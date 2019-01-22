У Сарри проблемы: он лепит «Наполи» из «Челси». Жоржиньо уже деградирует

Футбол 22 января 2019 11:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о проблемах «Челси» и слабых местах Маурицио Сарри.

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ СО ВСЕХ СТОРОН

Маурицио Сарри проходит вместе с «Челси» классический путь новичка АПЛ. Замысли тренера отдавали новизной в лиге только несколько первых месяцев, к ноябрю особенности «Челси» и способы их нейтрализации стали известны всем. Кто покруче и умнее, смог выиграть или поделить очки, проигравшие хотя бы пытались. В футбол Сарри научиться играть не так уж и просто, но он легок в анализе. Особенно легко пришлось топ-клубам.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» показали главную игровую слабость модели нового «Челси». Команда плохо противодействует сопернику в схемах 4-4-2 ромб, особенно если в центре играют объемные и агрессивные полузащитники. В первую очередь это нужно для растворения Жоржиньо. Нголо Канте больше не классический опорник, жутко мешающий любому сопернику. Француза активно переучивают и делают только хуже. Канте отходит от простых, но изумительных для себя функций в пользу атаки, в которой он ничего не понимает. И это по заданию тренера.

Выбор состава тоже не является сильной стороной Сарри. Допустим в матче против «Арсенала» он выпустил 4-3-3 с ложной «девяткой» в исполнении Эдена Азара. Это фейл. Бельгиец плохо исполняет эту роль в отличие от соотечественника Дриса Мертенса из «Наполи». Но нужно помнить, что Мертенс стал играть на острие вынужденно и ему потребовалось время на адаптацию в новой роли. Сарри практически наотрез отказался от больших и классических нападающих, он ценит скорость и технику. Это значит, что альтернативной игры в нападении у «Челси» не будет, как не было ее у «Наполи».

ДЕГРАДАЦИЯ ЖОРЖИНЬО

Вместе с тренером в Англию приехал Жоржиньо – главный конструктор и проводник идей Сарри. Итальянец управляет темпом и направлением атак команды, все это понятно. Именно он одним касанием создает острую ситуацию для Азара или Виллиана. Если перекрыть Жоржиньо – острота из глубины пропадет, а мяч до инсайдов и нападающих доставлять становится в разы сложнее. Этим и занимаются соперники с конца осени и по сей день. В связи с тем, что правее Жоржиньо действует не способный атаковать Канте, слабое место образуется само собой. А левее от диспетчера есть объемный Матео Ковачич, но с ним тоже играют плотно. Хорвату не хватает скорости мышления, чтобы конструировать атаки без собственного продвижения. Иными словами, соперники научились сковывать Жоржиньо, лишать пространства Ковачича и вынуждать «Челси» атаковать через Канте.

Однотипный Жоржиньо проваливает большие матчи, потому что соперникам достаточно класса (прежде всего продуманный прессинг), чтобы нейтрализовать среднюю линию «Челси». Без Жоржиньо, который за полгода в Англии так и не научился чему-то новому, атаковать практически не получается.

КАКОЙ ВЫХОД?

Первое. Необходимо перестроить игру в середине поля, но пока не ясно, умеет ли это Сарри. Ведь «Наполи» играл абсолютно так же и в матчах с «Ювентусом» из раза в раз уступал именно потому, что был предсказуем в полузащите. «Челси» иногда выручают длинные передачи Давида Луиза, но вечно это продолжаться не может. Кристиан Пулишич приедет в Англию только по окончании сезона, но с центр поля станет разнообразнее. Правда не факт, что к тому времени не поменяется главный тренер.

Второе. У «Челси» все еще классные крайние защитники. Во многом благодаря Маркосу Алонсо и Сезару Аспиликуэте «Челси» так хорошо вылетает в контратаки. Но в матчах с грандами они вынуждены играть ближе к центральным защитникам, чтобы сужать расстояния для рывков соперника в свободные зоны. Если вернуть Канте на привычную позицию, хотя бы один из крайних защитников сможет без проблем подключаться в атаку.

Третье. Нужно искать альтернативные варианты впереди. Сарри стал заложником своей идеи. Теперь тренер не знает, что делать, если соперник глубоко обороняется и постоянно выжигает центр. Крайние защитники в такой ситуации готовы навешивать, но адресата просто нет. Кто-нибудь включите Сарри видео с игрой Оливье Жиру за «Арсенал» в подобных ситуациях.

Четвертое. Поработать над стандартами. «Челси» - один из лидеров лиги по пропущенным голам после стандартных положений. В особенности лондонцам трудно перестраиваться в случае не прямой подачи в штрафную, а после розыгрыша мяча. Последующая подача дезориентирует игроков внутри штрафной и они постоянно теряют тех, кого должны опекать.