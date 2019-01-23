В море обнаружены обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Футбол 23 января 2019 11:41 Источник: RMC Sport Автор: Сметанникова Дарья

Над Нормандскими островами продолжаются поиски пропавшего самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд, возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета, рассказал о результатах работы.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», - приводит слова офицера RMC.

Фитцджеральд сообщил, что на место обнаружения обломков направлена спасательная лодка.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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