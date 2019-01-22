Самолет с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Подробности

Самолет с новичком «Кардифф Сити» Эмилиано Сала пропал на борту после вылета из Франции и до сих пор не найден.
Как сообщает L’Equipe, в понедельник около 19.15 футболист попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.
Cardiff City's new record £15million signing Emiliano Sala was on board a missing private jet from Nantes to the Welsh capital since 8:30 Monday night— Lilian Chan (@bestgug) 22 января 2019 г.
A major search operation is underway after the light aircraft disappeared from radar near the Casquets lighthouse on Alderney pic.twitter.com/GiZNbD0LC1
Самолет в воздушном пространстве Уэльса так и не появился. По сообщению RMC, через 40-50 минут после взлета воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Полиция утверждает, что запрос на посадку поступил, когда самолет находился на высоте 1500 метров. Он начал снижение и пропал с радаров, находясь на высоте 700 метров.
На его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей, поскольку основная часть воздушного пути пролегает над заливом Ла-Манш. Район поиска – Нормандские острова и окружающее их водное пространство.
Из Нанта в Кардифф нет прямых рейсов. Можно было, конечно, добраться до Парижа и оттуда улететь на большом рейсовом авиалайнере. Однако футболист и его сопровождающий (предположительно агент) выбрали иное средство передвижения – небольшой одномоторный самолет Piper РА-46 Malibu. Его стоимость – около 2 миллионов долларов, максимальная скорость – 481 км/ч, дальность перелета с полным топливным баком – 1885 км. Расстояние между Нантом и Кардиффом по прямой – около 500 км и его самолет должен был преодолеть примерно за 1,5 часа.
«Кардифф Сити» заплатил за Салу рекордные для себя €17 млн, а контракт с аргентинским форвардом был подписан до лета 2022 года.
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La ultima ❤️ ciao @FCNantes 👋🏻💛💚
Публикация от Emiliano Sala (@emilianosala9)
В этом сезоне во французской лиге 1 футболист успел провести 19 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 2 результативные передачи.
⚽ 5 décembre 2015 ➡ 5 décembre 2018 ⚽— FC Nantes (@FCNantes) 20 января 2019 г.
3⃣ ans, 4⃣2⃣ buts en @Ligue1Conforama pour @EmilianoSala1 🔝 pic.twitter.com/oS72zgcMOM
Get French Football News приводит слова офицера авиационного поиска Нормандских островов Джона Фитцджеральда, который заявил, что одномоторный самолет Piper РА-46 Malibu в случае отказа двигателя способен планировать еще 8-10 километров.
«Мы считаем, что у пилота после отказа двигателя было еще 8-10 километров на то, чтобы снизиться и опуститься на воду. Было ли это контролируемое приземление или просто падение, мы пока не знаем. Если последнее, то мы должны в скором времени найти нефтяное пятно и обломки», – заявил Фитцджеральд журналистам на импровизированной пресс-конференции.
Совместные силы спасателей двух стран проводили операцию по поиску пострадавших, однако ее пришлось прекратить из-за сильного ветра и ухудшения видимости она была прекращена. По данным британских СМИ, спасатели не считают больше вероятным, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить в холодной воде.
У Салы не было жены и детей, его самые близкие родственники – родители, которые живут в Аргентине. Местное телевидение уже добралось до них, и опубликовало короткое интервью отца футболиста:
«Я ничего не знаю, я нахожусь в Росарио. Я в отчаянии, но я еще надеюсь, что все закончится хорошо», – заявил отец игрока Орасио Сала. «Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдет дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чем не знала, мне пришлось им рассказать. Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперед. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень».
Клуб «Кардифф Сити» выложил в инстаграм траурный пост, но пока воздерживается от подтверждения смерти игрока.
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✍️ @emilianosala9 #CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️
Публикация от Cardiff City FC (@cardiffcityfc)
Болельщики валлийского клуба призывают молиться за его спасение.
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A saddening surreal morning behind the blades and for all connected with @emilianosala9 , cardiff, @cardiffcityfc , @fcnantes , and the footballing world. _ A staple of our front of house discussions, the harrowing news and unknown as to Cardiff’s record transfer signing @emilianosala9 complications on his journey across the channel is of grave concern in club @riversidecardiffleisureclub _ Our thoughts are with SALA and his family, loved ones and extended football family across cardiff, France, @premierleague , @fcnantes and native homeland Argentina. _ #prayforsale #nantesfc #cardifffc #ccfc #bluebirds #sala #argentina #premierleague #football #prayers
Публикация от THEBLENDERCOACH (@theblendercoach)
Информация дополняется.