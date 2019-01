Самолет с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Подробности

Как сообщает L’Equipe, в понедельник около 19.15 футболист попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Cardiff City's new record £15million signing Emiliano Sala was on board a missing private jet from Nantes to the Welsh capital since 8:30 Monday night



A major search operation is underway after the light aircraft disappeared from radar near the Casquets lighthouse on Alderney pic.twitter.com/GiZNbD0LC1