – возможно даже в «Спартак»). Чтобы не потерять в качестве и обезопасить от тактической турбулентности, Мурад Мусаев начнет встраивать классного новичка уже сейчас, с зимних сборов.

Речь о Кристофере Олссоне – 23-летнем шведском полузащитнике, выступавшем за АИК. Вместе с командой он стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком лиги. Кайф. Олссон переходит в «Краснодар» в рамке куда более раскрученной личности, чем тот же Классон. Сейчас представить «быков» без Виктора нереально, он лидер и без него теперь никуда.

Олссон не заигран в Лиге Европы, это еще один жирный плюс. Кристоффер круто поможет команде в плей-офф, ведь соперники тупо не смогут его изучить в новой команде. Возможно это было одно из решений, зачем тратить 5 миллионов евро зимой. Та же история с весенней стадией РПЛ. «Краснодар» идет вторым и по игре выглядит куда более ценным, чем «Зенит». Покупка молодого игрока европейского уровня может помочь выиграть чемпионат России. Осталось встроить шведа в команду.



КТО ЭТОТ ОЛССОН ВООБЩЕ ТАКОЙ?

В сезоне-2018 он провел 33 матча и забил 5 голов. Но это не самое важное. У Кристоффера классная позиция в середине, он что-то среднее между оттянутым диспетчером и «восьмеркой». Олссон где-то только не засветился, включая «Арсенал» Венгера, сейчас он в статусе восходящей звезды шведского футбола. Именно благодаря прогрессу в 2018-м Кристоф стал постоянно вызываться в сборную своей страны.

Этот трансфер очевидно усилит команду Мусаева. Кристоффер должен заменить летом покидающего команду Перейру. При удачных раскладах он заменит и Каборе. Это точечная покупка под конкретные задачи, игра «Краснодара» в середине точно изменится. Олссон – это глубинная копия Классона или продвинутый вариант Газинского. Кристоф способен начинать атаки из опорной зоны с помощью длинных передач, самостоятельного продвижения и мелкого паса. Очевидно, что Олссон добавит игре «Краснодара» вертикализации, если нужно навалиться на ворота, отойти от стиля или использовать способности Ивана Игнатьева в свободных зонах.

Олссон прекрасно подключается и вторым темпом, в «Краснодаре» этого не всегда хватает. Лучший по подключениям из глубины Классон, Газинский и Каборе делают это реже, а Перейра уходит. Благодаря новичку «Краснодар» увеличит и улучшит дальние забросы, в том числе от Газинского (Юрий будет играть глубже). Также в атаке появится еще один дополнительный игрок (Олссона).

Кристоффер Олссон еще и техничный парень, он совершает много обводок перед вратарской, хотя это скорее ситуативные наблюдения. В чемпионате Швеции он выглядел зверем. Если в РПЛ он покажет хотя бы 70 процентов своих умений, у «Краснодара» хорошие шансы сделать тот самый шаг вперед.