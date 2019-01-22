Самолет с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Подробности

Футбол 22 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Самолет с новичком «Кардифф Сити» Эмилиано Сала пропал на борту после вылета из Франции и до сих пор не найден.

ПОЧЕМУ САМОЛЕТ НЕ СМОГ СОВЕРШИТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ?

Как сообщает L’Equipe, в понедельник около 19.15 футболист попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Cardiff City's new record £15million signing Emiliano Sala was on board a missing private jet from Nantes to the Welsh capital since 8:30 Monday night



A major search operation is underway after the light aircraft disappeared from radar near the Casquets lighthouse on Alderney pic.twitter.com/GiZNbD0LC1 — Lilian Chan (@bestgug) 22 января 2019 г.

Самолет в воздушном пространстве Уэльса так и не появился. По сообщению RMC, через 40-50 минут после взлета воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Полиция утверждает, что запрос на посадку поступил, когда самолет находился на высоте 1500 метров. Он начал снижение и пропал с радаров, находясь на высоте 700 метров.

На его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей, поскольку основная часть воздушного пути пролегает над заливом Ла-Манш. Район поиска – Нормандские острова и окружающее их водное пространство.

ПОЧЕМУ ФУТБОЛИСТ ПОЛЕТЕЛ НА ЧАСТНОМ САМОЛЕТЕ?

Из Нанта в Кардифф нет прямых рейсов. Можно было, конечно, добраться до Парижа и оттуда улететь на большом рейсовом авиалайнере. Однако футболист и его сопровождающий (предположительно агент) выбрали иное средство передвижения – небольшой одномоторный самолет Piper РА-46 Malibu. Его стоимость – около 2 миллионов долларов, максимальная скорость – 481 км/ч, дальность перелета с полным топливным баком – 1885 км. Расстояние между Нантом и Кардиффом по прямой – около 500 км и его самолет должен был преодолеть примерно за 1,5 часа.

КТО ТАКОЙ ЭМИЛИАНО САЛА?

«Кардифф Сити» заплатил за Салу рекордные для себя €17 млн, а контракт с аргентинским форвардом был подписан до лета 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‪La ultima ❤️ ciao @FCNantes 👋🏻💛💚‬ Публикация от Emiliano Sala (@emilianosala9) 21 Янв 2019 в 4:09 PST

В этом сезоне во французской лиге 1 футболист успел провести 19 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 2 результативные передачи.

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ НАДЕЖДА?

Get French Football News приводит слова офицера авиационного поиска Нормандских островов Джона Фитцджеральда, который заявил, что одномоторный самолет Piper РА-46 Malibu в случае отказа двигателя способен планировать еще 8-10 километров.

«Мы считаем, что у пилота после отказа двигателя было еще 8-10 километров на то, чтобы снизиться и опуститься на воду. Было ли это контролируемое приземление или просто падение, мы пока не знаем. Если последнее, то мы должны в скором времени найти нефтяное пятно и обломки», – заявил Фитцджеральд журналистам на импровизированной пресс-конференции.

Совместные силы спасателей двух стран проводили операцию по поиску пострадавших, однако ее пришлось прекратить из-за сильного ветра и ухудшения видимости она была прекращена. По данным британских СМИ, спасатели не считают больше вероятным, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить в холодной воде.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

У Салы не было жены и детей, его самые близкие родственники – родители, которые живут в Аргентине. Местное телевидение уже добралось до них, и опубликовало короткое интервью отца футболиста:

«Я ничего не знаю, я нахожусь в Росарио. Я в отчаянии, но я еще надеюсь, что все закончится хорошо», – заявил отец игрока Орасио Сала. «Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдет дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чем не знала, мне пришлось им рассказать. Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперед. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень».

Клуб «Кардифф Сити» выложил в инстаграм траурный пост, но пока воздерживается от подтверждения смерти игрока.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ✍️ @emilianosala9 #CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️ Публикация от Cardiff City FC (@cardiffcityfc) 19 Янв 2019 в 12:11 PST

Болельщики валлийского клуба призывают молиться за его спасение.

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