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Футбол23 января 2019 11:41Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

В море обнаружены обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Над Нормандскими островами продолжаются поиски пропавшего самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета, рассказал о результатах работы.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», - приводит слова офицера RMC.

Фитцджеральд сообщил, что на место обнаружения обломков направлена спасательная лодка.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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