Сала отправил аудиосообщение из самолета: «Кажется, он сейчас развалится»

Футбол 23 января 2019 10:30 Источник: Ole Автор: Липкин Антон

Самолет аргентинца пропал с радаров при перелете через Ла-Манш.

Новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала отправил аудиосообщение по WhatsApp во время перелета на борту легкомоторного самолета, который в понедельник вечером пропал с радаров, находясь над Ла-Маншем.

«Привет, парни. Как вы там? Брат, я без сил. Я был в Нанте и переделал кучу дел, и они никак не заканчивались. А сейчас я в самолете, который кажется сейчас развалится. Лечу в Кардифф. Завтра все начинается, у меня будет первая тренировка с новой командой.

Как вы там, братья и сестры? Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», – приводит Ole слова Салы.

Напомним, 28-летний форвард перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта». Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

Накануне стало известно, что французский клуб перенес матч Кубка Франции с «Антантом».

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