Освобождены от обязательств. Свободные агенты от Попова до Кудряшова

Футбол 20 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко в статусе свободного агента подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года. Помимо русского финна без контрактов по-прежнему остаются еще несколько известных футболистов с опытом выступлений в РПЛ.

Федор Кудряшов, Россия

Возраст: 31 год

Позиция: левый защитник

Последний клуб: «Рубин»

В РПЛ: 211 матчей – 1 гол, 10 передач

Участник ЧМ-2018 в составе сборной России из-за травм провел осенью в РПЛ только 9 матчей из 17. Для казанского клуба, испытывающего финансовые трудности, это непосильная ноша. Контракт с защитником был расторгнут. СМИ утверждают, что он при этом не получал зарплату с августа. Главные кандидаты на опытного защитника – «Краснодар» и «Фенербахче». Вслед за Кудряшовым наверняка покинет клуб и Сослан Джанаев. Зарплата обоих составляет 1,5 млн евро в год.

Евгений Макеев, Россия

Возраст: 29 лет

Позиция: крайний защитник

Последний клуб: «Сочи»

В РПЛ: 181 матч – 3 гола, 9 передач

Воспитанник «Спартака», проведший в составе красно-белых более 200 матчей, последние полгода провел в ФНЛ, где боролся за выход в премьер-лигу (по итогам 24 туров «Сочи» занимает шестое место, уступая идущим четвертыми-пятыми «Чертаново» и «Нижнему Новгороду» по дополнительным показателям). Впрочем, боролся – громко сказано. Макеев сыграл всего 7 матчей и с октября на поле не появлялся. Сейчас находится без клуба.

Ивелин Попов, Болгария

Возраст: 31 год

Позиция: атакующий полузащитник

Последний клуб: «Спартак»

В РПЛ: 166 матчей – 29 голов, 31 передача

Попов пал жертвой спартаковской чистки рядов. Возрастной высокооплачиваемый полузащитник без стабильного места в основе ко всему прочему еще и не вписывается в игровую модель Олега Кононова, не предусматривающую позицию центрального атакующего хавбека. Во всяком случае, здесь будет достаточно и Софьяна Ханни, превосходящего болгарина в части атакующего потенциала. По утверждениям СМИ, с наибольшей степенью вероятности Попов продолжит карьеру в столичном «Динамо».

Евгений Чернов, Россия

Возраст: 26 лет

Позиция: левый защитник

Последний клуб: «Зенит»

В РПЛ: 37 матчей – 5 передач

Питерцы довольно неожиданно расторгли контракт с Черновым. Он изначально отсутствовал в заявке клуба на Лигу Европы, но сумел выиграть у Эльмира Набиуллина конкуренцию в чемпионате, проведя пять матчей в октябре-ноябре. Однако после неудачной игры с ЦСКА (0:2) на поле не появлялся и в результате был отпущен на все четыре стороны. Сине-бело-голубые на его позицию ищут качественного легионера. Называется фамилия Маркоса Акуньи из «Спортинга». Якобы питерцы предложили за его переход 20 млн евро.

Георгий Чантурия, Грузия

Возраст: 25 лет

Позиция: правый нападающий

Последний клуб: «Урал»

В РПЛ: 36 матчей – 5 голов, 2 передачи

Подававший большие надежды техничный грузин за два года пережил две тяжелейшие травмы, выбивавшие его на несколько месяцев. В ноябре 2016 года он порвал связки колена и пропустил остаток сезона, а в апреле 2018-го порвал кресты. В результате поправился Чантурия только к концу ноября, а на поле появился лишь раз – на 15 минут в Кубке России против «Нижнего Новгорода» (голевая передача) – и в январе был отпущен на свободу.

Алексей Евсеев, Россия

Возраст: 24 года

Позиция: центральный полузащитник

Последний клуб: «Урал»

В РПЛ: 33 матча – 4 гола, 2 передачи

Перспективный воспитанник питерского «Зенита» приехал покорять Екатеринбург летом 2017 года и здорово зарекомендовал себя, проведя в первый сезон в РПЛ 20 матчей (4 гола, 2 передачи). Новый главный тренер «шмелей» Дмитрий Парфенов на старте сезона-2018/19 выпускал Евсеева на замену, но команда кошмарно стартовала, и полузащитник осел в глубоком запасе.

«Какой ему смысл сидеть на лавке в 25 лет, а нам за это платить ему зарплату? Он вернулся в Санкт-Петербург и будет искать себе команду», – прокомментировал расставание президент клуба Григорий Иванов.

Торнике Окриашвили, Грузия

Возраст: 26 лет

Позиция: центральный полузащитник

Последний клуб: «Краснодар»

В РПЛ: 16 матчей – 2 гола

Еще один грузинский талант, который так и не смог проявить себя из-за тяжелых травм. Автор двух краснодарских чудо-голов в падении через себя прошлый сезон пропустил почти полностью (84 минуты во всех турнирах) из-за разрыва крестообразной связки, а в нынешнем не смог завоевать доверия Мурада Мусаева и появился на поле всего трижды, проведя в сумме еще меньше – 29 минут. Хотя и этого ему хватило, чтобы поразить в своем излюбленном стиле ворота «Севильи».