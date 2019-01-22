Клаудио Раньери: Я опустошен, молюсь за Эмилиано и его семью

Футбол 22 января 2019 23:30 Источник: ФК «Фулхэм»

Бывший главный тренер «Нанта», ныне наставник «Фулхэма» Клаудио Раньери – об исчезновении с радаров частного самолета, на борту которого находился экс-форвард «канареек» Эмилиано Сала.

«Испытал опустошение, когда услышал новости о Сале. Он Боец. Мир един в желании услышать позитивные новости о нем. Я молюсь за него и его семью», – приводит слова Раньери пресс-служба «Фулхэма»

Напомним, два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Несколько часов назад полиция объявила о прекращении поисково-спасательных работ над Ла-Маншем из-за наступления темноты. Также полиция сообщила, что шансы на выживание минимальны, если самолет c футболистом приземлился в воду. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ